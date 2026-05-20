1250 zł dofinansowania do wakacji dla dzieci w 2026 roku. Kto może skorzystać i jakie warunki trzeba spełnić?

Justyna Klupa
dzisiaj, 13:53

Dobra wiadomość dla rodziców. W 2026 roku czeka na nich aż 1250 zł dofinansowania na 9-dniowe kolonie ich dzieci nad morzem. Wsparcie nie należy się jednak każdemu. Sprawdź, czy Twoje dziecko kwalifikuje się na pełne atrakcji wakacje w Pogorzelicy oraz skąd ruszą darmowe transporty.

Nawet 1250 zł na letni wypoczynek dziecka. Rusza wyjątkowy program wsparcia

Rodzice dzieci i młodzieży mogą w 2026 roku otrzymać 1250 zł dofinansowania do wakacji nad morzem. Program skierowany jest do dzieci rodziców objętych ubezpieczeniem w KRUS i ma na celu wsparcie organizacji wakacyjnych wyjazdów oraz zapewnienie najmłodszym aktywnego i bezpiecznego wypoczynku.

9 dni nad Bałtykiem za połowę ceny. Oto co czeka dzieci w Pogorzelicy

Dofinansowane kolonie obejmują 9-dniowy wyjazd nad morze do Pogorzelicy z pobytem w Ośrodku Wypoczynkowym Komandor. Organizatorem jest Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji „Młodzi Odkrywcy”. Uczestnicy mogą liczyć na zajęcia sportowe, rekreacyjne oraz opiekę wykwalifikowanej kadry. Organizatorzy zapowiadają bogaty program obejmujący:

  • zajęcia sportowe i rekreacyjne,
  • gry terenowe i integracyjne,
  • aktywności na świeżym powietrzu,
  • opiekę doświadczonej kadry,
  • bezpieczny pobyt i zorganizowany program dnia.
1250 zł na kolonie. Te trzy warunki musisz spełnić, aby obniżyć koszt wyjazdu

Ze wsparcia mogą skorzystać dzieci i młodzież spełniający określone kryteria. Najważniejsze warunki obejmują:

  • wiek uczestnika – od 6. do 16. roku życia,
  • co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów musi być objęty ubezpieczeniem w KRUS,
  • zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek.

Dofinansowanie pozwala znacząco obniżyć koszty letniego wypoczynku, co dla wielu rodzin oznacza oszczędność sięgającą ponad tysiąca złotych. Koszt pobytu (po odjęciu dofinansowania) wynosi 1299 zł.

Nie trzeba się martwić o dojazd. Lista miast, z których ruszą autokary nad morze

Dla uczestników zaplanowano transport z wielu miejscowości południowej Polski. Wyjazdy mają odbywać się między innymi z:

  • Krakowa,
  • Bochni,
  • Brzeska,
  • Wieliczki,
  • Tarnowa,
  • Gorlic,
  • Grybowa,
  • Nowego Sącza,
  • Łącka i okolic.

1250 zł mniej za wakacje? Dokumenty trzeba złożyć jak najszybciej

Dofinansowanie na wakacje w 2026 roku w wysokości 1250 zł to ogromne odciążenie domowego budżetu, dlatego wolne miejsca na kolonie w Pogorzelicy mogą rozchodzić się w błyskawicznym tempie. Jeśli spełniasz warunki ubezpieczenia w KRUS, a Twoje dziecko marzy o 9 dniach pełnych przygód nad Bałtykiem, nie zwlekaj z formalnościami.

