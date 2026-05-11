400 zł na walkę z drożyzną. Nowe wsparcie błyskawicznie trafia do seniorów

Coraz więcej emerytów szuka sposobów na podreperowanie domowego budżetu. Wysokie ceny i rosnące rachunki sprawiają, że nawet jednorazowe wsparcie finansowe może okazać się dużą pomocą. Właśnie dlatego zainteresowanie programem „Bon Wyspiarza Seniora” szybko rośnie. Seniorzy mogą otrzymać dodatkowe 400 zł, a pieniądze mają trafiać na konta nawet w ciągu kilku tygodni.

Zasada 3 kroków: Sprawdź, czy 400 zł trafi właśnie do Ciebie

Program został przygotowany przez samorząd Świnoujścia i skierowany jest do starszych mieszkańców miasta. Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić trzy podstawowe warunki:

mieć ukończone 65 lat ,

, mieszkać na terenie Świnoujścia ,

, udokumentować minimum 5 lat ciągłego zamieszkania przed złożeniem wniosku.

Co ważne, urzędnicy podkreślają, że sam meldunek nie wystarczy ani nie jest obowiązkowy. Liczy się faktyczne miejsce zamieszkania, które należy odpowiednio potwierdzić.

Ostatni dzwonek dla seniorów. Data 29 maja jest kluczowa

Wnioski o przyznanie świadczenia są przyjmowane od marca, ale termin składania dokumentów się kończy. Seniorzy mają czas na dopełnienie formalności tylko do 29 maja 2026 roku. Po tej dacie obecna edycja programu zostanie zamknięta. Kto nie złoży wniosku w terminie, straci szansę na dodatkowe wsparcie finansowe.

Większe wsparcie w 2026 roku. Miasto zwiększa stawkę

Tegoroczna edycja programu przyniosła podwyżkę bonu. W 2025 roku seniorzy otrzymywali 350 zł, natomiast obecnie kwota została zwiększona do 400 zł. Dla wielu osób to dodatkowe środki, które mogą pomóc w opłaceniu leków, rachunków czy codziennych zakupów.

Kiedy przelew pojawi się na koncie? Znamy terminy wypłat

Świadczenie przekazywane jest wyłącznie przelewem bankowym. Miasto zapowiada, że wypłaty mają być realizowane maksymalnie w ciągu trzech miesięcy od zaakceptowania wniosku.