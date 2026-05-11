Gazeta Prawna
Wynagrodzenia

Tyle naprawdę zarabiają Polacy w 2026 roku. GUS podał dane na temat przeciętnego wynagrodzenia w Polsce

Ludzie stojący na słupkach z pieniędzmi
GUS podał dane na temat przeciętnego wynagrodzenia w PolsceShutterstock
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 11:11

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce w ekspresowym tempie zbliża się do magicznej bariery 10 tys. złotych. Choć dane o płacach mogą cieszyć, eksperci ostrzegają: złota era dla pracowników właśnie dobiega końca. Sprawdź, czy Twoja wypłata nadąża za galopującą średnią i dlaczego rynek pracy.

Skrót artykułu

Najnowszy komunikat GUS. Przeciętna płaca przebija kolejną barierę

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił najnowsze dane na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Zgodnie z komunikatem w I kwartale 2026 roku, wyniosło ono 9562,88 zł, co oznacza wzrost o 6,7% rok do roku.

Prawie 10 tysięcy złotych brutto? Sprawdź, ile wynosi „średnia krajowa” w marcu 2026

GUS przedstawił również dane na temat przeciętnego wynagrodzenia w marcu tego roku w sektorze przedsiębiorstw. Zgodnie z informacjami urzędu wyniosło ono 9652,19 zł brutto. Oznacza to wzrost o 596,27 zł w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku. Wówczas wyniosło ono 9055,92 zł brutto.

Porównanie wynagrodzeń w Polsce: Dane GUS za I kwartał 2026 r.

Stawka w 2026 r. (brutto)

Wzrost rok do roku

Gospodarka narodowa (I kwartał)

9 562,88 zł

+ 6,7%

Sektor przedsiębiorstw (marzec)

9 652,19 zł

+ 6,6%

Koniec Eldorado dla pracowników? Rynek pracy w Polsce drastycznie się zmienia

Marcowe dane potwierdzają dalszy wzrost wynagrodzeń. Sytuacja na polskim rynku pracy ulega stopniowej zmianie — z rynku pracownika przechodzi na rynek pracodawcy.

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381223mega.png
Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

GUSwynagrodzeniePolacy

Powiązane

wynagrodzenia zatrudnienie sierpień 2025 rynek pracy
PracaCzy rynek pracownika to już przeszłość i czekają nas zwolnienia grupowe?
Smiling,Young,Man,Sitting,At,A,Table,With,Papers,And
Rynek pracyRynek pracy w Polsce zaskakuje. Najmniej zwolnień od lat, ale Polacy boją się bezrobocia
Kobieta i mężczyzna siedzący przed komputerami rozmawiają ze sobą
Rynek pracyUkraińcy zdecydowali, co zrobią po wojnie. Dane zaskoczą rynek pracy [WYNIKI SONDAŻU]