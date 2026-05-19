Dofinansowanie do prądu 2026 - 336 zł miesięcznie od ZUS bez względu na dochód. Jak dostać dodatek do prądu w 2026?

Ryczałt energetyczny to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przysługuje określonym grupom społecznym. Dodatek ma pokryć wydatki gospodarstw domowych związane nie tylko z energią elektryczną, ale też gazową i cieplną. Zasady przyznawania określa ustawa o kombatantach z 24 stycznia 1991 roku.

Dofinansowanie do prądu od ZUS 2026 - ile wynosi?

Od 1 marca 2026 wysokość ryczałtu energetycznego to 336,16 zł miesięcznie. Kwota ta, podobnie jak emerytury, ulega corocznej waloryzacji, w tym roku o wskaźnik 5,3%. Ryczałt nie jest opodatkowany i nie zależy od dochodów, dlatego mogą z niego korzystać zarówno osoby o niskich, jak i wyższych przychodach.

Ważne: Wysokość ryczałtu energetycznego jest co roku ogłaszana w związku z aktualizacją. Aktualną kwotę ryczałtu energetycznego podaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w formie komunikatu do 7 lutego (dnia roboczego). Komunikat ogłaszany jest w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (www.monitorpolski.gov.pl). Nowa kwota ryczałtu energetycznego obowiązuje od 1 marca danego roku.

Dla kogo ryczałt energetyczny?

Dodatek do prądu przysługuje osobom spełniającym ściśle określone warunki. Otrzymają go m.in.:

osoby posiadające status kombatanta ,

, ofiary represji wojennych lub okresu powojennego,

żołnierze przymusowo zatrudniani w kopalniach, kamieniołomach, batalionach budowlanych lub przy wydobyciu rud uranu,

wdowy i wdowcy po osobach uprawnionych – jeśli sami pobierają emeryturę lub rentę.

Wniosek o dofinansowanie do prądu - jak złożyć?

Aby dostać ryczałt energetyczny, należy złożyć wniosek w dowolnej placówce ZUS lub przesłać go pocztą. Wymagany jest formularz ZUS-ERK, dostępny na stronie Zakładu, w jego oddziałach lub do pobrania poniżej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia, w tym:

zaświadczenie o statusie kombatanta,

dokumentację potwierdzającą przymusowe zatrudnienie w ramach zastępczej służby wojskowej,

decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dla wdów i wdowców),

w przypadku żołnierzy – zaświadczenie właściwego organu wojskowego.

Do kiedy można składać wniosek?

Nie ma określonego terminu składania dokumentów. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie w ciągu roku. ZUS rozpatruje go w ciągu 30 dni, a wypłata następuje najpóźniej w kolejnym miesiącu po pozytywnym rozpatrzeniu.

Kiedy wypłata dodatku do prądu z ZUS?

Ryczałt energetyczny wypłacany jest razem z comiesięczną emeryturą lub rentą. Pieniądze można otrzymać na konto bankowe lub w gotówce. Środki nie są przekazywane bezpośrednio do dostawców energii, osoba uprawniona sama decyduje, jak je wykorzystać.

Jeśli wniosek został złożony po raz pierwszy, a prawo do świadczenia przysługiwało już wcześniej, ZUS może wypłacić również wyrównanie za poprzednie miesiące.