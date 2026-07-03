Gazeta Prawna
Świadczenia

Polacy z wadami wzroku mogą już składać wnioski. Mało kto wie o tych pieniądzach, a urzędy milczą

Kobieta trzyma w dłoniach pieniądze
Osoby z chorobami wzroku mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny. Dodatkowe pieniądze w wysokości ponad 215 zł wpłyną jednak tylko na konta wybranych pacjentówShutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 09:04

Postępujące pogorszenie wzroku, zaćma czy jaskra to nie tylko ogromny dyskomfort, ale też realne koszty. Niewielu pacjentów w Polsce zdaje sobie jednak sprawę, że państwo wypłaca zasiłek, o który można wnioskować bez względu na dochody. Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić w 2026 roku, zeby urzędnicy bez dyskusji przyznali te pieniądze.

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Dodatkowe pieniądze na chore oczy. Sprawdź, jak odebrać 215,84 zł co miesiąc

Postępujące schorzenia oczu diametralnie zmieniają codzienność i ograniczają niezależność. Niewielu pacjentów zdaje sobie jednak sprawę, że pogarszający się stan zdrowia otwiera drogę do systemowej pomocy finansowej. Świadczenie w wysokości 215,84 zł miesięcznie czeka na osoby, które zmagają się z barierami w codziennym funkcjonowaniu.

W obliczu problemów okulistycznych kluczowe staje się zabezpieczenie środków na podstawowe potrzeby i wsparcie w obowiązkach. Zasiłek pielęgnacyjny ma na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki osobie wymagającej wsparcie w codziennej egzystencji. Co istotne, w przeciwieństwie do większości zasiłków socjalnych, ta forma pomocy przysługuje całkowicie niezależnie od sytuacji materialnej czy wysokości zarobków wnioskodawcy.

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Zasiłek bez względu na dochody. Kto dostanie pieniądze na konto?

Przepisy precyzyjnie określają cztery grupy obywateli uprawnione do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego. Świadczenie wypłacane jest:

  • dzieciom oraz młodzieży poniżej 16. roku życia, u których stwierdzono niepełnosprawność,
  • osobom dorosłym (powyżej 16 lat) legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pod warunkiem, że dysfunkcja zdrowotna rozwinęła się przed ukończeniem 21. roku życia,
  • seniorom po ukończeniu 75. roku życia – w tym przypadku środki przyznawane są automatycznie przez organ emerytalno-rentowy.

Masz zaćmę lub jaskrę? Kluczowe są te 3 rzeczy

Istniejącym faktem jest, że nie istnieje sztywny katalog chorób kwalifikujących do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego. W praktyce oznacza to, że wpisy w dokumentacji medycznej stwierdzające zaawansowaną zaćmę, jaskrę czy retinopatię stanowią jedynie punkt wyjścia do dalszej oceny zdrowotnej. Co się liczy?

Kluczowe są rzeczywiste ograniczenia w samodzielności pacjenta. Padają pytania o konkretne czynności. Jakie? Przykładowo:

  • Czy pacjent porusza się bezpiecznie po zmroku i w nieznanym terenie?
  • Czy wada wzroku uniemożliwia samodzielne czytanie etykiet, dawkowanie leków i robienie zakupów?
  • Czy chory jest w stanie bez pomocy bliskich przygotować posiłek, ubrać się i rozpoznać twarze znajomych osób?

Ważna uwaga dla pacjentów: Medycyna stale się rozwija, a udane zabiegi chirurgiczne mogą wpłynąć na uprawnienia finansowe. Jeśli pacjent przejdzie pomyślną operację usunięcia zaćmy, która skutecznie przywróci sprawność wzrokową i zredukuje ograniczenia, komisja ma prawo cofnąć dotychczas przyznany zasiłek.

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Pułapka 30 dni. Jak załatwić formalności i nie stracić szansy na świadczenie?

Droga do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji. Cały proces zamyka się w trzech kluczowych etapach:

  1. Konsultacja lekarska: Należy uzyskać od lekarza prowadzącego aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia. Należy pamiętać, że dokument ten zachowuje ważność tylko przez 30 dni od daty wystawienia.
  2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: Komplet dokumentacji medycznej składa się w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON). W przypadku otrzymania negatywnego orzeczenia, wnioskodawcy przysługuje 14 dni na złożenie formalnego odwołania.
  3. Wypłata środków: Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w lokalnym ośrodku pomocy społecznej (MOPS lub GOPS). Formalności można dopełnić osobiście lub elektronicznie za pośrednictwem rządowego portalu Emp@tia.

215,84 zł co miesiąc to dopiero początek. Szykują się zmiany w przepisach

W 2026 roku kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi dokładnie 215,84 zł miesięcznie. Eksperci i urzędnicy sygnalizują jednak, że trwają prace nad potencjalną waloryzacją tej stawki, która mogłaby wejść w życie w 2027 roku.

Istnieją jednak konkretne okoliczności prawne, które całkowicie blokują możliwość pobierania tych pieniędzy. Urząd wyda decyzję odmowną, jeżeli:

  • Wnioskodawca pobiera już dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS (prawo zabrania łączenia tych dwóch instrumentów wsparcia),
  • Chory przebywa w placówce zapewniającej całodobowe, bezpłatne utrzymanie (np. w określonych domach pomocy społecznej),
  • Członek najbliższej rodziny pobiera analogiczne świadczenie opiekuńcze za granicą.
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Nawet 4330 zł na chore oczy. Polacy masowo mylą te świadczenia

W systemie pomocy społecznej funkcjonują terminy o bliźniaczym brzmieniu, które są masowo mylone przez wnioskodawców. Warto wyraźnie oddzielić poszczególne rozwiązania finansowe:

  • Zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł): Przyznawany przez organy gminy bez względu na dochód. Wymaga stwierdzenia niezdolności do samodzielnej egzystencji u osób z niepełnosprawnościami lub ukończenia 75. roku życia.
  • Dodatek pielęgnacyjny: Świadczenie wypłacane przez ZUS bezpośrednio jako dodatek do emerytury lub renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnego funkcjonowania oraz seniorów 75+.
  • Świadczenie wspierające: Przeznaczone dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Przyznawane na podstawie decyzji WZON ustalającej poziom potrzeby wsparcia (od 70 do 100 punktów). Od 2026 roku obniżony próg punktowy (do 70 pkt) otwiera dostęp do kwot od ok. 787 zł do nawet 4330 zł dla osób z najpoważniejszymi barierami wzrokowymi.

Dokładne zweryfikowanie przysługujących praw i precyzyjne wypełnienie wniosków pozwalają osobom zmagającym się z chorobami oczu na uzyskanie realnej pomocy budżetowej, podnoszącej komfort codziennego życia w dobie trudności zdrowotnych.

Zobacz także: Będą prostsze zasady ubiegania się o zasiłki

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2025.1208 t.j.)
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2025.1749 t.j)
  • Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U.2023.1429)
Źródło: gazetaprawna.pl

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