Przeciętne wynagrodzenie w Polsce w ekspresowym tempie zbliża się do magicznej bariery 10 tys. złotych. Choć dane o płacach mogą cieszyć, eksperci ostrzegają: złota era dla pracowników właśnie dobiega końca. Sprawdź, czy Twoja wypłata nadąża za galopującą średnią i dlaczego rynek pracy.
Najnowszy komunikat GUS. Przeciętna płaca przebija kolejną barierę
Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił najnowsze dane na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Zgodnie z komunikatem w I kwartale 2026 roku, wyniosło ono 9562,88 zł, co oznacza wzrost o 6,7% rok do roku.
Prawie 10 tysięcy złotych brutto? Sprawdź, ile wynosi „średnia krajowa” w marcu 2026
GUS przedstawił również dane na temat przeciętnego wynagrodzenia w marcu tego roku w sektorze przedsiębiorstw. Zgodnie z informacjami urzędu wyniosło ono 9652,19 zł brutto. Oznacza to wzrost o 596,27 zł w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku. Wówczas wyniosło ono 9055,92 zł brutto.
Porównanie wynagrodzeń w Polsce: Dane GUS za I kwartał 2026 r.
Stawka w 2026 r. (brutto)
Wzrost rok do roku
Gospodarka narodowa (I kwartał)
9 562,88 zł
+ 6,7%
Sektor przedsiębiorstw (marzec)
9 652,19 zł
+ 6,6%
Koniec Eldorado dla pracowników? Rynek pracy w Polsce drastycznie się zmienia
Marcowe dane potwierdzają dalszy wzrost wynagrodzeń. Sytuacja na polskim rynku pracy ulega stopniowej zmianie — z rynku pracownika przechodzi na rynek pracodawcy.
