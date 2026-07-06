Kierowca miejskiego autobusu zatrzymany. W kabinie miał amfetaminę

– Kierującemu została pobrana krew do badań, by ustalić, czy wsiadł za kierownicę pod wpływem środków odurzających – poinformowała w poniedziałek iławska policja. Powodem takiej decyzji było znalezienie w kabinie autobusu amfetaminy.

Świadkowie zaalarmowali policję, że autobus prowadzony przez 45-latka najpierw uderzył w znak drogowy, a potem wiele razy wjeżdżał na chodnik. Zgłaszający podejrzewał, że autobusem kieruje pijany kierowca. Gdy policjanci przebadali go alkomatem, urządzenie wykazało, że jest trzeźwy. Mimo to w rozmowie z policjantami kierowca autobusu nie potrafił logicznie wyjaśnić, co się zdarzyło.

W czasie kolizji w autobusie było 18 pasażerów. Nikomu nic się nie stało.

Policja zabrała kierowcy autobusu prawo jazdy i przedstawiła zarzut posiadania środków odurzających. Ewentualne kolejne zarzuty będą uzależnione od wyników badań na obecność narkotyków w jego organizmie. (PAP)