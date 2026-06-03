Wniosek o wyłączenie sędzi Grabowskiej został skierowany do warszawskiego SO w ubiegłą środę przez Prokuraturę Krajową. Rzecznik tej prokuratury, prok. Przemysław Nowak informował wówczas, że jest to związane z posiadanymi przez sędzię 102 akcjami TV Republika, w której - jak wynika z materiału dowodowego - jako korespondent miał zostać zatrudniony Ziobro przebywający obecnie w USA.

Decyzja sądu o wyłączeniu sędzi Grabowskiej

Sędzia Ptaszek poinformowała PAP, że postanowieniem z 2 czerwca sędzia Grabowska została wyłączona od rozpoznania sprawy o wydanie ENA wobec Ziobry. Dopytywana, czy został już wylosowany nowy sędzia, poinformowała, że postanowienie w tej sprawie zostanie skierowane do losowania najprawdopodobniej w piątek lub poniedziałek.

Ziobro - który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości - 10 maja potwierdził, że jest w USA; wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. Po opuszczeniu Węgier, jak 9 maja br. informowała prokuratura, Ziobro wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku. Posłużył się - z punktu widzenia USA - wizą „członka zagranicznych mediów”. Informowano, że Ziobro będzie komentatorem politycznym TV Republika.

Tło postępowania i argumentacja prokuratury

W lutym br. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się na zastosowanie aresztu wobec byłego szefa MS. Za Ziobrą wydano list gończy, następnie skierowano do sądu wniosek o ENA. W drugiej połowie lutego do sprawy tego wniosku została wyznaczona sędzia Grabowska.

Jak uzasadniał w opublikowanym w ubiegłym tygodniu rzecznik Prokuratury Krajowej, „zdaniem prokuratora posiadanie przez sędziego akcji spółki, w której zatrudniony jest podejrzany, którego sprawa dotyczy, może wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronności sędziego, niezależnie od tego, czy brak bezstronności rzeczywiście zachodzi”.

Prok. Nowak podkreślił przy tym, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w przypadku wyłączenia sędziego „nie jest konieczne wykazanie rzeczywistego braku bezstronności sędziego, lecz wystarczające jest istnienie okoliczności mogących obiektywnie wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności”.

Tymczasem 26 marca br. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrony o zawieszenie postępowania w sprawie wydania ENA do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania o zastosowaniu wobec b. szefa MS tymczasowego aresztowania. Obrońca Ziobry mec. Bogumił Zygmont złożył w terminie zażalenie na to postanowienia, które zawierało ono jednak brak formalny - nie zostało podpisane przez obrońcę. Sąd wezwał adwokata do uzupełnienia zażalenia, czyli jego podpisania, do 7 maja. Zażalenie to zostało uzupełnione w terminie, nadano mu bieg. Właściwy do jego rozpoznania jest Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Niezależnie od spraw związanych z wydaniem ENA, równolegle trwa także postępowanie odwoławcze odnoszące się do decyzji o tymczasowym areszcie dla Ziobry. W końcu kwietnia informowano, że warszawski sąd okręgowy na 8 września wyznaczył rozpoznanie zażalenia na decyzję z lutego br. o zastosowaniu aresztu wobec byłego szefa MS. Skład sędziowski został w tej sprawie rozszerzony do trzech sędziów zawodowych: Adama Chocholaka, Danuty Grunwald oraz Anny Szymachy-Zwolińskiej.

28 maja warszawski sąd okręgowy poinformował jednak, że termin rozprawy w sprawie zażalenia na zastosowanie aresztu wobec Ziobry został zmieniony na skutek zmiany terminów urlopów składu orzekającego. Pierwsze posiedzenie zaplanowano na 1 lipca, a dwa dodatkowe - na 3 i 6 lipca.

Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in., że jako szef MS kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom. (PAP)