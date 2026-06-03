W procesie, którego nieprawomocny wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga 3 października 2023 r., Jan S. odpowiadał za popełnienie szeregu przestępstw związanych z kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się nielegalną sprzedażą tzw. dopalaczy, szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia lub życia środków zastępczych zawierających substancje o działaniu psychoaktywnym.

Sąd I instancji uznał, że Jan S. jest winny i skazał go na 12 lat więzienia oraz karę 225 tys. grzywny. Sąd zasądził również przepadek majątku, w wysokości uzyskanej w wyniku przestępstwa, w kwocie 28 mln 750 tys zł.

W środę Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił zaskarżony wyrok w części rozstrzygnięć i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Wyrok jest prawomocny. (PAP)