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Nawet 45,5 tys. zł dla właścicieli nieruchomości. Ruszyły dopłaty na modernizację

Mężczyzna siedzi przy dokumentach i kalkulatorze
Na pełne 45,5 tys. zł mogą liczyć właściciele nieruchomości ubiegający się o wsparcie z dostępnych programów.Shutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 15:45

Władze zaostrzają walkę ze smogiem i zachęcają Polaków do głębokiej termomodernizacji nieruchomości. Właściciele mieszkań i domów mogą pozyskać ponad 45 tys. zł na wymianę ogrzewania, stolarki okiennej oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Dla wielu to ostatni moment na uniknięcie wysokich kar.

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Polacy mogą wciąż korzystać z różnego typu programów wsparcia, dzięki którym mogą zmienić źródło ciepła i poprawić efektywność energetyczną nieruchomości. Urzędnicy zajmujący się ochroną środowiska podkreślają, że punktowe działania przynoszą ograniczony skutek ekonomiczny. Sama wymiana źródła ciepła w nieocieplonym budynku z nieszczelnymi oknami nie obniży rachunków w oczekiwany sposób. Rozwiązaniem dla właścicieli nieruchomości ma być podejście kompleksowe.

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Co ciekawe, modernizacja nie musi wiązać się z wysokimi kosztami i nadmiernie nadwyrężać domowy budżet. Choć w całej Polsce działa program Czyste Powietrze, to niektóre miasta – jak Wrocław – dają dodatkowe, lokalne dotacje, które można genialnie łączyć. Mieszkańcy stolicy województwa dolnośląskiego mogą skorzystać równocześnie z trzech programów:

  • KAWKAplus – program dedykowany likwidacji tradycyjnych palenisk węglowych i drzewnych.
  • termoKAWKA – instrument finansujący wymianę starych, nieszczelnych okien.
  • Dotacje OZE – środki przeznaczone na mikroinstalacje produkujące zieloną energię.

Ile można zyskać? Jak donosi Portal Samorządowy, w przypadku maksymalnego rozszerzenia inwestycji – obejmującego montaż pompy ciepła, wymianę stolarki okiennej oraz instalację paneli fotowoltaicznych, magazynu energii i kolektorów słonecznych – łączna wartość dofinansowania może przekroczyć 45.5 tys. zł. W zależności od specyfiki projektu, mechanizmy te pozwalają na pokrycie nawet do 100% kosztów kwalifikowanych remontu.

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Serwis przedstawia konkretne wyliczenia. Ile można przykładowo dostać?

Nawet 45 500 zł do wzięcia. Oto oficjalny cennik dopłat [TABELA]

Program / Rodzaj inwestycji

Maksymalna kwota dotacji

Fotowoltaika z magazynem energii (OZE)

do 18 000 zł

Ogrzewanie elektryczne (KAWKAplus)

do 15 000 zł

Kolektory słoneczne (OZE)

do 7 500 zł

Wymiana okien (termoKAWKA)

do 5 000 zł

RAZEM

do 45 500 zł

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Presja na wymianę starych systemów grzewczych wynika bezpośrednio z przepisów prawa miejscowego. Od 1 lipca 2024 roku obowiązuje restrykcyjny zakaz eksploatacji instalacji pozaklasowych oraz pieców 1. i 2. klasy. Za niedostosowanie się do nowych regulacji grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł.

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Źródło: gazetaprawna.pl

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