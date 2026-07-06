Premier nie powiedział wprost, że zdymisjonuje minister zdrowia. Powiedział jednak wystarczająco dużo, by pytanie o jej następcę przestało być polityczną fantazją. Na giełdzie pojawiają się dziś Bartosz Arłukowicz, Jakub Szulc i Grzegorz Gielerak. W szerszym politycznym wariancie nie można całkowicie pominąć także nazwisk osób, które znają resort i mają zaplecze partyjne, choć ich kandydatur nie potwierdzają obecnie równie mocne doniesienia.

Dymisja minister zdrowia? Donald Tusk dał Jolancie Sobierańskiej-Grendzie czas do wtorku

Termin jest konkretny. Do wtorku 7 lipca Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia mają przedstawić premierowi rekomendacje dotyczące problemów, które po aferze wokół Szpitala Południowego znalazły się w centrum publicznej debaty. W środę 8 lipca Donald Tusk może podjąć decyzje personalne.

Premier oczekuje reakcji między innymi na omijanie kolejek przez pacjentów uprzywilejowanych, wysokie wynagrodzenia części personelu medycznego oraz nieprawidłowości związane z organizacją pracy. Wśród tematów, które wymienia, są także przyspieszenie e-rejestracji i skuteczniejsza kontrola systemu. Najważniejsze dla przyszłości Sobierańskiej-Grendy jest jednak coś innego: Tusk publicznie zakwestionował, czy sama fachowość wystarczy do kierowania resortem w kryzysie.

Gdy został zapytany, czy jej nominacja była błędem, nie udzielił swojej minister bezwarunkowego poparcia. Ocenił jej kompetencje jako niepodważalne, po czym postawił pytanie o siłę, determinację i przebojowość potrzebne do przeprowadzenia zmian. Sobierańska-Grenda przyszła do rządu jako bezpartyjna menedżerka i ekspertka od restrukturyzacji szpitali. Teraz premier sprawdza, czy potrafi działać także w warunkach ostrego konfliktu, presji społecznej i walki o poparcie większości parlamentarnej.

Czy Jolanta Sobierańska-Grenda straci stanowisko ministra zdrowia? Są trzy scenariusze

Na dzień 6 lipca 2026 r. dymisja Jolanty Sobierańskiej-Grendy nie jest przesądzona. To najważniejsze zastrzeżenie, bo polityczna giełda nazwisk szybko zaczyna żyć własnym życiem. Premier postawił warunek i wyznaczył termin. Nie ogłosił jednak, że minister odejdzie niezależnie od tego, co przedstawi we wtorek. Scenariusze są co najmniej trzy.

Pierwszy zakłada, że Sobierańska-Grenda pokazuje premierowi pakiet rozwiązań wystarczająco konkretny, by zachować stanowisko. Drugi prowadzi do natychmiastowej zmiany już po środowej ocenie. Trzeci pozwala jej przetrwać obecny kryzys, lecz pozostawia nazwisko minister na liście kandydatów do wymiany podczas szerszej rekonstrukcji rządu.

Ten ostatni wariant może być dla niej szczególnie niebezpieczny. Politycy koalicji od miesięcy rozmawiają o momencie, w którym rząd powinien wejść w tryb przedwyborczy. Im bliżej kampanii parlamentarnej, tym trudniej będzie premierowi przeprowadzać duże zmiany kadrowe. Sobierańska-Grenda walczy więc jednocześnie o dwa terminy: najbliższą środę i kolejne miesiące.

Bartosz Arłukowicz nowym ministrem zdrowia? Były szef resortu wraca na giełdę nazwisk

Najbardziej politycznym kandydatem jest Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Jego największym atutem jest doświadczenie, którego obecnej minister najbardziej brakuje w oczach części koalicji. Arłukowicz zna resort, mechanizmy NFZ, parlament i partyjne zaplecze Koalicji Obywatelskiej. Nie potrzebowałby wielu miesięcy, by nauczyć się politycznej części pracy ministra. Ma też rozpoznawalność, która w kryzysie może działać na jego korzyść. Gdy rząd mierzy się z tematem budzącym silne emocje społeczne, premier może szukać osoby zdolnej nie tylko przygotować reformę, lecz również bronić jej w Sejmie, mediach i wewnątrz koalicji.

Ewentualna kandydatura Arłukowicza na stanowisko ministra zdrowia nie jest jednak bez wad. Powrót byłego ministra oznaczałby powrót polityka mocno kojarzonego z wcześniejszymi rządami Platformy Obywatelskiej. Tusk musiałby uznać, że w obecnej sytuacji doświadczenie i polityczna siła są ważniejsze od symbolu nowego otwarcia. Jest też pytanie, czy sam Arłukowicz chciałby wejść do resortu na tym etapie kadencji. Minister zdrowia musiałby jednocześnie zmierzyć się z kryzysem finansowym, napięciami płacowymi, kolejkami, reformą szpitali i politycznymi skutkami afery w Szpitalu Południowym.

Drugie nazwisko, które pojawia się w medialnych doniesieniach, to Jakub Szulc, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Jego kandydatura miałaby inną logikę niż powrót Arłukowicza. Szulc zna system od strony płatnika, a wcześniej był już wiceministrem zdrowia w pierwszym rządzie Donalda Tuska. Łączy więc doświadczenie polityczne z wiedzą o finansach ochrony zdrowia. W obecnym kryzysie taki profil może mieć dla premiera znaczenie. Duża część problemów, z którymi mierzy się rząd, prowadzi bezpośrednio do pieniędzy: kontraktów szpitali, wynagrodzeń, zadłużenia placówek, sposobu wydawania środków i kontroli nad przepływem publicznych funduszy.

Szulc nie jest jednak kandydatem z dużą rozpoznawalnością społeczną. Gdyby został ministrem, musiałby szybko zbudować pozycję publiczną i polityczną. Jest też druga wątpliwość wobec tej kandydatury. Premier skierował ultimatum zarówno do resortu zdrowia, jak i do NFZ. Jeśli uzna, że odpowiedzialność za obecny kryzys ponosi szerzej całe kierownictwo systemu, awans jednego z najważniejszych menedżerów Funduszu nie będzie rozwiązaniem oczywistym.

Grzegorz Gielerak nowym ministrem zdrowia? Dyrektor WIM wraca w spekulacjach

Na giełdzie pojawił się także gen. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. To kandydatura z innej półki niż Arłukowicz i Szulc. Gielerak jest lekarzem, profesorem nauk medycznych i menedżerem kierującym dużą placówką. Jego nazwisko już wcześniej pojawiało się w spekulacjach dotyczących stanowiska ministra zdrowia. Atutem byłby profil ekspercki i doświadczenie w zarządzaniu. Po aferze, która wywołała pytania o organizację szpitali, kontrolę nad pieniędzmi i odpowiedzialność menedżerską, taki życiorys może wyglądać atrakcyjnie.

Polityczny znak zapytania pozostaje jednak duży. Obecny kryzys pokazał, że Tusk nie szuka wyłącznie osoby znającej ochronę zdrowia. Sam premier pyta dziś o przebojowość, determinację i zdolność do forsowania zmian. Nowy minister musiałby więc wejść do bardzo ostrego sporu o pieniądze i interesy zawodowe, a jednocześnie zdobyć poparcie koalicjantów. Sobierańska-Grenda właśnie na tym polu napotyka największe problemy.

Wojciech Konieczny ministrem zdrowia? To polityczny wariant, nie główny faworyt

W szerszej analizie nie można całkowicie pominąć Wojciecha Koniecznego, lekarza, byłego wiceministra zdrowia i polityka Lewicy. Jego nazwisko pojawiało się w dyskusjach o kierowaniu resortem już wcześniej, a sam zna system zarówno od strony medycznej, jak i politycznej. Trzeba jednak postawić wyraźną granicę: w aktualnych doniesieniach z 6 lipca Konieczny nie ma takiego statusu jak Arłukowicz, Szulc czy Gielerak. Nie ma podstaw, by przedstawiać go dziś jako jednego z głównych faworytów.

Jego ewentualna kandydatura wymagałaby także politycznej decyzji o oddaniu resortu zdrowia Lewicy. Taka zmiana wykraczałaby poza prostą wymianę jednego ministra i oznaczała szersze przetasowanie odpowiedzialności w koalicji. Dlatego na obecnym etapie Konieczny pozostaje raczej nazwiskiem z drugiego kręgu możliwych scenariuszy niż uczestnikiem ścisłego wyścigu.

Kto chce zostać ministrem zdrowia? Najtrudniejszy fotel w rządzie odstrasza kandydatów

Giełda nazwisk sugeruje, że premier może wybierać spośród wielu kandydatów. Polityczna rzeczywistość wygląda znacznie mniej komfortowo. Nowy minister wszedłby do resortu na kilkanaście miesięcy przed wyborami parlamentarnymi i od pierwszego dnia dostałby listę problemów, których kolejne rządy nie rozwiązały przez lata. Musiałby zająć się:

finansami NFZ,

zadłużeniem szpitali,

wynagrodzeniami medyków,

kolejkami, cyfryzacją,

reformą struktury leczenia.

Każda z tych spraw tworzy konflikt z silnymi grupami interesów i może kosztować polityczne poparcie. Dlatego nazwisko kandydata musi spełnić dwa warunki, które rzadko występują razem. Nowy minister powinien znać system ochrony zdrowia, a jednocześnie mieć wystarczającą siłę polityczną, by przeforsować zmiany w rządzie, koalicji i Sejmie. To duże wymogi. Jeśli w środę Donald Tusk ogłosi decyzję personalną, najtrudniejsze pytanie będzie brzmiało nie „kto chce zostać ministrem zdrowia?”, lecz kto zgodzi się wziąć odpowiedzialność za system, który właśnie znalazł się w centrum przedwyborczego kryzysu.