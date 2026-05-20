Gazeta Prawna
Świadczenia

Nawet 700 zł na okulary dla emerytów w 2026 roku. Jak odebrać dofinansowanie?

Uśmiechnięci seniorzy, w tym senior w okularach
Emeryci mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 700 zł na okularyShutterstock
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 15:42

Emeryci w 2026 roku mogą liczyć na spore wsparcie przy zakupie okularów – maksymalna kwota dofinansowania wynosi obecnie 700 zł na parę szkieł. Wielu seniorów traci szansę na dopłatę przez proste błędy w formalnościach. Kto dokładnie może odebrać pełną sumę, jakie warunki trzeba spełnić i jak wygląda procedura krok po kroku? Wyjaśniamy, co zrobić, żeby nie dopłacać do okularów z własnej kieszeni.

Skrót artykułu

Tańsze okulary dla emerytów. NFZ dopłaci do szkieł nawet 700 zł

Wsparcie finansowe dla osób z problemami ze wzrokiem jest dostępne nie tylko dla etatowców, ale również dla szerszego grona Polaków. Emeryci powinni pamiętać, że Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) dopłaca do ich szkieł. Zgodnie z aktualnymi limitami maksymalne dofinansowanie wynosi 350 zł na jedno szkło, co w przypadku pary okularów daje dokładnie 700 zł. Co ważne, NFZ dopłaca wyłącznie do zakupu soczewek okularowych i wymagany jest wkład własny. Z kolei zakup modnych oprawek pacjent musi w całości pokryć z własnych pieniędzy.

Trzeba również pamiętać, że wysokość wsparcia jest ściśle powiązana z głębokością wady wzroku pacjenta. Na pełne 700 zł mogą liczyć emeryci (oraz pozostali dorośli ubezpieczeni), u których wada wzroku wymaga korekcji: sferycznej od +/–10,00 dptr i cylinder od 0,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną.

Dodatkowe 400 zł dla seniorów. Zostały ostatnie dni na złożenie wniosku, inaczej pieniądze przejdą koło nosa
Zobacz także
Dodatkowe 400 zł dla seniorów. Zostały ostatnie dni na złożenie wniosku, inaczej pieniądze przejdą koło nosa

Ile wynosi dopłata przy mniejszych wadach? (Tabela limitów 2026)

Jeśli wada wzroku emeryta jest mniejsza niż 10 dioptrii, również otrzyma on pomoc z NFZ, ale w niższej kwocie. Co ważne, w przypadku dorosłych obowiązuje tzw. udział własny, co oznacza, że NFZ pokrywa 70% lub 90% wyznaczonego limitu cenowego.

Sprawdź, ile wynosi oficjalny limit i realna dopłata dla dorosłych w zależności od wady:

Rodzaj soczewki

Limit finansowania

Udział własny

Wady wzroku

Soczewka okularowa korekcyjna do bliży

25 zł

30%

wady wzroku wymagające korekcji: sfera do +/–6,00 dptr i cylinder do +/–2,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną

Soczewka okularowa korekcyjna do bliży

100 zł

10%

wady wzroku wymagające korekcji: sfera od +/–6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną, sfera do +/–6,00 dptr i cylinder od +/–2,25 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną

Soczewka okularowa korekcyjna do bliży

350 zł

10%

wady wzroku wymagające korekcji: sfera od +/–10,00 dptr i cylinder od 0,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną

Soczewka okularowa korekcyjna do dali

25 zł

30%

wady wzroku wymagające korekcji: sfera do +/–6,00 dptr i cylinder do +/–2,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną

Soczewka okularowa korekcyjna do dali

100 zł

10%

wady wzroku wymagające korekcji: sfera od +/–6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną, sfera do +/–6,00 dptr i cylinder od +/–2,25 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną

Soczewka okularowa korekcyjna do dali

350 zł

10%

wady wzroku wymagające korekcji: sfera od +/–10,00 dptr i cylinder od 0,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną

Dobra wiadomość dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Chodzi o świadczenie wspierające
Zobacz także
Dobra wiadomość dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Chodzi o świadczenie wspierające

Jak odebrać dofinansowanie do okularów krok po kroku?

Procedura nie jest skomplikowana, ale wymaga zachowania odpowiedniej kolejności działań. Nie można najpierw kupić okularów, a potem żądać za nie zwrotu pieniędzy.

  1. Wizyta u lekarza: Należy umówić się na badanie wzroku do okulisty, który przyjmuje w ramach NFZ lub prywatnie. To lekarz wystawia specjalne zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne.
  2. Weryfikacja zlecenia: Obecnie większość zleceń jest wystawiana w systemie elektronicznym i od razu zatwierdzana przez NFZ.
  3. Zakup u certyfikowanego optyka: Z gotowym dokumentem należy udać się do salonu optycznego, który posiada podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podczas płatności rachunek zostanie automatycznie pomniejszony o przysługującą emerytowi kwotę refundacji.

PSL i FPP mają plan na uratowanie budżetu NFZ

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381223mega.png
Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

dofinansowanieemerytokulary

Powiązane

Klienci w aptece
ZdrowieDarmowe leki po 65. roku życia? Nie dla każdego seniora - Jakie warunki trzeba spełnić?
Seniorka trzyma w dłoniach pieniądze
Finanse osobisteMasz skończone 60 lat? Sprawdź, gdzie płacić mniej z Ogólnopolską Kartą Seniora
Uśmiechnięta seniorka trzyma w dłoniach pieniądze
ŚwiadczeniaSkończyłeś 65 lat? 8 dodatków do emerytury w 2026 i 2027 roku