Nawet 45,5 tys. zł dla właścicieli nieruchomości. Ruszyły dopłaty na modernizację

Władze zaostrzają walkę ze smogiem i zachęcają Polaków do głębokiej termomodernizacji nieruchomości. Właściciele mieszkań i domów mogą pozyskać ponad 45 tys. zł na wymianę ogrzewania, stolarki okiennej oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Dla wielu to ostatni moment na uniknięcie wysokich kar.
Wymiana samego pieca to błąd? Urzędnicy ostrzegają przed pułapką
Polacy mogą wciąż korzystać z różnego typu programów wsparcia, dzięki którym mogą zmienić źródło ciepła i poprawić efektywność energetyczną nieruchomości. Urzędnicy zajmujący się ochroną środowiska podkreślają, że punktowe działania przynoszą ograniczony skutek ekonomiczny. Sama wymiana źródła ciepła w nieocieplonym budynku z nieszczelnymi oknami nie obniży rachunków w oczekiwany sposób. Rozwiązaniem dla właścicieli nieruchomości ma być podejście kompleksowe.
Trzy dotacje w jednym wniosku. Tak podwoisz swoje oszczędności
Co ciekawe, modernizacja nie musi wiązać się z wysokimi kosztami i nadmiernie nadwyrężać domowy budżet. Choć w całej Polsce działa program Czyste Powietrze, to niektóre miasta – jak Wrocław – dają dodatkowe, lokalne dotacje, które można genialnie łączyć. Mieszkańcy stolicy województwa dolnośląskiego mogą skorzystać równocześnie z trzech programów:
- KAWKAplus – program dedykowany likwidacji tradycyjnych palenisk węglowych i drzewnych.
- termoKAWKA – instrument finansujący wymianę starych, nieszczelnych okien.
- Dotacje OZE – środki przeznaczone na mikroinstalacje produkujące zieloną energię.
Ile można zyskać? Jak donosi Portal Samorządowy, w przypadku maksymalnego rozszerzenia inwestycji – obejmującego montaż pompy ciepła, wymianę stolarki okiennej oraz instalację paneli fotowoltaicznych, magazynu energii i kolektorów słonecznych – łączna wartość dofinansowania może przekroczyć 45.5 tys. zł. W zależności od specyfiki projektu, mechanizmy te pozwalają na pokrycie nawet do 100% kosztów kwalifikowanych remontu.
Serwis przedstawia konkretne wyliczenia. Ile można przykładowo dostać?
Nawet 45 500 zł do wzięcia. Oto oficjalny cennik dopłat [TABELA]
Program / Rodzaj inwestycji
Maksymalna kwota dotacji
Fotowoltaika z magazynem energii (OZE)
do 18 000 zł
Ogrzewanie elektryczne (KAWKAplus)
do 15 000 zł
Kolektory słoneczne (OZE)
do 7 500 zł
Wymiana okien (termoKAWKA)
do 5 000 zł
RAZEM
do 45 500 zł
Ostatni dzwonek dla właścicieli domów. Kary są bezwzględne
Presja na wymianę starych systemów grzewczych wynika bezpośrednio z przepisów prawa miejscowego. Od 1 lipca 2024 roku obowiązuje restrykcyjny zakaz eksploatacji instalacji pozaklasowych oraz pieców 1. i 2. klasy. Za niedostosowanie się do nowych regulacji grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł.
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