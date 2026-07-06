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Nowa funkcja w aplikacji mObywatel ułatwi zgłaszanie nieprawidłowości w sklepach

Aplikacja mObywatel na telefonie
Wystarczy kilka kliknięć w telefonie, aby zgłosić nieprawidłowości bezpośrednio do sanepidu. Nowa funkcja w mObywatelu jest już aktywna.Shutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 09:27

Nieświeża żywność w sklepach, uchybienia higieniczne w lokalach gastronomicznych czy niewłaściwa jakość wody w kranach mogą być teraz raportowane do sanepidu bezpośrednio z poziomu smartfona. Nowe rozwiązanie eliminuje konieczność wypełniania skomplikowanych formularzy internetowych czy osobistego składania skarg.

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Zepsute jedzenie lub brud w sklepie? Reakcja GIS będzie natychmiastowa

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował o wdrożeniu nowej funkcji w aplikacji mObywatel. Nowy moduł ma na celu maksymalne skrócenie czasu reakcji sanepidu na potencjalne zagrożenia dla zdrowia publicznego. Pozwala on na przesłanie zgłoszenia zaledwie kilkoma kliknięciami, bez potrzeby uruchamiania przeglądarki internetowej.

Co ważne, wszystkie wnioski trafiają do Państwowej Inspekcji Sanitarnej tą samą ścieżką proceduralną, co zgłoszenia przesyłane dotychczas za pośrednictwem platformy e-Sanepid. Według zapewnień GIS, dodatkowy kanał kontaktu ma kluczowe znaczenie w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji i szybkiego przekazywania informacji o zauważonych uchybieniach.

Nie tylko spleśniałe owoce w sklepie. Zobacz, co można zgłosić przez mObywatela

Procedura została podzielona tematycznie na dwie główne kategorie, co pozwala na precyzyjne sprofilowanie problemu i szybsze przekierowanie sprawy do właściwej jednostki terytorialnej:

1. Obszar infrastrukturalny (Miejsca):

  • Stan higieniczno-sanitarny: kontroli poddać można placówki handlowe, salony branży beauty, obiekty lecznicze, środki transportu zbiorowego, bazę noclegową oraz szkoły i przedszkola.
  • Środowisko pracy: parametry i warunki higieniczne w zakładach pracy.
  • Gospodarka wodna:jakość wody z sieci wodociągowej oraz na basenach i kąpieliskach.
  • Żywienie zbiorowe: standardy sanitarne w szpitalach, przedszkolach i restauracjach.
  • Edukacja: ergonomia stanowisk nauki, konstrukcja planów lekcji oraz waga tornistrów szkolnych.
  • Bezpieczeństwo radiologiczne: ekspozycja na pole elektromagnetyczne i promieniowanie (np. aparaty RTG, nadajniki).
  • Nekropolie: nieprawidłowości na cmentarzach oraz w procedurach postępowania ze szczątkami ludzkimi.

2. Obszar produktowy (Towary):

  • Artykuły spożywcze i suplementy: zastrzeżenia dotyczące wyglądu, zapachu, smaku czy konsystencji produktów, a także przekroczenia terminów przydatności do spożycia oraz niezgodności w znakowaniu i reklamie.
  • Materiały do kontaktu z żywnością: opakowania, foliowe woreczki śniadaniowe, naczynia oraz urządzenia kuchenne.
  • Catering dietetyczny: weryfikacja standardów produkcji i dostaw tzw. diet pudełkowych.
  • Chemia gospodarcza i kosmetyki: detergenty oraz produkty kosmetyczne i biobójcze niespełniające norm bezpieczeństwa lub posiadające wady jakościowe.

Wielkie zmiany w mObywatelu. To dopiero początek nowości na lata 2025–2026

Wdrożenie tego narzędzia to kolejny etap modernizacji usług cyfrowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz element strategii ułatwiania obywatelom bezpośredniego kontaktu z organami administracji publicznej. Opcja ta wpisuje się w szeroki harmonogram rozwoju aplikacji mObywatel na lata 2025–2026, w ramach którego zaplanowano wdrożenie łącznie 36 nowych modułów funkcjonalnych.

mObywatel to bezpłatna aplikacja mobilna, rozwijana przez Ministerstwo Cyfryzacji, dostępna dla użytkowników systemów Android oraz iOS. Narzędzie pełni funkcję bezpiecznego cyfrowego portfela, przechowującego elektroniczne wersje dokumentów tożsamości (mDowód), uprawnień kierowców czy legitymacji, które posiadają moc prawną równoważną z dokumentami tradycyjnymi. Poza funkcją identyfikacyjną platforma sukcesywnie przekształca się w centralny węzeł usług publicznych, ułatwiający bieżący monitoring bezpieczeństwa i załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu.

Źródło

  • www.pap.pl
  • www.rynekzdrowia.pl
Źródło: gazetaprawna.pl

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