Wiceminister funduszy Jan Szyszko, który poinformował o porozumieniu z KE 13 maja, ogłosił wówczas, że udało się usunąć z KPO podatki od aut spalinowych, za których niezrealizowanie na Polskę mogłaby zostać nałożona kara w wysokości nawet 4 mld euro.

Bez zatwierdzenia zmian Polska nie może wysłać kolejnego wniosku o płatność. Polska planuje w tym roku wystąpić z jeszcze jednym wnioskiem o środki z KPO.

Do tej pory z KPO wypłacono firmom i samorządom 68 mld zł (16 mld euro). Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że zamierza wypłacić kolejne 140 mld zł (33 mld euro) do końca roku.

Jako pierwsze informację o zatwierdzeniu przez KE zmian w KPO podało w środę Polskie Radio.

Według wiceszefa resortu funduszy z KPO udało się usunąć trzy opłaty zapisane w KPO przez rząd PiS: od posiadania auta z silnikiem spalinowym, od rejestracji auta oraz od firm, które posiadają co najmniej dwa samochody w swojej flocie.

Polska uzgodniła zmiany w KPO z Komisją Europejską

23 kwietnia KE pozytywnie oceniła czwarty wniosek Polski o płatność z KPO na kwotę 7,2 mld euro (około 30 mld zł). Warunkiem wypłacenia tych środków była m.in. reforma Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), rozszerzająca jej uprawnienia; prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę w tej sprawie 2 kwietnia. KE ma wypłacić Polsce te pieniądze na przełomie maja i czerwca.

Termin na realizację KPO minie w tym roku. Państwa członkowskie mają zrealizować wszystkie zaległe cele i zadania do sierpnia i złożyć ostatnie wnioski o płatność do końca września.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) składa się z 59 inwestycji i 54 reform, a jego celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki. Polska ma otrzymać z KPO 233 mld zł (54,71 mld euro), w tym ok. 107 mld zł (25,27 mld euro) w postaci dotacji i ok. 126 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek. (PAP)