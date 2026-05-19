Lipcowa niespodzianka 2026: pensje w górę, ale nie dla wszystkich. Sprawdź, kto zgarnie nawet ponad 12 tysięcy złotych!

Choć w 2026 roku nie będzie powszechnej, drugiej w ciągu roku waloryzacji płacy minimalnej, to od 1 lipca aż około 52 tysiące osób w Polsce otrzyma znacząco wyższe wynagrodzenie niż w 2025 roku. Mowa o podwyżkach sięgających nawet 1000 zł miesięcznie, a stawki mają wynosić od 10 595,24 zł do 12 714,29 zł brutto. Kto skorzysta na tej zmianie i dlaczego akurat ta grupa zawodowa? Wyjaśniamy szczegóły projektu rozporządzenia.

Dlaczego w 2026 roku nie ma drugiej waloryzacji płacy minimalnej?

Dlaczego w 2026 roku nie ma drugiej waloryzacji płacy minimalnej? Zasada jest prosta i wynika wprost z przepisów: o tym, czy w danym roku wystąpią dwa terminy podwyżki minimalnego wynagrodzenia, decyduje prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jeśli przekracza on poziom 105%, ustawodawca przewiduje dwie waloryzacje – od 1 stycznia i od 1 lipca. Gdy wskaźnik jest niższy niż 105%, obowiązuje tylko jeden termin – styczniowy.

W 2026 roku mamy do czynienia z tym drugim scenariuszem. Oznacza to, że osoby otrzymujące „powszechne” minimalne wynagrodzenie (od 1 stycznia 2026 r. wynoszące 4806 zł brutto) nie mogą liczyć na lipcową podwyżkę. Druga waloryzacja w ciągu roku po prostu nie jest planowana.

Unijny kontekst: dyrektywa o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych

Polska, jako państwo członkowskie UE, jest zobowiązana do stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych. Celem dyrektywy jest poprawa warunków życia i pracy w Unii oraz zmniejszenie nierówności płacowych. Państwa członkowskie powinny uwzględniać cztery obowiązkowe kryteria przy ustalaniu płacy minimalnej:

siłę nabywczą wynagrodzeń z uwzględnieniem kosztów utrzymania, ogólny poziom wynagrodzeń i ich rozkład, stopę wzrostu wynagrodzeń, długoterminowe krajowe poziomy produktywności.

Aktualizacja stawek powinna odbywać się co najmniej raz na dwa lata, a jako punkt odniesienia można stosować np. 60% mediany wynagrodzeń brutto lub 50% przeciętnego wynagrodzenia brutto. Dyrektywa nakłada również obowiązek powołania organu doradczego i włączenia partnerów społecznych w cały proces. W tym kontekście możemy spodziewać się wymaganych analiz przez rząd, które są konieczne dla ustalenia poziomu minimalnego wynagrodzenia na 2027 czy 2028 r.

Kto skorzysta na lipcowej podwyżce 2026? Tylko jedna grupa!

Wbrew temu, co sugerują nagłówki wielu portali o „nowej fali podwyżek”, lipcowy wzrost wynagrodzeń obejmie wyłącznie środowisko medyczne – konkretnie lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury. Według Oceny Skutków Regulacji (OSR) zmiana dotyczy około 52 tysięcy osób. To efekt projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2026 r., bazującego na art. 16j ust. 5 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Wbrew wcześniejszym obawom: od lipca 2026 r. ta duża grupa zawodowa dostanie nawet 1 000 zł podwyżki. Od czego zależy ostateczna kwota wynagrodzenia?

Wysokość pensji rezydenta po 1 lipca 2026 r. będzie uzależniona od dwóch kluczowych czynników: wyboru priorytetowej dziedziny medycyny, roku odbywanej specjalizacji. Zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych, w 2026 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze stanowi iloczyn współczynnika pracy lekarza bez specjalizacji (1,19) i kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2025 r. (8903,56 zł). Daje to bazową stawkę 10 595,24 zł.

Do pozostałych wynagrodzeń zastosowano mnożniki:

1,0 – rezydenci pierwszych dwóch lat w dziedzinie niepriorytetowej,

1,03 – rezydenci po drugim roku w dziedzinie niepriorytetowej,

1,1 – rezydenci pierwszych dwóch lat w dziedzinie priorytetowej,

1,2 – rezydenci po drugim roku w dziedzinie priorytetowej (maksymalna kwota: 12 714,29 zł).

Dziedziny priorytetowe – pełna lista

Wyższe stawki obejmą m.in.: anestezjologię i intensywną terapię, chirurgię dziecięcą, chirurgię ogólną, chirurgię onkologiczną, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, geriatrię, hematologię, kardiologię dziecięcą, medycynę paliatywną, medycynę ratunkową, medycynę rodzinną, neonatologię, neurologię, neurologię dziecięcą, onkologię i hematologię dziecięcą, onkologię kliniczną, patomorfologię, pediatrię, psychiatrię, psychiatrię dzieci i młodzieży, radioterapię onkologiczną oraz stomatologię dziecięcą.

Procedura legislacyjna – co dalej z projektem?

Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (numer wykazu prac MZ 1900). Pismem konsultacyjnym RKR.0210.1.2026.JG z 4 maja 2026 r. Ministerstwo Zdrowia zaprosiło zainteresowane podmioty do zgłaszania uwag w terminie 30 dni na adres: dep-rkm@mz.gov.pl. Dokument podpisała Podsekretarz Stanu Katarzyna Kęcka. Co istotne, projekt nie wpłynie na sytuację mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, nie podlega prawu UE i nie wymaga notyfikacji.

Dla części społeczeństwa lipcowa podwyżka będzie powodem zadowolenia i poczuciem doceniania. Inni – zwłaszcza pracownicy zarabiający minimalną krajową – mogą odczuć pewien niedosyt, czekając na styczeń 2027 r., kiedy nastąpi kolejna powszechna waloryzacja.