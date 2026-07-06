System ubezpieczeń społecznych kryje świadczenia, o których uprawnieni dowiadują się często z dużym opóźnieniem. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że mogą otrzymywać co miesiąc niemal 700 zł obok renty. Choć warunki przyznania świadczenia są przejrzyste, ZUS nie wypłaca tych pieniędzy automatycznie – kluczem do otrzymania środków jest dopełnienie formalności i złożenie odpowiedniego wniosku.
Pieniądze nie dla każdego. Kto otrzyma świadczenie z ZUS obok renty?
Dla kogo dodatkowe wsparcie finansowe? Kryteria są rygorystyczne Opisywane świadczenie to tzw. dodatek dla sieroty zupełnej wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jest ściśle powiązany z prawem do pobierania renty rodzinnej. Pieniądze te mają stanowić realną rekompensatę i pomoc dla osób, które w młodym wieku straciły rodzica lub rodziców.
Kto otrzyma świadczenie? Zgodnie z przepisami, na dodatkowe fundusze mogą liczyć osoby spełniające jeden z dwóch scenariuszy życiowych:
- Gdy oboje rodzice nie żyją (sieroctwo),
- Gdy zmarła matka ubezpieczonego, a ojciec jest nieznany.
Granica wieku i ważne wyjątki. Kiedy pieniądze przysługują dłużej?
Co istotne, wysokość świadczenia wynosi 689,17 zł miesięcznie. Standardowo pieniądze wypłacane są uprawnionym do momentu ukończenia 16. roku życia lub – w przypadku kontynuowania edukacji – maksymalnie do 25. roku życia. Zgodnie z przepisami, istnieją dwa wyjątki od tej reguły, o których warto pamiętać:
- Ostatni rok studiów: Jeżeli student świętuje 25. urodziny będąc na ostatnim roku studiów wyższych, prawo do pobierania renty i dodatku zostaje automatycznie wydłużone aż do momentu formalnego zakończenia danego roku akademickiego.
- Częściowa lub całkowita niezdolność do pracy: Jeśli dana osoba stała się niezdolna do wykonywania pracy zarobkowej przed 16. rokiem życia lub w trakcie nauki (przed 25. urodzinami), ZUS będzie wypłacał dodatek bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych – nawet dożywotnio.
Bez formularza ERRD do ZUS pieniądze przepadną. Instrukcja krok po kroku
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przyznaje tych pieniędzy z urzędu. Konieczne jest złożenie wniosku na druku ERRD. Do dokumentacji należy dołączyć akty zgonu rodziców (lub akt urodzenia potwierdzający brak danych ojca).
Co istotne, wnioskodawcy mają pełną dowolność w kwestii sposobu dostarczenia dokumentów. Można to zrobić tradycyjnie (osobiście w oddziale lub listownie), za pośrednictwem pełnomocnika, bądź w pełni cyfrowo, korzystając z państwowej platformy eZUS.
Od momentu wyjaśnienia ostatniej formalności, urzędnicy mają dokładnie 30 dni na wydanie decyzji. W przypadku otrzymania odmowy, ubezpieczonemu przysługuje prawo do złożenia bezpłatnego odwołania do sądu okręgowego w terminie jednego miesiąca.
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