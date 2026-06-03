ZUS zmienia terminy wypłat emerytur. Kto w czerwcu dostanie pieniądze wcześniej?

Szybsze emerytury z ZUS. Skąd ta nagła zmiana?

Powodem modyfikacji harmonogramu są kwestie kalendarzowe. W czerwcu 2026 roku dwa standardowe dni wypłat emerytur przypadają na soboty. ZUS kieruje się sztywną zasadą: pieniądze nie mogą trafić do seniorów z opóźnieniem. Jeśli wyznaczony dzień wypłaty zbiega się z weekendem lub świętem, system automatycznie przyspiesza realizację przelewów i przekazów. Środki muszą zostać przekazane w ostatni dzień roboczy poprzedzający tę datę. Zmiana ta zachodzi w pełni automatycznie. Oznacza to, że nie musisz składać żadnych wniosków ani dzwonić do urzędu, aby cieszyć się wcześniejszym zastrzykiem gotówki. Dotyczy to zarówno osób z kontem bankowym, jak i tych oczekujących na listonosza.

Nowe daty wypłat emerytur. Kto dostanie pieniądze przed weekendem?

Korekta terminów dotyczy osób, które standardowo otrzymują swoje emerytury na początku oraz w drugiej połowie miesiąca. Oto kluczowe zmiany w kalendarzu ZUS:

Zamiast soboty 6 czerwca - emerytura zostanie wypłacona w piątek 5 czerwca.

Zamiast soboty 20 czerwca - emerytura zostanie wypłacona w piątek 19 czerwca.

Stały harmonogram ZUS. Kiedy zapłacą pozostałym?

Dla pozostałych grup emerytów dni wypłat nie ulegają przesunięciu. ZUS przeleje środki zgodnie z planem w następujące dni:

1 czerwca (poniedziałek),

10 czerwca (środa),

15 czerwca (poniedziałek),

25 czerwca (czwartek).

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Czy przypisany termin wypłaty emerytury można zmienić?

Standardowo ZUS operuje na sześciu stałych terminach w każdym miesiącu (1, 6, 10, 15, 20, 25). Konkretny dzień zostaje przypisany do świadczeniobiorcy już w momencie wydania pierwszej decyzji emerytalnej i zasadniczo obowiązuje przez cały czas. Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje, kiedy senior może wnioskować o zmianę tej daty. Aby urząd przychylił się do takiej prośby, należy złożyć oficjalny wniosek i mocno go uargumentować. ZUS zgadza się na korektę głównie wtedy, gdy termin wypłaty emerytury koliduje z innymi, narzuconymi odgórnie i niezależnymi od nas zobowiązaniami finansowymi (np. terminem płatności alimentów czy rat zobowiązań urzędowych).

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