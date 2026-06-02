Nowe regulacje obowiązują na wybranych plażach od godziny 20.00 do 8.00 rano i pozostaną w mocy do końca września. Ograniczenia obejmują między innymi słynną plażę Iztuzu w prowincji Muğla, Patarę w prowincji Antalya oraz Çıralı. Łącznie zakazy dotyczą 21 plaż lęgowych położonych wzdłuż śródziemnomorskiego wybrzeża Turcji.

W ciągu dnia turyści nadal mogą korzystać z tych miejsc bez większych ograniczeń. Po zmroku plaże mają jednak pozostać wyłącznie do dyspozycji żółwi morskich, które właśnie wtedy wychodzą na brzeg, aby składać jaja lub wracają do morza po zakończeniu procesu lęgowego.

Rekordowe kary dla turystów i firm

Największe emocje budzi wysokość sankcji przewidzianych za łamanie nowych przepisów. Osoby, które wejdą na chronione plaże w godzinach objętych zakazem lub naruszą zasady ochrony siedlisk żółwi, mogą zostać ukarane grzywną wynoszącą do 699 245 lir tureckich. Według aktualnych przeliczeń odpowiada to kwocie około 15,2 tys. dolarów.

Jeszcze surowsze konsekwencje przewidziano dla przedsiębiorstw i innych podmiotów prawnych. Jeżeli działalność firmy doprowadzi do zniszczenia miejsc lęgowych, płoszenia zwierząt lub naruszenia obowiązujących zasad ochrony przyrody, kara może przekroczyć 2 mln lir tureckich.

Ochrona żółwi morskich Caretta caretta i Chelonia mydas

Powodem wprowadzenia restrykcji jest trwający sezon lęgowy dwóch gatunków żółwi morskich: Caretta caretta oraz Chelonia mydas. Oba znajdują się na czerwonej liście Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) jako gatunki zagrożone.

Dorosłe osobniki pojawiają się na tureckich plażach od końca kwietnia i w maju, aby składać jaja w piasku. Młode żółwie zaczynają wykluwać się od połowy lipca i następnie kierują się do morza. Nawet niewielkie zakłócenia, takie jak światło latarek, hałas, obecność ludzi czy pojazdów, mogą utrudnić im odnalezienie właściwego kierunku i znacząco zmniejszyć szanse na przeżycie.

Naukowcy od lat wskazują, że sztuczne oświetlenie, zabudowa wybrzeża i intensywny ruch turystyczny należą do najpoważniejszych zagrożeń dla populacji żółwi morskich w regionie Morza Śródziemnego.

Zakaz biwakowania i wjazdu pojazdów

Nowe przepisy nie ograniczają się wyłącznie do nocnego zamykania plaż. Na chronionych odcinkach wybrzeża obowiązuje również zakaz biwakowania, rozstawiania namiotów, rozpalania ognisk i grilli oraz wjazdu pojazdami na piasek w okresie lęgowym i wylęgowym.

Tureckie służby podkreślają, że celem jest ograniczenie wszelkich działań mogących prowadzić do niszczenia gniazd, zagęszczania piasku lub płoszenia zwierząt. W praktyce oznacza to znacznie bardziej rygorystyczny nadzór nad najcenniejszymi przyrodniczo fragmentami wybrzeża.

Plaże lęgowe żółwi morskich należą do najważniejszych w regionie

Turcja dysponuje jedną z największych sieci plaż lęgowych żółwi morskich w basenie Morza Śródziemnego. Oficjalnie wyznaczono tam 21 takich obszarów, zlokalizowanych głównie w prowincjach Antalya, Muğla, Mersin, Adana i Hatay.

Szczególne znaczenie ma około 30-kilometrowy odcinek wybrzeża Belek w prowincji Antalya. Jest on uznawany za największy obszar lęgowy żółwi morskich nie tylko w Turcji, ale również w całym regionie Morza Śródziemnego.

Od wielu lat tureckie organizacje przyrodnicze, wolontariusze i naukowcy prowadzą monitoring gniazd oraz działania edukacyjne skierowane do mieszkańców i turystów. Władze liczą, że nowe przepisy pozwolą zwiększyć skuteczność ochrony gatunków, których liczebność pozostaje pod presją działalności człowieka.