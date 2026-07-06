Wciąż jednak nie wiadomo, czy rakiety pochodziły bezpośrednio z zapasów Wojska Polskiego, jaki był ich typ i liczba oraz czy Warszawa zmieniła harmonogram własnych dostaw. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zlecił odtajnienie informacji o donacjach dla Ukrainy z lat 2022–2026.

Spór wybuchł po kilku miesiącach od wypowiedzi ukraińskiego ministra obrony Mychajły Fiodorowa, który dziękował Polsce za wsparcie związane z pociskami Patriot. Temat wrócił, gdy politycy opozycji zaczęli domagać się informacji, czy Polska przekazała Ukrainie rakiety przechwytujące kupione wcześniej na potrzeby własnej obrony powietrznej.

Do tej pory ani rząd, ani Ministerstwo Obrony Narodowej nie przedstawili pełnych danych pozwalających ustalić mechanizm wsparcia. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że Polska uczestniczy w programach umożliwiających finansowanie amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy bez konieczności przekazywania sprzętu z własnych magazynów.

Donald Tusk o pociskach Patriot i pomocy dla Ukrainy

Do sprawy odniósł się Donald Tusk. Premier mówił, że w ostatnich godzinach Patrioty stały się jednym z głównych tematów politycznej debaty. Jednocześnie wykorzystał spór do wystosowania apelu do prezydenta i pozostałych uczestników życia publicznego.

Szef rządu potwierdził, że przedmiotem debaty są pociski przekazane Ukrainie przez Polskę. Zaapelował jednak, aby kwestii bezpieczeństwa państwa i wojskowego wsparcia dla Kijowa nie wykorzystywać do zaostrzania krajowego konfliktu politycznego.

– Nie igrajcie z ogniem – ostrzegł Donald Tusk, zwracając się do polityków.

Premier podkreślił, że od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji pomoc dla Ukrainy była w Polsce objęta szerokim politycznym porozumieniem. Jego zdaniem spory dotyczące historii lub bieżących stosunków polsko-ukraińskich są naturalne, ale nie powinny prowadzić do osłabienia współpracy wojskowej z państwem broniącym się przed Rosją.

Tusk przypomniał również, że poprzedni rząd zdecydował o bardzo dużych transferach uzbrojenia na Ukrainę. Polska przekazywała między innymi czołgi, wozy bojowe, artylerię i amunicję. Zdaniem premiera te decyzje również wiązały się z określonym ryzykiem dla polskich zasobów, ale nie stały się wówczas przedmiotem sporu podważającego sam sens pomocy dla Kijowa.

Według szefa rządu wynikało to z przekonania, że zatrzymanie rosyjskich wojsk na terytorium Ukrainy bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo Polski. Premier ocenił, że ten sposób myślenia nie powinien zostać zastąpiony walką polityczną wokół pojedynczych decyzji dotyczących przekazywanego sprzętu.

Donald Tusk zwrócił się również bezpośrednio do osób domagających się ograniczenia lub zatrzymania wsparcia dla Ukrainy.

– Chyba nie przeszliście na stronę Rosji? – pytał premier.

Wypowiedź szefa rządu zaostrza polityczny wymiar sporu, ale nie wyjaśnia wszystkich technicznych szczegółów dotyczących pocisków Patriot. Nadal nie wiadomo, ile rakiet objęło polskie wsparcie, czy pochodziły one z zapasów Wojska Polskiego oraz jaki był dokładny model pocisków.

Podziękowania Mychajły Fiodorowa i początek sporu o Patrioty

Najważniejszym publicznym śladem prowadzącym do Polski pozostaje wypowiedź Mychajły Fiodorowa z 15 kwietnia 2026 r. Podczas spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie Ramstein ukraiński minister obrony mówił o dostawach uzbrojenia potrzebnego do ochrony kraju przed rosyjskimi atakami rakietowymi.

Fiodorow wymienił Polskę wśród państw, które wspierały Ukrainę w zakresie pocisków do systemów Patriot. Obok Polski wskazał również Niemcy, Holandię, Hiszpanię i Rumunię.

Ta wypowiedź nie odpowiada jednak na podstawowe pytanie, które jest dziś przedmiotem sporu w Warszawie. Ukraiński minister mówił o wsparciu realizowanym w kontekście programu PURL. Sam udział Polski w takim mechanizmie nie oznacza automatycznie, że rakiety zostały wyjęte z magazynów Wojska Polskiego.

PURL, czyli Prioritised Ukraine Requirements List, umożliwia państwom sojuszniczym finansowanie zakupu amerykańskiego uzbrojenia przeznaczonego dla Ukrainy. Polska mogła więc uczestniczyć w finansowaniu dostaw, współfinansować większy pakiet albo zastosować inny mechanizm, który nie wymagał bezpośredniego uszczuplenia własnych zapasów.

Możliwy jest jednak również scenariusz, w którym część rakiet rzeczywiście pochodziła z polskich zasobów. Żaden z tych wariantów nie został dotąd oficjalnie i szczegółowo opisany.

Pociski PAC-3 MSE orężem politycznej walki

Najdalej idące doniesienia dotyczą pocisków PAC-3 MSE. Są to jedne z najnowocześniejszych rakiet przechwytujących wykorzystywanych przez system Patriot, szczególnie istotne w zwalczaniu pocisków balistycznych.

To właśnie zdolność do przechwytywania tego rodzaju celów sprawia, że pociski są szczególnie potrzebne Ukrainie. Rosja regularnie wykorzystuje w atakach między innymi pociski balistyczne, a system Patriot pozostaje jednym z najważniejszych elementów ukraińskiej obrony przed tego rodzaju zagrożeniem.

Nie ma jednak publicznego i oficjalnego potwierdzenia, że Polska przekazała Ukrainie właśnie PAC-3 MSE. Nie ujawniono także liczby rakiet.

Ma to zasadnicze znaczenie dla oceny całej operacji. Przekazanie kilku pocisków, czasowe przesunięcie części zapasów zabezpieczone przyszłymi dostawami i oddanie większej części dostępnej amunicji byłyby z punktu widzenia zdolności obronnych Polski zupełnie różnymi decyzjami.

Bez wiedzy o liczbie rakiet, stanie polskich magazynów przed transferem i harmonogramie uzupełnienia zapasów nie można rzetelnie stwierdzić, czy ewentualna donacja wpłynęła na bezpieczeństwo Polski.

Czy Polska oddała Ukrainie miejsce w kolejce po pociski Patriot?

Spór zaostrzył Marcin Przydacz. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta ocenił, że przekazanie Ukrainie pocisków Patriot przez polski rząd jest bardzo prawdopodobne.

Przydacz przedstawił również drugi, jeszcze poważniejszy zarzut. Według jego informacji Polska miała odstąpić Ukrainie miejsce w kolejce do amerykańskich producentów.

To oznaczałoby, że przedmiotem decyzji nie były wyłącznie pociski znajdujące się w polskich zasobach, ale również harmonogram przyszłych dostaw. Dla Polski, która prowadzi rozbudowę systemu obrony powietrznej Wisła, byłaby to kwestia o istotnym znaczeniu operacyjnym.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk zakwestionował jednak te informacje. Nie potwierdził, by Polska oddała Ukrainie swoje miejsce w kolejce do amerykańskich fabryk.

Na obecnym etapie brak publicznie dostępnych dokumentów, które pozwalałyby rozstrzygnąć ten spór. Nie wiadomo więc, czy doszło wyłącznie do transferu rakiet, czy zastosowano mechanizm wymiany przyszłych dostaw, ani czy polski harmonogram zakupów został w jakikolwiek sposób zmieniony.

MON odtajni donacje wojskowe dla Ukrainy

Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował o odtajnieniu informacji dotyczących wszystkich donacji sprzętu wojskowego dla Ukrainy z lat 2022–2026. Decyzję podjął po konsultacji z Donaldem Tuskiem.

Minister obrony podkreślił, że proces przekazywania uzbrojenia rozpoczął poprzedni rząd kierowany przez Prawo i Sprawiedliwość, gdy resortem obrony zarządzał Mariusz Błaszczak.

Według szefa MON informacje o donacjach były przekazywane osobom sprawującym urząd prezydenta. W latach wcześniejszych był to Andrzej Duda, obecnie funkcję tę pełni Karol Nawrocki.

Kosiniak-Kamysz polecił jednocześnie Służbie Kontrwywiadu Wojskowego zbadać, czy doszło do działań zmierzających do ujawnienia tajemnic państwowych. Resort chce więc jednocześnie upublicznić informacje, które mogą zostać legalnie odtajnione, i sprawdzić źródła wcześniejszego obiegu danych dotyczących wojskowych transferów.

Dopiero ujawnienie dokumentów może odpowiedzieć na pytania dotyczące pocisków Patriot: czy rakiety rzeczywiście pochodziły z zapasów Wojska Polskiego, ile ich przekazano, jaki był ich typ oraz czy Polska otrzymała w zamian gwarancje szybszego uzupełnienia zapasów.

Roman Polko: Pomoc Ukrainie nie oznacza rozbrajania Polski

Generał Roman Polko w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski zwrócił uwagę na inny wymiar sporu. Były dowódca jednostki GROM ocenił, że informacje dotyczące ruchów sprzętu, stanu zapasów i współpracy wojskowej z Ukrainą powinny pozostać niejawne, jeżeli ich ujawnienie może pomóc Rosji.

Według generała polityczna burza prowadząca do publicznego obiegu informacji o potencjale wojskowym Polski może wpisywać się w rosyjską strategię pogłębiania podziałów między państwami i siłami politycznymi wspierającymi Ukrainę.

Polko odrzucił również twierdzenie, że każde przekazanie uzbrojenia Ukrainie musi oznaczać rozbrajanie Polski. Wskazał na przykład niemieckich baterii Patriot rozmieszczanych w Polsce w celu wzmacniania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

Generał podkreślił, że Ukraina zatrzymała znaczną część rosyjskiego potencjału militarnego i przejęła na siebie ciężar walki z rosyjską armią. Jego zdaniem czas, który Polska uzyskała dzięki ukraińskiemu oporowi, powinien być wykorzystany do zwiększania własnych zdolności obronnych.

Były dowódca GROM zwrócił również uwagę na doświadczenia ukraińskiej armii w zwalczaniu złożonych ataków z wykorzystaniem dronów, pocisków manewrujących i pocisków balistycznych. Jego zdaniem Polska powinna wykorzystywać tę wiedzę przy budowie własnego systemu obrony powietrznej.

Stan wiedzy pozostaje jednak niepełny. Potwierdzone jest, że Ukraina publicznie dziękowała Polsce za wsparcie dotyczące pocisków Patriot. Premier Donald Tusk mówi już wprost o pociskach przekazanych Ukrainie. Nadal nieznane pozostają jednak ich liczba, model, źródło pochodzenia i dokładny mechanizm transferu. Odpowiedzi na te pytania mają przynieść dokumenty, których odtajnienie zapowiedziało Ministerstwo Obrony Narodowej.

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