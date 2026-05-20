Tańsze okulary dla emerytów. NFZ dopłaci do szkieł nawet 700 zł

Wsparcie finansowe dla osób z problemami ze wzrokiem jest dostępne nie tylko dla etatowców, ale również dla szerszego grona Polaków. Emeryci powinni pamiętać, że Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) dopłaca do ich szkieł. Zgodnie z aktualnymi limitami maksymalne dofinansowanie wynosi 350 zł na jedno szkło, co w przypadku pary okularów daje dokładnie 700 zł. Co ważne, NFZ dopłaca wyłącznie do zakupu soczewek okularowych i wymagany jest wkład własny. Z kolei zakup modnych oprawek pacjent musi w całości pokryć z własnych pieniędzy.

Trzeba również pamiętać, że wysokość wsparcia jest ściśle powiązana z głębokością wady wzroku pacjenta. Na pełne 700 zł mogą liczyć emeryci (oraz pozostali dorośli ubezpieczeni), u których wada wzroku wymaga korekcji: sferycznej od +/–10,00 dptr i cylinder od 0,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną.

Ile wynosi dopłata przy mniejszych wadach? (Tabela limitów 2026)

Jeśli wada wzroku emeryta jest mniejsza niż 10 dioptrii, również otrzyma on pomoc z NFZ, ale w niższej kwocie. Co ważne, w przypadku dorosłych obowiązuje tzw. udział własny, co oznacza, że NFZ pokrywa 70% lub 90% wyznaczonego limitu cenowego.

Sprawdź, ile wynosi oficjalny limit i realna dopłata dla dorosłych w zależności od wady:

Rodzaj soczewki Limit finansowania Udział własny Wady wzroku Soczewka okularowa korekcyjna do bliży 25 zł 30% wady wzroku wymagające korekcji: sfera do +/–6,00 dptr i cylinder do +/–2,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną Soczewka okularowa korekcyjna do bliży 100 zł 10% wady wzroku wymagające korekcji: sfera od +/–6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną, sfera do +/–6,00 dptr i cylinder od +/–2,25 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną Soczewka okularowa korekcyjna do bliży 350 zł 10% wady wzroku wymagające korekcji: sfera od +/–10,00 dptr i cylinder od 0,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną Soczewka okularowa korekcyjna do dali 25 zł 30% wady wzroku wymagające korekcji: sfera do +/–6,00 dptr i cylinder do +/–2,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną Soczewka okularowa korekcyjna do dali 100 zł 10% wady wzroku wymagające korekcji: sfera od +/–6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną, sfera do +/–6,00 dptr i cylinder od +/–2,25 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną Soczewka okularowa korekcyjna do dali 350 zł 10% wady wzroku wymagające korekcji: sfera od +/–10,00 dptr i cylinder od 0,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną

Jak odebrać dofinansowanie do okularów krok po kroku?

Procedura nie jest skomplikowana, ale wymaga zachowania odpowiedniej kolejności działań. Nie można najpierw kupić okularów, a potem żądać za nie zwrotu pieniędzy.

Wizyta u lekarza: Należy umówić się na badanie wzroku do okulisty, który przyjmuje w ramach NFZ lub prywatnie. To lekarz wystawia specjalne zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Weryfikacja zlecenia: Obecnie większość zleceń jest wystawiana w systemie elektronicznym i od razu zatwierdzana przez NFZ. Zakup u certyfikowanego optyka: Z gotowym dokumentem należy udać się do salonu optycznego, który posiada podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podczas płatności rachunek zostanie automatycznie pomniejszony o przysługującą emerytowi kwotę refundacji.

