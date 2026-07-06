Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że wstrzymana kilka tygodni temu rotacja amerykańskich żołnierzy w Polsce zostanie wznowiona. Według szefa Ministerstwa Obrony Narodowej proces ma zostać uzupełniony w ciągu najbliższych tygodni. Deklaracja padła w Bydgoszczy podczas wydarzenia dotyczącego uruchomienia w Polsce montażu, a następnie produkcji amerykańskich pocisków manewrujących Barracuda.
Minister obrony narodowej przekazał, że informację o powrocie rotacji otrzymał od przedstawicieli Stanów Zjednoczonych w Polsce, w tym od zastępcy ambasadora USA oraz amerykańskiego attaché wojskowego.
– Z radością odebrałem informację od pani zastępcy ambasadora USA w Polsce, od attaché wojskowego USA w Polsce, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu. Będzie ona kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.
To kolejny sygnał, że trwające od kilku tygodni rozmowy między Warszawą a Waszyngtonem przynoszą konkretne rozstrzygnięcia. W maju pojawiły się informacje o nagłym wstrzymaniu planowanego przemieszczenia części amerykańskich jednostek do Polski. Decyzja wywołała pytania o przyszłość wojskowej obecności USA na wschodniej flance NATO.
Rotacja wojsk USA w Polsce po kilku tygodniach niepewności
Wstrzymanie rotacji dotyczyło kilku tysięcy żołnierzy, którzy mieli zastąpić jednostki kończące służbę w Europie. Według wcześniejszych doniesień chodziło o około 4 tys. wojskowych. Część żołnierzy kończących pobyt w Polsce rozpoczęła już powrót do Stanów Zjednoczonych, podczas gdy ich następcy nie przybyli zgodnie z pierwotnym harmonogramem.
Sprawa wywołała intensywne rozmowy na szczeblu politycznym i wojskowym. W maju Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że Polska nie została poinformowana o decyzji dotyczącej ograniczenia liczby amerykańskich żołnierzy. Podkreślał jednocześnie, że reorganizacja sił USA w Europie nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa Polski.
Na początku lipca szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, po rozmowach w Waszyngtonie, przekazał, że wstrzymana rotacja zostanie dokończona. Według jego relacji strona amerykańska nie kwestionowała kontynuacji tego procesu. Najnowsza wypowiedź szefa MON wskazuje, że wznowienie rotacji ma nastąpić w najbliższych tygodniach.
Obecnie w Polsce przebywa około 10 tys. amerykańskich żołnierzy. Siły USA korzystają z infrastruktury w kilku częściach kraju i uczestniczą w działaniach związanych z odstraszaniem, obroną wschodniej flanki NATO, szkoleniami oraz zabezpieczeniem logistycznym.
Wojska USA w Polsce i rozmowy o stałej bazie
Kwestia rotacji jest tylko jednym z elementów szerszych rozmów prowadzonych przez polski rząd ze Stanami Zjednoczonymi. Warszawa zabiega również o utworzenie stałej bazy wojsk USA w Polsce.
Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w czerwcu, że amerykański resort obrony pozytywnie odniósł się do polskiej propozycji dotyczącej stałego stacjonowania wojsk. Ostateczne rozstrzygnięcia mają zależeć od szczegółowych ustaleń, analizy wojskowej i finansowej oraz decyzji politycznych po obu stronach.
Rada Ministrów przyjęła wcześniej uchwałę umożliwiającą podjęcie działań w celu utworzenia takiej bazy. Polski rząd argumentuje, że stała obecność amerykańskich wojsk zwiększyłaby zdolność odstraszania na wschodniej flance NATO i zmniejszyłaby zależność od cyklicznych decyzji dotyczących rotacji jednostek.
W Pentagonie trwa jednocześnie przegląd rozmieszczenia amerykańskich sił. Polska oczekuje, że zmiany organizacyjne nie doprowadzą do osłabienia obecności USA w regionie. Szef MON wskazywał wcześniej jako możliwe lokalizacje związane ze stałym stacjonowaniem wojsk między innymi Poznań i Wrocław, ale podkreślał, że ostateczne decyzje będą wymagały uzgodnień ze stroną amerykańską.
Pociski Barracuda będą montowane i produkowane w Polsce
Informacja o wznowieniu rotacji wojsk USA padła podczas wydarzenia w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Polska Grupa Zbrojeniowa i WZL nr 2 rozwijają współpracę z amerykańskim koncernem Anduril Industries dotyczącą pocisków manewrujących Barracuda.
Umowa przewiduje rozpoczęcie w Polsce montażu, a następnie produkcji autonomicznych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 mają odgrywać kluczową rolę w budowie nowych zdolności przemysłowych.
Zgodnie z informacjami MON realizacja projektu ma umożliwić montaż, produkcję oraz obsługę eksploatacyjną pocisków Barracuda w spółkach należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Kolejnym etapem ma być rozwijanie polskiej i europejskiej wersji systemu oraz zwiększanie udziału krajowego przemysłu w produkcji poszczególnych elementów.
Program jest rozwinięciem porozumienia zawartego przez PGZ i Anduril Industries w 2025 roku. Jego celem było stworzenie podstaw do produkcji w Polsce stosunkowo tanich systemów uderzeniowych, które mogłyby być wytwarzane w większej liczbie niż najdroższe pociski manewrujące obecne na rynku.
Barracuda 500 z zasięgiem ponad 800 kilometrów
Największą wersją rozwijanej rodziny jest Barracuda 500. Pocisk może przenosić ładunek o masie ponad 45 kg, a jego zasięg przekracza 800 km. Niektóre dane dotyczące docelowej konfiguracji wskazują na możliwość osiągnięcia zasięgu przekraczającego 900 km.
System został zaprojektowany w sposób umożliwiający wykorzystanie różnych platform przenoszenia. Barracuda może być odpalana z samolotów bojowych, maszyn transportowych oraz odpowiednio przygotowanych wyrzutni naziemnych.
Jednym z najważniejszych założeń projektu jest możliwość produkcji na dużą skalę. Współczesne konflikty pokazały, że państwa potrzebują nie tylko zaawansowanych technologicznie systemów uderzeniowych, ale także odpowiednio dużych zapasów amunicji. Produkcja pocisków o niższym koszcie jednostkowym ma pozwolić na szybsze uzupełnianie arsenałów.
Włączenie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 do programu ma oznaczać stopniowe przenoszenie do Polski kompetencji związanych z montażem, produkcją i obsługą pocisków. Dla krajowego przemysłu obronnego kluczowa będzie jednak skala transferu technologii oraz zakres rzeczywistego udziału polskich przedsiębiorstw w budowie systemu.
Polska rozwija zdolności uderzeniowe dalekiego zasięgu
Projekt Barracuda wpisuje się w szerszy program wzmacniania zdolności Wojska Polskiego do prowadzenia uderzeń na dużych odległościach. Polska już wcześniej zamówiła amerykańskie pociski JASSM i JASSM-ER, przeznaczone przede wszystkim dla samolotów F-16 i F-35.
Barracuda ma jednak pełnić częściowo inną rolę. Jej konstrukcja zakłada uproszczenie produkcji i możliwość budowy większej liczby pocisków. Dla armii oznaczałoby to możliwość wykorzystywania uzbrojenia dalekiego zasięgu także przeciwko celom, w przypadku których zastosowanie najdroższych pocisków nie byłoby ekonomicznie uzasadnione.
MON wskazuje, że produkcja systemu w Polsce odpowiada także na potrzeby NATO związane z rozwojem masowo produkowanych, relatywnie tanich środków uderzeniowych. Wojna w Ukrainie pokazała, że nawet najbardziej zaawansowane armie potrzebują dużych zapasów amunicji i możliwości szybkiego zwiększania produkcji w sytuacji kryzysowej.
Dla Polski oba ogłoszone w Bydgoszczy wątki mają znaczenie strategiczne. Wznowienie rotacji ogranicza niepewność dotyczącą amerykańskiej obecności wojskowej, natomiast uruchomienie montażu i produkcji pocisków Barracuda ma zwiększyć możliwości krajowego przemysłu obronnego. W obu przypadkach kluczowe będą jednak dalsze decyzje: pełne uzupełnienie amerykańskiej rotacji oraz faktyczna skala produkcji i transferu technologii do Polski.
Źródła:
- TVN24 – informacje i wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza dotycząca wznowienia rotacji wojsk USA w Polsce oraz wcześniejsze materiały o obecności amerykańskich sił.
- Ministerstwo Obrony Narodowej – komunikaty dotyczące współpracy z USA, rozmów o stałej bazie oraz produkcji pocisków Barracuda w Polsce.
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – informacje dotyczące umowy PGZ, WZL nr 2 i Anduril Industries oraz planów montażu i produkcji Barracuda 500.
- Polska Agencja Prasowa – informacje dotyczące wstrzymania rotacji wojsk USA, rozmów z Waszyngtonem oraz prac nad stałą bazą amerykańską w Polsce.
- Bankier.pl – informacje po rozmowach przedstawicieli BBN w Waszyngtonie dotyczące dokończenia wstrzymanej rotacji wojsk USA.
- Polska Zbrojna – informacje o rozmowach dotyczących obecności wojsk USA oraz działaniach w sprawie utworzenia stałej bazy.
- Aviation24.pl i Portal Militarny – dane techniczne i informacje dotyczące programu Barracuda 500.
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