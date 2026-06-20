Sztuczna inteligencja pomoże w diagnostyce badań obrazowych. Kolejny etap rozwoju e-zdrowia podpisany przez Prezydenta RP

Przepisy dotyczące rozwoju e-zdrowia z podpisem Prezydenta RP

Prezydent RP podpisał (11 czerwca 2026 roku) ustawę z dnia 15 maja 2026 roku o zmianie kilku ustaw, której przepisy mają na celu dalszy rozwój usług dotyczących e-zdrowia. Uzasadnieniem zmian jest wprowadzenie rozwiązań wspierających transformację cyfrową państwa, a przyjęte założenia mają zapewnić sprawne i efektywne działanie systemu ochrony zdrowia.

Warto zaznaczyć, że nowelizowane zmiany służą wdrożeniu kolejnych rozwiązań z zakresu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, który jest planem obejmującym szereg reform i inwestycji w celu odbudowy i tworzenia odporności społeczno-gospodarczej po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19.

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa nowelizuje:

• ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

• prawo farmaceutyczne;

• ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

• ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

• ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

• ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia;

• ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;

• ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej.

Najważniejsze zmiany wprowadzające usługi e-zdrowia

Nowelizacja pozwala na wprowadzenie wielu rozwiązań cyfrowych, które wspierają i usprawniają prace szeroko rozumianej służby zdrowia. Zmiany dotyczą zarówno pacjenta (w tym analizy jego stanu zdrowia), lekarzy oraz hurtowni medycznych.

Do najważniejszych zaliczyć można wprowadzenie e-usługi (e-profilu pacjenta), który będzie zbierał dane medyczne pacjenta z różnych systemów medycznych przy wykorzystaniu algorytmów w jednym miejscu. Dzięki temu pacjent będzie mógł swobodnie udostępniać lekarzowi swoją historię leczenia z ostatniego roku, z uwzględnieniem wizyt lekarskich, hospitalizacji, skierowań do specjalistów, recept, czy wyników badań. Dostęp do e-profilu będą mieli również lekarze POZ i farmaceuci.

Wprowadzona Platforma Usług Inteligentnych to z kolei narzędzie, które ma wspierać bezpośrednio lekarzy przy diagnostyce badań. System opiera się na sztucznej inteligencji i jest zintegrowany z Systemem Informacji Medycznej i Systemem P1, a jego działanie ma przyspieszyć i usprawnić interpretację wyników badań obrazowych.

Istotnym narzędziem dla statystyki i planowania polityki zdrowotnej ma być Hurtownia Danych e-Zdrowia, której utworzenie zapewnia gromadzenie i przetwarzanie danych z systemów ochrony zdrowia. Ustawa wprowadza także System Domowej Opieki Medycznej (jako moduł Systemu Informacji Medycznej), która umożliwi zbieranie i analizę danych z wyrobów i aplikacji medycznych po to, by sprawnie monitorowań stan zdrowia pacjentów niehospitalizowanych.

Ważną zmianą, zwłaszcza z punktu widzenia pacjentów onkologicznych i kardiologicznych, jest stworzenie nowego modułu tj. Systemu e-Konsylium, który ma umożliwić przeprowadzanie zdalnych konsultacji medycznych pomiędzy specjalistycznymi ośrodkami rozsianymi po całym kraju.

Zmiany w ustawie o zawodach lekarzy i lekarza dentysty

Nowelizacja ustawy objęła także przepisy ustawy o zawodach lekarzy i lekarza dentysty. Główne zmiany dotyczą jednak wyłącznie danych udostępnianych w systemie teleinformatycznym, których wymiana ma usprawnić obieg dokumentacji medycznej.

Znacznie więcej emocji budzi w środowisku lekarskim, w szczególności wśród młodych lekarzy i rezydentów, projekt ustawy Ministerstwa Zdrowia, skierowany 8 czerwca 2026 roku do konsultacji społecznych.

Zakłada on m.in. skrócenie wymiaru stażu podyplomowego, likwidację ogólnodostępnej bazy pytań jawnych i wprowadzenie wyłącznie testów tajnych, a także dodanie obligatoryjnej części ustnej podczas Państwowego Egzaminu Specjalistycznego. Zmiany mają także dotknąć rezydentury, w tym wprowadzenie zasady decydowania przez wojewodów o liczbie miejsc rezydenckich.

Kiedy kolejny etap usług e-zdrowia wejdzie w życie?

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa została ogłoszona 16 czerwca 2026 roku. Większość zmian wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia, czyli 1 lipca 2026 roku.

Przepisy wprowadzające zmiany w ustawie o zawodach lekarzy i lekarza dentysty weszły zaś w życie wcześniej tj. 17 czerwca 2026.