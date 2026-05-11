Najnowszy komunikat GUS. Przeciętna płaca przebija kolejną barierę

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił najnowsze dane na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Zgodnie z komunikatem w I kwartale 2026 roku, wyniosło ono 9562,88 zł, co oznacza wzrost o 6,7% rok do roku.

Prawie 10 tysięcy złotych brutto? Sprawdź, ile wynosi „średnia krajowa” w marcu 2026

GUS przedstawił również dane na temat przeciętnego wynagrodzenia w marcu tego roku w sektorze przedsiębiorstw. Zgodnie z informacjami urzędu wyniosło ono 9652,19 zł brutto. Oznacza to wzrost o 596,27 zł w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku. Wówczas wyniosło ono 9055,92 zł brutto.

Porównanie wynagrodzeń w Polsce: Dane GUS za I kwartał 2026 r.

Stawka w 2026 r. (brutto) Wzrost rok do roku Gospodarka narodowa (I kwartał) 9 562,88 zł + 6,7% Sektor przedsiębiorstw (marzec) 9 652,19 zł + 6,6%

Koniec Eldorado dla pracowników? Rynek pracy w Polsce drastycznie się zmienia

Marcowe dane potwierdzają dalszy wzrost wynagrodzeń. Sytuacja na polskim rynku pracy ulega stopniowej zmianie — z rynku pracownika przechodzi na rynek pracodawcy.