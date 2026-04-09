Wielkie zmiany dla rencistów w 2026 roku. Nawet 2704,71 zł więcej co miesiąc do renty

Dodatkowe 2704,71 zł do renty socjalnej. Kto ma prawo do świadczenia?

Osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, które pobierają rentę socjalną, mogą od 2026 roku otrzymać dodatek dopełniający. Nie wszystkim przysługuje jednak świadczenie. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać wsparcie?

Osoba pobierająca rentę socjalną posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Zostanie złożony w ich sprawie właściwy wniosek w sprawie przyznania dodatku.

Ważne: osoby pobierające rentę socjalną i posiadające już orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, otrzymają dodatek dopełniający automatycznie. Co to oznacza w praktyce? Nie muszą one składać dodatkowego wniosku w sprawie przyznania świadczenia.

Wniosek EDD-SOC i druk OL-9: Jak ich nie pomylić?

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób, które co prawda pobierają już rentę socjalną, ale nie posiadają jeszcze orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Powinny one złożyć wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej (EDD-SOC), który można pobrać ze strony ZUS w tym miejscu. Do niego należy dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia (druk OL-9). Dodatek może zostać przyznany wyłącznie na podstawie prawomocnej decyzji lekarza orzecznika ZUS albo komisji lekarskiej ZUS, potwierdzającej całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Kto może złożyć wniosek o dodatek do renty socjalnej?

Osoba ubiegająca się o dodatek dopełniający do renty socjalnej lub jej przedstawiciel ustawowy. Inna osoba albo kierownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 165) - dyrektor centrum usług społecznych, działający za zgodą osoby ubiegającej się o ten dodatek lub jej przedstawiciela ustawowego.

Sprawę można bez wychodzenia z domu. Zgodnie z prawem wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej można złożyć:

osobiście w placówce ZUS, za pośrednictwem poczty, wysyłając wniosek na adres właściwej placówki ZUS, elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Ile wyniesie renta socjalna z dodatkiem? Obliczenia po waloryzacji

Po marcowej waloryzacji, wysokość dodatku dopełniającego do renty socjalnej wzrosła o 5,3%. Oznacza to, że wysokość świadczenia wynosi aktualnie 2704,71 zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że osoba pobierająca rentę socjalną otrzyma co miesiąc 4683,20 zł brutto.

Wysokość Renta 1978,49 zł brutto Dodatek 2704,71 zł brutto Razem 4683,20 zł brutto

Należy jednak pamiętać, że kwota ta jest oskładkowana. ZUS pobiera z tej kwoty składkę w wysokości 9% na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.