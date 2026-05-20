Sąd Najwyższy w środę uchylił immunitet prokurator Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Magdaleny Z., wobec której prokuratura złożyła wniosek w związku z podejrzeniem spowodowania wypadku śmiertelnego. SN ocenił, że wniosek był „w stopniu oczywistym zasadny”.
Sędzia Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN Marek Siwek uzasadniając orzeczenie uchylające immunitet wskazał, że wszystkie okoliczności czynu, którego miałoby dotyczyć ewentualne postępowanie karne przeciwko Magdalenie Z., zostały uprawdopodobnione w stopniu dostatecznym, „a nawet wyższym”.
Prokuratura wniosła o uchylenie immunitetu po śmiertelnym wypadku
W kwietniu ub.r. Prokuratura Okręgowa w Krakowie wnioskowała o pociągnięcie prok. Magdaleny Z. do odpowiedzialności karnej w związku ze - jak wskazywano - spowodowaniem przez nią wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Doszło do niego 28 listopada 2024 r. w małopolskiej wsi Sieniczno.
Jak mówił w środę sędzia Siwek, prokurator „nie zachowała należytej ostrożności oraz nie skupiła należytej uwagi na obserwacji drogi i spojrzała na znajdujący się obok dźwigni skrzyni biegów telefon komórkowy, co w konsekwencji doprowadziło do utraty przez nią kontroli nad pojazdem i zjechania z jezdni w prawo”. Następnie - dodał sędzia - prokurator uderzyła w idącą prawidłowo poboczem kobietę, która następnego dnia zmarła na skutek poniesionych w wyniku tego uderzenia obrażeń.
- Nie ma dowodów przeciwnych na przebieg zdarzenia, który został opisany we wniosku prokuratora - wskazał sędzia Siwek.
Zaznaczył, że jasne jest zarówno to, iż to prokurator prowadziła samochód, jak i że zjechała z jezdni. - Również związek przyczynowy pomiędzy jazdą pojazdem, a skutkiem śmiertelnym (...) w realiach sprawy został tutaj wykazany - powiedział sędzia. Siwek zdecydował w związku z tym o uchyleniu immunitetu prok. Magdaleny Z., wskazując, że zebrany w sprawie materiał dowodowy dostatecznie uzasadnia prawdopodobieństwo popełnienia przez nią przestępstwa.
W środowym posiedzeniu uczestniczyła prokurator z Prokuratury Okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek-Michalec oraz zastępca rzecznika dyscyplinarnego prokuratora generalnego dla krakowskiego okręgu regionalnego - prok. Andrzej Szutowski.
SN: wniosek prokuratury był oczywiście zasadny
W SN nie było prokurator Magdaleny Z. ani jej obrońców.
Sędzia Siwek poinformował, że obrońcy Z. przedstawili sądowi informację o zawieszeniu prowadzonego wobec niej postępowania dyscyplinarnego, nie złożyli jednak żadnego wniosku formalnego - o zawieszenie postępowania immunitetowego, czy też o odroczenie posiedzenia. Sędzia Siwek uznał w związku z tym, że nie ma przeszód, by rozpoznać sprawę o uchylenie immunitetu bez obecności prok. Z.
Uchwała w sprawie uchylenia immunitetu jest nieprawomocna. Może zostać zaskarżona przez prok. Z. lub jej obrońców w ciągu 7 dni od dnia doręczenia treści tej uchwały wraz z jej pisemnym uzasadnieniem.
Jak na początku maja pisała „Gazeta Wyborcza”, Magdalena Z. została w 2021 r. pierwszą szefową nowo utworzonej za czasów rządów PiS Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Ze stanowiska została odwołana w marcu 2024 r. przez ówczesnego szefa MS Adama Bodnara.
W marcu 2025 r. - jak poinformował dziennik - prowadząca postępowanie w sprawie wypadku w Sienicznie prok. Oliwia Bożek-Michalec przygotowała postanowienie o przedstawieniu Z. zarzutów spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. „W mojej ocenie cały materiał dowodowy został zebrany i pozwalał na przygotowanie projektu postanowienia o zarzutach” - mówiła wówczas „Wyborczej” prok. Bożek-Michalec. Dodawała, że w związku ze sprawą przesłuchani zostali świadkowie zdarzenia - policjanci oraz kierowca, który jechał tamtego dnia za prok. Z. i widział moment wypadku.
Prok. Bożek-Michalec przekazała „GW”, że poza przygotowaniem zarzutów, nie podejmowała żadnych czynności, by przedstawić je Magdalenie Z., ponieważ tę chronił wówczas immunitet. W kwietniu 2025 r. prokuratura wystąpiła w związku z tym do SN z wnioskiem o uchylenie immunitetu Z.
Jak pisała „GW”, w 2026 r., prawie rok po wpłynięciu tego wniosku do SN, nowa szefowa krakowskiej prokuratury okręgowej, prok. Joanna Kowalska zdecydowała o uchyleniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów Magdalenie Z. Według informacji przekazanej wówczas dziennikowi przez prokuraturę „decyzję podjęto z powodu przedwczesnego sporządzenia postanowienia, dla oczyszczenia przedpola procedowania przez SN”.
Poprzednie posiedzenie SN w sprawie uchylenia immunitetu Magdalenie Z. odbyło się na początku kwietnia br., zostało wtedy jednak odroczone.
Ewa Fiutka (PAP)
