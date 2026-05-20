Projekt nowej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zakłada wyższe kary za naruszenia praw pracowniczych, w tym podwyższenie grzywien i wprowadzenie nowych wykroczeń związanych z niewypłacaniem wynagrodzeń. Projektem (druk nr 1811) posłowie zajmą się na najbliższym posiedzeniu Sejmu, zaplanowanym na 27 maja.

W większości przypadków grzywny wzrosną dwukrotnie. Za podstawowe naruszenia praw pracownika, takie jak niewypłacenie wynagrodzenia czy naruszenie obowiązków pracodawcy, kara wyniesie od 2 tys. zł do 60 tys. zł (obecnie 1 tys. zł - 30 tys. zł).

Nowe wykroczenie: brak wypłaty przez 3 miesiące

Projekt wprowadza nowy typ wykroczenia do Kodeksu pracy. Zgodnie z projektowanym art. 282 § 4 k.p., odpowiedzialności podlega pracodawca, który nie wypłaca wynagrodzenia przez co najmniej 3 miesiące. W takim przypadku grozić będzie kara grzywny od 5 tys. zł do 60 tys. zł albo kara ograniczenia wolności.

Kary dla pracodawców za wypłatę pensji „pod stołem” wzrosną do 90 tys. zł

W niektórych przypadkach maksymalna grzywna wzrośnie do 90 tys. zł. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy pracodawca wypłaca część wynagrodzenia nieformalnie „pod stołem” lub w inny sposób omija obowiązek potrącania należności alimentacyjnych.

Obecnie zgodnie z art. 282 § 3 Kodeksu pracy pracodawca, który wypłaca pracownikowi wynagrodzenie wyższe niż wskazane w umowie o pracę, bez dokonania wymaganych potrąceń na świadczenia alimentacyjne, podlega grzywnie od 1,5 tys. do 45 tys. zł. Projekt przewiduje podniesienie tej sankcji do 90 tys. zł (minimalna kara 2 tys. zł).

Spóźniona wypłata wynagrodzenia? Odsetki trafią do pracownika automatycznie - bez żadnych formalności

Dodatkowo projekt wprowadza przepis dotyczący automatycznych odsetek za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia. Pracownik otrzyma je bez konieczności składania wniosku, z kolei pracodawca będzie miał obowiązek wyliczyć je i wypłacić razem z zaległą pensją. Odsetki będą naliczane od dnia następującego po terminie wypłaty. Jeżeli nie ustalono stopy odsetek za opóźnienie (np. w umowie), stosuje się odsetki ustawowe określone w Kodeksie cywilnym.

Podwyższenie grzywny za naruszenie przepisów BHP - nowe kary od 2 tys. do 60 tys. zł dla pracodawców

Projekt zakłada podwyższenie grzywny za naruszenie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecnie kara wynosi od 1 tys. do 30 tys. zł, natomiast po zmianach ma wzrosnąć do przedziału od 2 tys. do 60 tys. zł.

Projekt zakłada, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 r.