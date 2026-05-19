PFRON dopłaci do wynajmu mieszkania nawet przez 3 lata. Jest jednak ważny warunek

Od wiosny 2026 roku działa program PFRON, który dla części osób może oznaczać ogromne odciążenie finansowe na starcie samodzielnego życia. Wsparcie obejmuje nawet 100 proc. kosztów najmu mieszkania, ale nie wystarczy samo złożenie wniosku. Trzeba spełnić kilka konkretnych warunków, a jeden z nich może okazać się kluczowy już po pierwszym roku udziału w programie. Program „Aktywny samorząd” w Module III, Zadaniu 2 został przygotowany z myślą o osobach z niepełnosprawnością, które rozpoczynają samodzielne życie i aktywność zawodową. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, w których podjęcie pracy wiąże się jednocześnie z koniecznością wynajęcia mieszkania dostosowanego do indywidualnych potrzeb.

Takie lokale często są droższe, a początkujący na rynku pracy absolwenci lub osoby opuszczające pieczę zastępczą nie zawsze mają możliwość samodzielnego pokrycia kosztów najmu. Program ma więc pomóc przejść przez najtrudniejszy etap i zapewnić większą stabilność na początku drogi zawodowej.

Kto może dostać dofinansowanie do mieszkania?

PFRON wskazał dokładnie, kto może ubiegać się o wsparcie. O dofinansowanie mogą wystąpić:

absolwenci szkół podstawowych,

absolwenci szkół ponadpodstawowych,

absolwenci uczelni wyższych,

pod warunkiem, że ukończyli naukę nie wcześniej niż 60 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Z programu mogą skorzystać również osoby, które w ciągu ostatnich 60 miesięcy opuściły:

rodzinę zastępczą,

rodzinny dom dziecka,

placówkę opiekuńczo-wychowawczą,

warsztat terapii zajęciowej.

Ważne To jednak dopiero początek wymagań. Wnioskodawca musi dodatkowo posiadać znaczny stopień niepełnosprawności, albo umiarkowany stopień przy niepełnosprawności narządu słuchu lub wzroku, nie posiadać własnego mieszkania w miejscowości planowanej aktywności zawodowej, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, przedstawić umowę najmu mieszkania spełniającego wymagania dostępności, pracować albo aktywnie poszukiwać pracy.

Ile można dostać z PFRON?

Na początku Z PFRON można dostać nawet 100 proc. czynszu.Wsparcie zostało rozłożone na maksymalnie 36 miesięcy. Najwyższe dopłaty przewidziano na samym początku udziału w programie. Dofinansowanie wygląda następująco

od 1. do 12. miesiąca — do 100 proc. kosztów najmu,

od 13. do 24. miesiąca — do 70 proc.,

od 25. do 36. miesiąca — do 40 proc.

Wysokość wsparcia zależy między innymi od lokalizacji mieszkania oraz indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z programu, w tym np. poruszania się na wózku. Szczegółowe stawki publikowane są przez PFRON.

Najważniejszy warunek pojawia się po roku. Wynika to z tego, że program mocno wiąże wsparcie mieszkaniowe z aktywnością zawodową. W pierwszych 12 miesiącach uczestnik nie musi jeszcze pracować, ale powinien aktywnie szukać zatrudnienia lub kontynuować już podjętą pracę. Sytuacja zmienia się od 13. miesiąca uczestnictwa. Wtedy dalsze otrzymywanie dopłat uzależnione jest już od wykazania zatrudnienia. Brak pracy oznacza utratę prawa do dalszego udziału w programie. PFRON podkreśla również, że po pierwszym roku konieczne będzie udokumentowanie aktywnego poszukiwania pracy.

PFRON dopłaci do wynajmu mieszkania nawet przez 3 lata. Jest jednak ważny warunek. Jak złożyć wniosek?

Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia SOW pod adresem sow.pfron.org.pl. Procedura wygląda następująco: złożenie wniosku online, weryfikacja dokumentów przez realizatora, zabezpieczenie środków, dostarczenie umowy najmu w ciągu 90 dni od uzyskania pozytywnej informacji, podpisanie właściwej umowy o dofinansowanie.

PFRON zaznacza, że sama pozytywna weryfikacja dokumentów nie oznacza jeszcze ostatecznej decyzji o przyznaniu pieniędzy. Decyzja zapada dopiero po zabezpieczeniu środków na realizację umowy. Po przyznaniu wsparcia środki mają trafiać na konto do 10. dnia każdego miesiąca.

Termin składania wniosków upływa 4 grudnia 2026 roku

Nabór do programu trwa od 2 kwietnia do 4 grudnia 2026 roku. Program może być dla wielu osób szansą na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania w pierwszych latach samodzielnego życia i rozpoczęcia pracy.