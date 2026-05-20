Akcja została przeprowadzona przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Według informacji przekazanych przez Tomasza Siemoniaka zatrzymani to obywatele Polski, którym zarzuca się prowadzenie działań wywiadowczych na rzecz Federacji Rosyjskiej.

Śledczy podejrzewają, że mężczyźni rozpoznawali rozmieszczenie wojsk NATO na terytorium Polski. Równolegle mieli zajmować się tworzeniem oraz rozpowszechnianiem materiałów propagandowych i dezinformacyjnych. Chodzi o działania wpisujące się w rosyjską strategię wojny hybrydowej, która od lat obejmuje zarówno klasyczny wywiad, jak i operacje wpływu prowadzone w internecie oraz mediach społecznościowych.

Minister koordynator służb specjalnych poinformował, że śledztwo ma charakter rozwojowy. Oznacza to, że ABW i Prokuratura Krajowa sprawdzają, czy zatrzymani działali samodzielnie, czy też byli częścią większej siatki powiązanej z rosyjskimi służbami.

Funkcjonariusze #ABW, na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego @PK_GOV_PL zatrzymali 3 osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz FR. Zatrzymani to obywatele RP, mężczyźni w wieku od 48 do 62 lat. Zarzuca się im działania wywiadowcze – rozpoznawanie rozmieszczenia… — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) May 20, 2026

Wojna hybrydowa i rozpoznawanie wojsk NATO

Zarzuty dotyczące obserwowania rozmieszczenia wojsk NATO są szczególnie poważne w kontekście obecnej sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie Polska stała się jednym z kluczowych państw logistycznych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na terytorium kraju stacjonują żołnierze USA i innych państw NATO, a przez Polskę przebiegają ważne szlaki transportowe dla wsparcia kierowanego do Ukrainy.

Eksperci ds. bezpieczeństwa od miesięcy alarmują, że rosyjskie służby coraz częściej wykorzystują obywateli państw europejskich do prowadzenia działań rozpoznawczych, sabotażowych oraz dezinformacyjnych. Chodzi między innymi o fotografowanie infrastruktury krytycznej, monitorowanie ruchów wojsk czy próbę destabilizacji sytuacji społecznej poprzez rozpowszechnianie fałszywych informacji.

W ostatnich latach polskie służby wielokrotnie informowały o rozbijaniu grup współpracujących z rosyjskim lub białoruskim wywiadem. Wśród zatrzymanych byli zarówno cudzoziemcy, jak i obywatele Polski.

ABW uderza w siatki powiązane z Rosją

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego regularnie publikuje informacje o wykrywaniu osób podejrzanych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. W poprzednich sprawach śledczy ujawniali działania związane z monitoringiem linii kolejowych, magazynów wojskowych czy infrastruktury wykorzystywanej przez NATO.

Według komunikatów ABW zagrożenie ze strony rosyjskiego wywiadu znacząco wzrosło po 2022 roku. Służby zwracają uwagę, że działania Moskwy nie ograniczają się wyłącznie do klasycznego szpiegostwa. Coraz większą rolę odgrywają operacje informacyjne, których celem jest wywoływanie chaosu, podsycanie konfliktów społecznych oraz osłabianie zaufania do instytucji państwowych.

W przypadku zatrzymanych mężczyzn śledczy badają zarówno ich kontakty, jak i zakres przekazywanych informacji. Niewykluczone, że w sprawie pojawią się kolejne zatrzymania.