Redakcja postanowiła sprawdzić dostępne w Polsce świadczenia na dzieci. Z analizy wynika, że 800 plus nie zamyka drogi do innych form państwowej pomocy. Na co mogą liczyć rodzice? W grę wchodzą nie tylko regularne, comiesięczne przelewy, ale też jednorazowe wsparcia zaraz po porodzie.

Baza dla każdego, czyli 800 plus. Nadchodzi wielkie ułatwienie

Podstawą jest świadczenie wychowawcze 800 plus. Przysługuje ono bez względu na to, ile zarabiają rodzice. W praktyce oznacza to przelewy w wysokości 800 zł co miesiąc na każde dziecko aż do osiągnięcia przez nie pełnoletności.

Ważna zmiana w ZUS: Przygotowano projekt ustawy, która ma zlikwidować biurokrację. Docelowo system ZUS ma automatycznie odnawiać prawo do wypłaty świadczenia na kolejny okres, bazując na posiadanych już danych.

Program Aktywny Rodzic. Dodatkowe 1500 zł lub więcej na koncie

Kolejne świadczenia przysługują rodzicom dzieci w wieku od roku do niespełna trzech lat (12-35 miesięcy). Mogą oni połączyć 800 plus ze wsparciem z programu Aktywny Rodzic. Tutaj wysokość dopłaty zależy od tego, jak organizowana jest opieka nad maluchem:

Praca i niania/babcia (Aktywny Rodzic w Pracy): Jeśli rodzic wraca do aktywności zawodowej, otrzyma 1500 zł miesięcznie (a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością nawet 1900 zł).

Jeśli rodzic wraca do aktywności zawodowej, otrzyma (a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością nawet 1900 zł). Żłobek (Aktywnie w Żłobku): Dokładnie takie same kwoty (1500/1900 zł) zasilą konto placówki, obniżając rachunki rodzica za opiekę.

Dokładnie takie same kwoty (1500/1900 zł) zasilą konto placówki, obniżając rachunki rodzica za opiekę. Samodzielna opieka (Aktywnie w Domu): Jeśli rodzic decyduje się zostać z dzieckiem w domu, państwo wypłaci mu do 800 plus dodatkowe 500 zł co miesiąc.

Zasiłek rodzinny i bonusy. Pułapka kryterium dochodowego

Jeśli zarobki rodzica są niższe, do opisanego wyżej zestawu można dorzucić zasiłek rodzinny. Liczą się jednak dochody. Maksymalnie można zarabiać 674 zł netto na osobę w rodzinie (lub 764 zł, jeśli wychowujesz dziecko z niepełnosprawnością).

Samo świadczenie zależy od wieku pociechy i wynosi:

95 zł na dziecko do 5. roku życia,

na dziecko do 5. roku życia, 124 zł na dziecko do 18 lat,

na dziecko do 18 lat, 135 zł na uczącego się dorosłego (do 24 lat).

Dlaczego warto powalczyć o ten zasiłek? Ponieważ otwiera on drzwi do dodatkowych, celowych zapomóg, np. dodatku dla samotnej matki.

300 zł na wyprawkę szkolną. Jak odebrać pieniądze z programu „Dobry Start”?

Rządowe wsparcie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na każdego ucznia bez względu na dochód rodziny.

Dla kogo: Na dzieci w wieku szkolnym do 20. roku życia (lub do 24. roku życia w przypadku osób z niepełnosprawnością). Świadczenie nie obejmuje przedszkolaków, zerówek oraz studentów.

Na dzieci w wieku szkolnym do 20. roku życia (lub do 24. roku życia w przypadku osób z niepełnosprawnością). Świadczenie nie obejmuje przedszkolaków, zerówek oraz studentów. Gdzie i jak złożyć wniosek: Dokumenty przyjmuje wyłącznie ZUS i można je składać tylko online od 1 lipca do 30 listopada. Skorzystaj z aplikacji mZUS, portalu eZUS, bankowości elektronicznej lub systemu Emp@tia.

Dokumenty przyjmuje wyłącznie i można je składać od 1 lipca do 30 listopada. Skorzystaj z aplikacji mZUS, portalu eZUS, bankowości elektronicznej lub systemu Emp@tia. Kiedy wypłata: Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje przelew na konto najpóźniej do 30 września. Przy późniejszym zgłoszeniu ZUS ma na wypłatę do 2 miesięcy.

Pieniądze są przekazywane wyłącznie bezgotówkowo. Wsparcie wpływa na wskazane konto bankowe.

Finansowy strzał na start. Nawet 2000 zł jednorazowo po porodzie

Urodzenie dziecka to potężny wydatek, dlatego państwo wspiera rodziców już na samym początku. Jeśli dochód na głowę w rodzinie nie przekracza 1922 zł netto, przysługuje rodzicom tzw. becikowe, czyli jednorazowe 1000 zł.

Pamiętaj o dwóch twardych warunkach: wniosek musisz złożyć w ciągu roku od porodu, a matka dziecka musiała pozostawać pod opieką ginekologa przynajmniej od 10. tygodnia ciąży.

Efekt kumulacji: Jeśli rodzina ma niskie dochody, po narodzinach dziecka może otrzymać 1000 zł z tradycyjnego becikowego oraz drugie 1000 zł jako dodatek do zasiłku rodzinnego. Łącząc to z bieżącym 800 plus i programem Aktywny Rodzic, startowe wsparcie dla młodych rodziców staje się naprawdę odczuwalne.

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