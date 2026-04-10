Przełom w ZUS od poniedziałku: Kto wyda orzeczenie od 13 kwietnia? Na liście nowe zawody – sprawdź, co się zmieni

Rewolucja w ZUS od 13 kwietnia: Nowe przepisy wchodzą w życie

Od poniedziałku 13 kwietnia 2026 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące zasad kwalifikacji i zatrudniania osób wydających orzeczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynikające z wejścia w życie części przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. To kolejny etap reformy systemu orzecznictwa.

Szybsze decyzje z ZUS? Kolejne zawody pomogą lekarzom orzecznikom

Najważniejsza zmiana w przepisach polega na rozszerzeniu katalogu osób uprawnionych do wydawania orzeczeń, co ma skrócić czas oczekiwania na wydanie dokumentu. W praktyce oznacza to, że po wejściu nowych przepisów część kompetencji zostanie przekazana także innym przedstawicielom zawodów medycznych. Kto będzie mógł wydawać orzeczenia:

lekarze orzecznicy: jak dotychczas, pielęgniarki: w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji, fizjoterapeuci: w sprawach rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

Nowe grupy zawodowe będą musiały przejść specjalistyczne szkolenia obejmujące m.in. standardy orzekania, procedury oraz podstawy prawne. Od orzeczeń wydanych przez fizjoterapeutów czy pielęgniarki będzie można wnieść sprzeciw, a sprawę rozpatrzy komisja lekarska. Do końca 2026 r. komisje te będą funkcjonować w dotychczasowym, trzyosobowym składzie lekarzy.

Rewolucja w zatrudnieniu: Umowy zlecenie zamiast etatu

Na tym nie koniec zmian. Dotychczas orzecznicy byli zatrudniani w ZUS na podstawie umowy o pracę. Teraz ma się to zmienić. Nowe przepisy wprowadzają większą elastyczność – teraz orzecznicy będą mogli współpracować z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych również na podstawie umów o świadczenie usług.

Łatwiejsza ścieżka dla lekarzy bez specjalizacji

Co jeszcze się zmieni? Żeby zostać orzecznikiem w ZUS, nie trzeba będzie już posiadać tytułu specjalisty. Pracę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych będą mogli podjąć:

Lekarze w trakcie robienia specjalizacji. Lekarze z co najmniej 5-letnim stażem pracy w zawodzie.

Reforma ZUS ma przede wszystkim uprościć i przyspieszyć proces wydawania orzeczeń. Orzecznicy nadal będą mogli korzystać z pomocy lekarzy konsultantów, psychologów oraz zlecać dodatkowe badania czy obserwacje szpitalne, jeśli dokumentacja pacjenta będzie niewystarczająca.

Najważniejsze zmiany w ZUS: Co oznaczają dla pacjenta?

Od 13 kwietnia orzeczenia będą wydawały również pielęgniarki oraz fizjoterapeuci. ZUS otworzy się na lekarzy bez specjalizacji. Dla pacjentów nie ma to jednak większego znaczenia - najważniejszy jest przede wszystkim koniec zatorów i znacznie szybszy dostęp do kluczowych świadczeń oraz rehabilitacji.