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Świadczenia

ZUS wypłaca dodatkowe 689 zł do renty. Jeśli nie złożysz tego wniosku, pieniądze przepadną

Kobieta trzymająca w dłoniach portfel z pieniędzmi
Renciści, którzy są sierotami zupełnymi, mogą otrzymywać co miesiąc niemal 700 zł. ZUS nie wypłaca jednak tych pieniędzy automatycznie – konieczne jest złożenie wniosku.Shutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 15:11

System ubezpieczeń społecznych kryje świadczenia, o których uprawnieni dowiadują się często z dużym opóźnieniem. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że mogą otrzymywać co miesiąc niemal 700 zł obok renty. Choć warunki przyznania świadczenia są przejrzyste, ZUS nie wypłaca tych pieniędzy automatycznie – kluczem do otrzymania środków jest dopełnienie formalności i złożenie odpowiedniego wniosku.

Skrót artykułu

Pieniądze nie dla każdego. Kto otrzyma świadczenie z ZUS obok renty?

Dla kogo dodatkowe wsparcie finansowe? Kryteria są rygorystyczne Opisywane świadczenie to tzw. dodatek dla sieroty zupełnej wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jest ściśle powiązany z prawem do pobierania renty rodzinnej. Pieniądze te mają stanowić realną rekompensatę i pomoc dla osób, które w młodym wieku straciły rodzica lub rodziców.

Kto otrzyma świadczenie? Zgodnie z przepisami, na dodatkowe fundusze mogą liczyć osoby spełniające jeden z dwóch scenariuszy życiowych:

  • Gdy oboje rodzice nie żyją (sieroctwo),
  • Gdy zmarła matka ubezpieczonego, a ojciec jest nieznany.
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Granica wieku i ważne wyjątki. Kiedy pieniądze przysługują dłużej?

Co istotne, wysokość świadczenia wynosi 689,17 zł miesięcznie. Standardowo pieniądze wypłacane są uprawnionym do momentu ukończenia 16. roku życia lub – w przypadku kontynuowania edukacji – maksymalnie do 25. roku życia. Zgodnie z przepisami, istnieją dwa wyjątki od tej reguły, o których warto pamiętać:

  • Ostatni rok studiów: Jeżeli student świętuje 25. urodziny będąc na ostatnim roku studiów wyższych, prawo do pobierania renty i dodatku zostaje automatycznie wydłużone aż do momentu formalnego zakończenia danego roku akademickiego.
  • Częściowa lub całkowita niezdolność do pracy: Jeśli dana osoba stała się niezdolna do wykonywania pracy zarobkowej przed 16. rokiem życia lub w trakcie nauki (przed 25. urodzinami), ZUS będzie wypłacał dodatek bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych – nawet dożywotnio.
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Bez formularza ERRD do ZUS pieniądze przepadną. Instrukcja krok po kroku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przyznaje tych pieniędzy z urzędu. Konieczne jest złożenie wniosku na druku ERRD. Do dokumentacji należy dołączyć akty zgonu rodziców (lub akt urodzenia potwierdzający brak danych ojca).

Co istotne, wnioskodawcy mają pełną dowolność w kwestii sposobu dostarczenia dokumentów. Można to zrobić tradycyjnie (osobiście w oddziale lub listownie), za pośrednictwem pełnomocnika, bądź w pełni cyfrowo, korzystając z państwowej platformy eZUS.

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Od momentu wyjaśnienia ostatniej formalności, urzędnicy mają dokładnie 30 dni na wydanie decyzji. W przypadku otrzymania odmowy, ubezpieczonemu przysługuje prawo do złożenia bezpłatnego odwołania do sądu okręgowego w terminie jednego miesiąca.

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Źródło: gazetaprawna.pl

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ZUSrentaświadczenie

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