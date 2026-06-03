ZUS zmienia terminy wypłat emerytur. Kto w czerwcu dostanie pieniądze wcześniej?

To kluczowa wiadomość dla milionów Polaków pobierających świadczenia emerytalne. ZUS modyfikuje dotychczasowy kalendarz wypłat na czerwiec 2026 roku. Dobra informacja jest taka, że część emerytów zobaczy pieniądze na kontach szybciej, niż się spodziewała. Sprawdź, czy ta zmiana obejmuje również Ciebie.
Szybsze emerytury z ZUS. Skąd ta nagła zmiana?
Powodem modyfikacji harmonogramu są kwestie kalendarzowe. W czerwcu 2026 roku dwa standardowe dni wypłat emerytur przypadają na soboty. ZUS kieruje się sztywną zasadą: pieniądze nie mogą trafić do seniorów z opóźnieniem. Jeśli wyznaczony dzień wypłaty zbiega się z weekendem lub świętem, system automatycznie przyspiesza realizację przelewów i przekazów. Środki muszą zostać przekazane w ostatni dzień roboczy poprzedzający tę datę. Zmiana ta zachodzi w pełni automatycznie. Oznacza to, że nie musisz składać żadnych wniosków ani dzwonić do urzędu, aby cieszyć się wcześniejszym zastrzykiem gotówki. Dotyczy to zarówno osób z kontem bankowym, jak i tych oczekujących na listonosza.
Nowe daty wypłat emerytur. Kto dostanie pieniądze przed weekendem?
Korekta terminów dotyczy osób, które standardowo otrzymują swoje emerytury na początku oraz w drugiej połowie miesiąca. Oto kluczowe zmiany w kalendarzu ZUS:
- Zamiast soboty 6 czerwca - emerytura zostanie wypłacona w piątek 5 czerwca.
- Zamiast soboty 20 czerwca - emerytura zostanie wypłacona w piątek 19 czerwca.
Stały harmonogram ZUS. Kiedy zapłacą pozostałym?
Dla pozostałych grup emerytów dni wypłat nie ulegają przesunięciu. ZUS przeleje środki zgodnie z planem w następujące dni:
- 1 czerwca (poniedziałek),
- 10 czerwca (środa),
- 15 czerwca (poniedziałek),
- 25 czerwca (czwartek).
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Czy przypisany termin wypłaty emerytury można zmienić?
Standardowo ZUS operuje na sześciu stałych terminach w każdym miesiącu (1, 6, 10, 15, 20, 25). Konkretny dzień zostaje przypisany do świadczeniobiorcy już w momencie wydania pierwszej decyzji emerytalnej i zasadniczo obowiązuje przez cały czas. Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje, kiedy senior może wnioskować o zmianę tej daty. Aby urząd przychylił się do takiej prośby, należy złożyć oficjalny wniosek i mocno go uargumentować. ZUS zgadza się na korektę głównie wtedy, gdy termin wypłaty emerytury koliduje z innymi, narzuconymi odgórnie i niezależnymi od nas zobowiązaniami finansowymi (np. terminem płatności alimentów czy rat zobowiązań urzędowych).
FAQ - najczęściej zadawane pytania
Dlaczego ZUS przyspiesza część wypłat emerytur w czerwcu 2026 roku?
Kiedy ZUS wypłaci emerytury przypadające na 6 i 20 czerwca 2026 roku?
Czy wcześniejsza wypłata emerytury z ZUS w czerwcu 2026 roku wymaga wniosku?
W jakie dni ZUS wypłaci emerytury bez przesunięcia w czerwcu 2026 roku?
Czy przypisany termin wypłaty emerytury z ZUS można zmienić?
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