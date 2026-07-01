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Legislacja

Rewolucja w blokach. Nadchodzą nowe przepisy o remontach balkonów

Balkony w bloku, a w ramce pieniądze
Kto odpowiada za remont balkonu w bloku? Nowe przepisy mają jednoznacznie podzielić koszty między właściciela a wspólnotę.Shutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 10:35

Koniec ze sporami sąsiedzkimi i przerzucaniem się odpowiedzialnością za sypiący się balkon. Rząd szykuje głębokie zmiany w przepisach, które uderzą po kieszeni wszystkich członków wspólnot mieszkaniowych. Co dokładnie zakłada nowa ustawa?

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Balkonowy klincz w blokach. Rząd ucina wieloletnie spory

Niszczejący taras czy loggia stają się kością niezgody między lokatorem a administracją nieruchomości. Efekt? Remonty balkonów są odkładane latami, co w niektórych przypadkach prowadzi do tragicznych w skutkach wypadków. Jak donosi Bezprawnik, ministerstwo postanowiło ukrócić ten proceder i przygotowało kluczową nowelizację ustawy o własności lokali (projekt UD312).

Kto zapłaci za remont balkonu? Szykują się duże wydatki dla wspólnot

Proponowane przepisy wyznaczają, co jest prywatne, a co wspólne. Do tej pory interpretacja przepisów była niejednoznaczna – teraz definicja nieruchomości wspólnej zostanie rozszerzona – zwraca uwagę serwis.

  • Wspólnota mieszkaniowa (czyli wszyscy lokatorzy): przejmie pełną odpowiedzialność za kluczowe elementy konstrukcyjne. To z funduszu wspólnego pokrywane będą naprawy płyt balkonowych, elementów nośnych, hydroizolacji oraz zewnętrznych balustrad. Jeśli z sufitu sąsiada na dole odpada tynk lub rdzewieją zbrojenia – zapłacą za to wszyscy mieszkańcy w ramach składek.
  • Właściciel mieszkania: odpowie finansowo jedynie w obrębie tzw. warstwy wykończeniowej i codziennej eksploatacji. Lokator ma zadbać o czystość, aranżację, meble, donice z kwiatami, a także odświeżenie powierzchni (np. wymianę popękanych płytek gresowych czy odmalowanie wewnętrznej strony barierki).

Śmiertelny wypadek w Sosnowcu. Dlaczego zmiany w prawie są konieczne?

Potrzebę natychmiastowego ujednolicenia prawa boleśnie uświadomiły opinii publicznej wydarzenia z Sosnowca z 2023 roku – donosi serwis. W jednej z tamtejszych kamienic doszło do katastrofy budowlanej – podest na trzecim piętrze załamał się w momencie, gdy przebywało na nim małżeństwo. Wypadek zakończył się śmiercią kobiety i ciężkimi obrażeniami jej męża.

Właśnie przed takimi tragediami mają chronić nowe regulacje. Przejęcie nadzoru technicznego przez wspólnoty pozwoli na szybsze reagowanie i przymusowe renowacje konstrukcji, bez oglądania się na brak funduszy czy opieszałość pojedynczych właścicieli.

Nowe przepisy wejdą w życie błyskawicznie. Znamy termin

Kiedy wejście w życie? Projekt ustawy trafił do konsultacji społecznych i zbierania opinii. Choć dokładny termin finału prac legislacyjnych nie jest jeszcze znany, autorzy projektu przewidzieli wyjątkowo krótkie, zaledwie 30-dniowe vacatio legis od momentu oficjalnego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Nowe prawo budowlane może więc zacząć obowiązywać błyskawicznie po zakończeniu ścieżki parlamentarnej.

Źródło: gazetaprawna.pl

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