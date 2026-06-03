Kierowcy mają pod górkę. Tak teraz wygląda redukcja punktów w WORD

Jak teraz wyglądają kursy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD)?Sama formuła szkolenia pozostaje bez zmian. To wciąż jednodniowy, 8-godzinny maraton teorii połączony z ćwiczeniem praktycznym – kierowcy muszą zaliczyć próbę awaryjnego hamowania przy 30 i 50 km/h.

Ważne liczby: Na szkolenie można pójść tylko raz na pół roku. Maksymalnie eliminuje ono 6 punktów karnych, a na sali może przebywać w jednym momencie najwyżej 15 kursantów.

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Nie każdy jednak będzie mógł zredukować punkty karne. Co o tym decyduje? O tym, kto będzie mógł skorzystać z takiego rozwiązania decyduje rodzaj wykroczenia, za które otrzymano punkty.

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Ustawodawca postanowił bezwzględnie tępić zachowania, które najczęściej prowadzą do tragedii. Jeśli dostaniesz punkty za poniższe przewinienia, żaden kurs w WORD Ci nie pomoże. Obejmą one m.in.:

Przejazd na czerwonym światle .

. Ignorowanie poleceń policjanta kierującego ruchem.

Jazda na podwójnym gazie: stan po użyciu oraz nietrzeźwość.

stan po użyciu oraz nietrzeźwość. Jazda pod prąd autostradą lub ekspresówką.

autostradą lub ekspresówką. Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku.

Prędkość powyżej 30 km/h .

. Telefon w dłoni podczas jazdy – aż 12 punktów zostaje na koncie.

– aż 12 punktów zostaje na koncie. Wykroczeniaprzeciwko pieszym: wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim, nieustąpienie pierwszeństwa.

Do tego dochodzą najpoważniejsze wykroczenia związane z wyprzedzaniem i na przejazdach kolejowych (H10-H12). Punkty za te wykroczenia znikną dopiero po ustawowym czasie ich wygaśnięcia.

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Co ciekawe, katalog wykroczeń, które wciąż można zredukować, jest zaskakująco długi. Punkty wciąż można skasować m.in. za:

Niezachowanie bezpiecznego odstępu na autostradzie (słynna jazda na zderzaku).

(słynna jazda na zderzaku). Ignorowanie zielonej strzałki warunkowego skrętu lub znaku STOP.

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony .

. Jazdę bez pasów bezpieczeństwa lub bez kasku na motocyklu.

lub bez kasku na motocyklu. Złe parkowanie, zawracanie na zakazie czy brak kierunkowskazu.

Zablokowanie skrzyżowania lub przejścia dla pieszych.

Nowe prawo jasno oddziela mniejsze wykroczenia od drogowej recydywy i bandytyzmu. Dla rozważnych kierowców, którym noga podwinęła się incydentalnie, to dobra wiadomość. Dla piratów drogowych – początek trudnych czasów.

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