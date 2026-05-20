Sędzia Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN Marek Siwek uzasadniając orzeczenie uchylające immunitet wskazał, że wszystkie okoliczności czynu, którego miałoby dotyczyć ewentualne postępowanie karne przeciwko Magdalenie Z., zostały uprawdopodobnione w stopniu dostatecznym, „a nawet wyższym”.

Prokuratura wniosła o uchylenie immunitetu po śmiertelnym wypadku

W kwietniu ub.r. Prokuratura Okręgowa w Krakowie wnioskowała o pociągnięcie prok. Magdaleny Z. do odpowiedzialności karnej w związku ze - jak wskazywano - spowodowaniem przez nią wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Doszło do niego 28 listopada 2024 r. w małopolskiej wsi Sieniczno.

Jak mówił w środę sędzia Siwek, prokurator „nie zachowała należytej ostrożności oraz nie skupiła należytej uwagi na obserwacji drogi i spojrzała na znajdujący się obok dźwigni skrzyni biegów telefon komórkowy, co w konsekwencji doprowadziło do utraty przez nią kontroli nad pojazdem i zjechania z jezdni w prawo”. Następnie - dodał sędzia - prokurator uderzyła w idącą prawidłowo poboczem kobietę, która następnego dnia zmarła na skutek poniesionych w wyniku tego uderzenia obrażeń.

- Nie ma dowodów przeciwnych na przebieg zdarzenia, który został opisany we wniosku prokuratora - wskazał sędzia Siwek.

Zaznaczył, że jasne jest zarówno to, iż to prokurator prowadziła samochód, jak i że zjechała z jezdni. - Również związek przyczynowy pomiędzy jazdą pojazdem, a skutkiem śmiertelnym (...) w realiach sprawy został tutaj wykazany - powiedział sędzia. Siwek zdecydował w związku z tym o uchyleniu immunitetu prok. Magdaleny Z., wskazując, że zebrany w sprawie materiał dowodowy dostatecznie uzasadnia prawdopodobieństwo popełnienia przez nią przestępstwa.

W środowym posiedzeniu uczestniczyła prokurator z Prokuratury Okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek-Michalec oraz zastępca rzecznika dyscyplinarnego prokuratora generalnego dla krakowskiego okręgu regionalnego - prok. Andrzej Szutowski.

SN: wniosek prokuratury był oczywiście zasadny

W SN nie było prokurator Magdaleny Z. ani jej obrońców.

Sędzia Siwek poinformował, że obrońcy Z. przedstawili sądowi informację o zawieszeniu prowadzonego wobec niej postępowania dyscyplinarnego, nie złożyli jednak żadnego wniosku formalnego - o zawieszenie postępowania immunitetowego, czy też o odroczenie posiedzenia. Sędzia Siwek uznał w związku z tym, że nie ma przeszód, by rozpoznać sprawę o uchylenie immunitetu bez obecności prok. Z.

Uchwała w sprawie uchylenia immunitetu jest nieprawomocna. Może zostać zaskarżona przez prok. Z. lub jej obrońców w ciągu 7 dni od dnia doręczenia treści tej uchwały wraz z jej pisemnym uzasadnieniem.

Jak na początku maja pisała „Gazeta Wyborcza”, Magdalena Z. została w 2021 r. pierwszą szefową nowo utworzonej za czasów rządów PiS Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Ze stanowiska została odwołana w marcu 2024 r. przez ówczesnego szefa MS Adama Bodnara.

W marcu 2025 r. - jak poinformował dziennik - prowadząca postępowanie w sprawie wypadku w Sienicznie prok. Oliwia Bożek-Michalec przygotowała postanowienie o przedstawieniu Z. zarzutów spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. „W mojej ocenie cały materiał dowodowy został zebrany i pozwalał na przygotowanie projektu postanowienia o zarzutach” - mówiła wówczas „Wyborczej” prok. Bożek-Michalec. Dodawała, że w związku ze sprawą przesłuchani zostali świadkowie zdarzenia - policjanci oraz kierowca, który jechał tamtego dnia za prok. Z. i widział moment wypadku.

Prok. Bożek-Michalec przekazała „GW”, że poza przygotowaniem zarzutów, nie podejmowała żadnych czynności, by przedstawić je Magdalenie Z., ponieważ tę chronił wówczas immunitet. W kwietniu 2025 r. prokuratura wystąpiła w związku z tym do SN z wnioskiem o uchylenie immunitetu Z.

Jak pisała „GW”, w 2026 r., prawie rok po wpłynięciu tego wniosku do SN, nowa szefowa krakowskiej prokuratury okręgowej, prok. Joanna Kowalska zdecydowała o uchyleniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów Magdalenie Z. Według informacji przekazanej wówczas dziennikowi przez prokuraturę „decyzję podjęto z powodu przedwczesnego sporządzenia postanowienia, dla oczyszczenia przedpola procedowania przez SN”.

Poprzednie posiedzenie SN w sprawie uchylenia immunitetu Magdalenie Z. odbyło się na początku kwietnia br., zostało wtedy jednak odroczone.

Ewa Fiutka (PAP)