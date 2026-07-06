Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało przepisy, które doprecyzowują prawa użytkowników usług telekomunikacyjnych. Chodzi m.in. o zmianę dostawcy internetu, przenoszenie numeru telefonu, zachowanie adresu e-mail po zakończeniu umowy oraz zmianę numeru w przypadku uciążliwych połączeń.

Nowe regulacje zastąpią przepisy z 2018 r. i dostosują rynek do ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (PKE). Mają wejść w życie 10 listopada 2026 r. Obowiązki wynikające z nowych przepisów obejmą około 2268 firm telekomunikacyjnych. Zmiany mogą dotyczyć użytkowników nawet 73,3 mln usług telefonicznych i internetowych funkcjonujących na polskim rynku.

Mniej ryzyka przerw w internecie przy zmianie operatora?

Jedną z proponowanych zmian ma być uporządkowanie procesu zmiany dostawcy internetu. Obecnie dla wielu klientów zmiana operatora oznacza ryzyko przerwy w dostępie do sieci. Nowe regulacje mają ograniczyć takie sytuacje poprzez określenie szczegółowych procedur współpracy między dotychczasowym i nowym operatorem.

Abonent będzie mógł złożyć wniosek o zachowanie ciągłości świadczenia usługi, a operatorzy otrzymają jasno określone zasady postępowania. Celem jest możliwie płynne przejście do nowego dostawcy bez niepotrzebnych zakłóceń. Projekt wprowadza także specjalny identyfikator usługi dostępu do internetu. Ma on umożliwić jednoznaczną identyfikację usługi u dotychczasowego operatora i usprawnić cały proces zmiany dostawcy.

Operatorzy będą musieli podać więcej informacji

Przepisy nakładają dodatkowe obowiązki informacyjne na operatorów. Po złożeniu wniosku abonent ma otrzymać potwierdzenie jego przyjęcia, datę złożenia oraz dane kontaktowe dostawcy, w tym numer telefonu. W praktyce ma to ułatwić kontakt z operatorem i monitorowanie przebiegu sprawy. Ministerstwo zwraca uwagę, że część klientów ma obecnie trudności z szybkim dotarciem do dostawcy usług, zwłaszcza gdy podstawowym kanałem kontaktu pozostaje czat internetowy.

Nowe przepisy przewidują także terminy rozpatrywania wniosków. W przypadku internetu mobilnego nowy operator będzie miał na rozpatrzenie wniosku 6 godzin przypadających w dzień roboczy, jeśli wniosek zostanie złożony w punkcie obsługi, lub 3 dni robocze, jeśli klient skorzysta z innej formy kontaktu. Dla internetu stacjonarnego terminy wyniosą: 1 dzień roboczy przy złożeniu wniosku w punkcie obsługi, 5 dni roboczych w pozostałych przypadkach.

Ważna zmiana dla osób korzystających z e-maili od operatorów

Nowe przepisy przewidują możliwość zachowania dostępu do skrzynki e-mail powiązanej z operatorem po zakończeniu umowy na usługę dostępu do internetu. Dotyczy to adresów e-mail związanych z nazwą handlową lub znakiem towarowym dostawcy. Rozwiązanie ma znaczenie dla osób, które korzystają z takiego adresu w kontaktach z bankiem, urzędami, sklepami internetowymi i innymi usługami, gdzie e-mail pełni funkcję identyfikatora lub kanału odbioru korespondencji. W takich przypadkach abonent będzie mógł złożyć wniosek o utrzymanie dostępu, a dostawca będzie zobowiązany do jego realizacji zgodnie z określonymi w przepisach zasadami.

Numer telefonu także pod ochroną

Kolejna zmiana dotyczy zasad przenoszenia numerów telefonicznych między operatorami. Po złożeniu wniosku abonent otrzyma potwierdzenie daty jego złożenia oraz dane nowego operatora, w tym informacje umożliwiające kontakt w sprawie procedury. W przypadku telefonii komórkowej operator będzie miał na rozpatrzenie wniosku: 6 godzin przypadających w dzień roboczy przy złożeniu dokumentów w punkcie obsługi, 3 dni robocze przy innych sposobach złożenia wniosku. Dla telefonii stacjonarnej terminy wyniosą odpowiednio 1 dzień roboczy lub 5 dni roboczych.

Dodatkowo w przypadku numerów komórkowych proces ich przenoszenia ma odbywać się w godzinach od 00:00 do 06:00. Według projektodawców ma to ograniczyć ryzyko zakłóceń i ułatwić przeprowadzenie całej operacji.

Będzie można wycofać się ze zmiany operatora

Osoby, które zmienią zdanie już po rozpoczęciu procedury, nie będą bez wyjścia. Przewidziano możliwość rezygnacji zarówno ze zmiany dostawcy internetu, jak i z przeniesienia numeru telefonu. Rezygnacja będzie możliwa najpóźniej na 2 dni robocze przed uzgodnionym terminem realizacji uprawnienia. Wniosek o rezygnację będzie można przekazać zarówno dotychczasowemu, jak i nowemu operatorowi.

Uciążliwe połączenia? Możliwa zmiana numeru

Projekt przewiduje również możliwość wystąpienia o zmianę numeru telefonu w sytuacji, gdy jego używanie staje się szczególnie uciążliwe. Może to dotyczyć m.in. przypadków uporczywych niechcianych połączeń lub innych sytuacji utrudniających normalne korzystanie z numeru. We wniosku abonent będzie musiał opisać problem, a w przypadku uciążliwych połączeń wskazać także daty i godziny ich występowania.

Kiedy zmiany zaczną obowiązywać?

Projekt rozporządzenia zakłada wejście nowych przepisów w życie 10 listopada 2026 r.