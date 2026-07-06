Gazeta Prawna
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Kierowca miejskiego autobusu zatrzymany. W kabinie miał amfetaminę

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Kierowca autobusu miejskiego miał w kabinie amfetaminęShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 15:15

Po kolizji z udziałem autobusu miejskiego w Iławie kierowca nie był w stanie logicznie wyjaśnić przebiegu zdarzenia. Podczas kontroli jego kabiny policjanci ujawnili amfetaminę – przekazała miejscowa policja.

– Kierującemu została pobrana krew do badań, by ustalić, czy wsiadł za kierownicę pod wpływem środków odurzających – poinformowała w poniedziałek iławska policja. Powodem takiej decyzji było znalezienie w kabinie autobusu amfetaminy.

Świadkowie zaalarmowali policję, że autobus prowadzony przez 45-latka najpierw uderzył w znak drogowy, a potem wiele razy wjeżdżał na chodnik. Zgłaszający podejrzewał, że autobusem kieruje pijany kierowca. Gdy policjanci przebadali go alkomatem, urządzenie wykazało, że jest trzeźwy. Mimo to w rozmowie z policjantami kierowca autobusu nie potrafił logicznie wyjaśnić, co się zdarzyło.

W czasie kolizji w autobusie było 18 pasażerów. Nikomu nic się nie stało.

Policja zabrała kierowcy autobusu prawo jazdy i przedstawiła zarzut posiadania środków odurzających. Ewentualne kolejne zarzuty będą uzależnione od wyników badań na obecność narkotyków w jego organizmie. (PAP)

Źródło: PAP

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autobusIławaamfetamina

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