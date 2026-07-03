Nawet 45,5 tys. zł dla właścicieli nieruchomości. Ruszyły dopłaty na modernizację

Wymiana samego pieca to błąd? Urzędnicy ostrzegają przed pułapką

Polacy mogą wciąż korzystać z różnego typu programów wsparcia, dzięki którym mogą zmienić źródło ciepła i poprawić efektywność energetyczną nieruchomości. Urzędnicy zajmujący się ochroną środowiska podkreślają, że punktowe działania przynoszą ograniczony skutek ekonomiczny. Sama wymiana źródła ciepła w nieocieplonym budynku z nieszczelnymi oknami nie obniży rachunków w oczekiwany sposób. Rozwiązaniem dla właścicieli nieruchomości ma być podejście kompleksowe.

Trzy dotacje w jednym wniosku. Tak podwoisz swoje oszczędności

Co ciekawe, modernizacja nie musi wiązać się z wysokimi kosztami i nadmiernie nadwyrężać domowy budżet. Choć w całej Polsce działa program Czyste Powietrze, to niektóre miasta – jak Wrocław – dają dodatkowe, lokalne dotacje, które można genialnie łączyć. Mieszkańcy stolicy województwa dolnośląskiego mogą skorzystać równocześnie z trzech programów:

KAWKAplus – program dedykowany likwidacji tradycyjnych palenisk węglowych i drzewnych.

– program dedykowany węglowych i drzewnych. termoKAWKA – instrument finansujący wymianę starych, nieszczelnych okien .

– instrument finansujący . Dotacje OZE – środki przeznaczone na mikroinstalacje produkujące zieloną energię.

Ile można zyskać? Jak donosi Portal Samorządowy, w przypadku maksymalnego rozszerzenia inwestycji – obejmującego montaż pompy ciepła, wymianę stolarki okiennej oraz instalację paneli fotowoltaicznych, magazynu energii i kolektorów słonecznych – łączna wartość dofinansowania może przekroczyć 45.5 tys. zł. W zależności od specyfiki projektu, mechanizmy te pozwalają na pokrycie nawet do 100% kosztów kwalifikowanych remontu.

Serwis przedstawia konkretne wyliczenia. Ile można przykładowo dostać?

Nawet 45 500 zł do wzięcia. Oto oficjalny cennik dopłat [TABELA]

Program / Rodzaj inwestycji Maksymalna kwota dotacji Fotowoltaika z magazynem energii (OZE) do 18 000 zł Ogrzewanie elektryczne (KAWKAplus) do 15 000 zł Kolektory słoneczne (OZE) do 7 500 zł Wymiana okien (termoKAWKA) do 5 000 zł RAZEM do 45 500 zł

Ostatni dzwonek dla właścicieli domów. Kary są bezwzględne

Presja na wymianę starych systemów grzewczych wynika bezpośrednio z przepisów prawa miejscowego. Od 1 lipca 2024 roku obowiązuje restrykcyjny zakaz eksploatacji instalacji pozaklasowych oraz pieców 1. i 2. klasy. Za niedostosowanie się do nowych regulacji grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł.

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