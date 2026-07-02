Koniec 800 plus i nowe świadczenie? W Sejmie zapadła ostateczna decyzja

Czy to koniec 800 plus i trzynastych emerytur? Do Sejmu trafił rewolucyjny projekt, który miał wywrócić do góry nogami system świadczeń w Polsce i dać każdemu obywatelowi 2403 zł miesięcznie. Posłowie podjęli już ostateczną, jednogłośną decyzję. Sprawdź, co dalej z pieniędzmi dla Polaków.
2403 zł dla każdego? Znamy szczegóły rewolucyjnego planu
Petycja dotyczyła wprowadzenia tzw. Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego (BDP). W myśl tej propozycji, każdy mieszkaniec Polski, po przekroczeniu 3. roku życia, miałby otrzymywać świadczenie w wysokości 2403 zł. Kwota odpowiadała dokładnie połowie obecnego minimalnego wynagrodzenia brutto. Program miał w pierwszej kolejności ruszyć w formie pilotażu.
Ministerstwo Finansów alarmuje. Te liczby zwalają z nóg
Głos w sprawie zabrał resort finansów. Przedstawił konkretne wyliczenia. Nawet przy skromniejszym wariancie świadczenia (zakładającym jedynie 1300 zł dla osób dorosłych) koszt operacji wynosiłby około 40 mld zł miesięcznie. W skali roku dawałoby to kwotę 480 mld zł. Taki wydatek pochłonąłby aż trzy czwarte rocznych dochodów całego państwa i stanowił ponad 12% krajowego PKB. Żeby udźwignąć taki ciężar, państwo musiałoby zamknąć program 800 plus, zrezygnować z dodatkowych emerytur oraz większości zasiłków z pomocy społecznej.
Decyzja już zapadła. Co dalej z projektem?
Sejmowa Komisja do Spraw Petycji, po zapoznaniu się z analizą finansową oraz stanowiskiem Ministerstwa Finansów, nie pozostawiła złudzeń. Posłowie byli wyjątkowo zgodni – wniosek o wprowadzenie Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego został jednogłośnie odrzucony. To definitywnie zamyka dyskusję nad tym projektem w parlamencie, a dotychczasowe programy socjalne pozostają bezpieczne.
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