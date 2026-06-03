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NBP ma już ponad 613 ton złota. Polska awansowała do światowej czołówki rezerw kruszcu

Adam Glapiński, prezes NBP. Źródło: Materiały prasowe NBP
Glapiński: Narodowy Bank Polski ma obecnie ponad 613 ton złotaNBP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 15:36

Prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że zasoby złota zgromadzone przez Narodowy Bank Polski przekroczyły 613 ton, a ich wartość sięga 324,2 mld zł. Dzięki temu Polska znalazła się w gronie dziesięciu krajów posiadających największe rezerwy tego kruszcu na świecie. Jak dodał, niezrealizowany zysk wynikający ze wzrostu wartości złota wynosi obecnie około 153 mld zł.

- To jest historyczny moment, jesteśmy w dziesiątce krajów na świecie, które mają największe zasoby złota - powiedział w środę Glapiński. Dodał, że bank dąży do posiadania 700 ton złota.

Z przedstawionej przez niego prezentacji wynika, że wyższe zasoby od Polski mają m.in.: Chiny, Indie, Niemcy, Stany Zjednoczone, czy Francja.

Ponadto wartość zgromadzonego w polskim banku centralnym złota na koniec maja br. wyniosła ok. 324,2 mld zł. - Dokładnie 153,2 mld zł to niezrealizowane przychody na złocie. Przypomnę, to jest różnica między wyceną naszego złota, posiadanego przez Polskę po cenach rynkowych, do średniej ceny zakupu tego złota - przekazał Glapiński.

Według stanu na koniec kwietnia NBP posiadał 595 ton złota. Oznacza to, że w ciągu miesiąca zasoby tego kruszcu wzrosły o 18 ton. (PAP)

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Źródło: PAP

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NBPzłotoAdam Glapiński

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