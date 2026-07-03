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Niepokojące doniesienia z Londynu. Wiadomo, co Rosja może szykować wobec Polski

Władimir Putin, prezydent Rosji
Brytyjski dziennik „The Telegraph” dotarł do niepokojących analiz strategicznych i ostrzega Polskę przed planami RosjiShutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 17:55

Scenariusz ograniczonej prowokacji militarnej wymierzonej w Polskę znalazł się w centrum zainteresowania zagranicznych mediów. Brytyjski dziennik „The Telegraph” opisał ustalenia opublikowane wcześniej przez Onet, wskazując, że podobne zagrożenia miały być analizowane również przez zachodnich sojuszników. Co planuje Rosja?

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Według informacji przedstawionych przez Onet, nie można wykluczyć, że Rosja rozważa działania o charakterze prowokacyjnym wobec państw NATO, w tym także Polski. Źródła, na które powołuje się redakcja serwisu, podkreślają jednak, że nie chodzi o scenariusz pełnoskalowej wojny, lecz o ograniczoną operację wojskową mającą wywołać napięcia i sprawdzić reakcję sojuszu.

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Jak wynika z publikacji, pierwsze sygnały o takim ryzyku miały pochodzić od przedstawiciela kierownictwa polskich służb specjalnych. Według tych informacji NATO dysponuje danymi wywiadowczymi wskazującymi na możliwość podobnych działań. Ustalenia miały zostać potwierdzone również przez ambasadora jednego z najważniejszych państw należących do sojuszu.

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Do tych doniesień odniósł się „The Telegraph”, który potwierdził ustalenia Onet. Brytyjski dziennik opisał potencjalne warianty działań przypisywanych Rosji. Dziennik zwrócił uwagę na możliwość ataków na infrastrukturę krytyczną z wykorzystaniem rakiet lub dronów, a także na ryzyko incydentów z udziałem rosyjskich żołnierzy w pobliżu granic państw NATO.

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Według gazety Stany Zjednoczone miały już wcześniej ostrzegać polskie władze przed możliwością wystąpienia podobnych zagrożeń. Brytyjscy dziennikarze wskazują również, że scenariusze prowokacji wobec Polski lub państw bałtyckich miały być przedmiotem analiz prowadzonych w Moskwie.

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Jak opisuje „The Telegraph”, jednym z rozważanych wariantów mogłoby być przypisanie odpowiedzialności za ewentualną prowokację Ukrainie. W publikacji pojawia się także analiza potencjalnych kierunków działań militarnych. Wśród nich wymieniono zarówno obwód królewiecki, jak i terytorium Białorusi.

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Zarówno polskie, jak i sojusznicze służby od dłuższego czasu podkreślają jednak, że monitorują aktywność Rosji. Analizują również możliwe zagrożenia dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

Źródło

  • www.onet.pl
  • www.telegraph.co.uk
Źródło: gazetaprawna.pl

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