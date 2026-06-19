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Sześć ustaw z podpisem prezydenta. Nawrocki wyjawił, jakie ustawy zyskują jego aprobatę

prezydent, Karol Nawrocki
Karol Nawrocki podpisał sześć kolejnych ustawKancelaria Prezydenta RP
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 14:09

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał sześć ustaw. „Konsekwentnie podpisuje te ustawy, które stanowią dobre prawo” – dodał prezydent, Wyliczył także, ile ustaw już podpisał, a ile zawetował.

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Prezydent Karol Nawrocki umieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym pochwalił się podpisaniem kolejnych ustaw. Głowa państwa przekazała, że podpisanych zostało sześć kolejnych przyjętych przez polski parlament.

Jakie ustawy zyskały podpis prezydenta?

- Właśnie podpisałem 6 ustaw, które za chwilę staną się elementem systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Zaakceptowałem:
1. Uproszczenia w rozliczaniu podatków.
2. Nowelizację integrującą interpretacje podatkowe w jednym serwisie.
3. Ustawę dopasowującą zarządzanie kryzysowe do współczesnych zagrożeń.
4. Utworzenie służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej.
5. Powołanie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.
6. Ustawę chroniącą Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej.
- Konsekwentnie podpisuję te ustawy, które stanowią dobre prawo i odmawiam wyrażenia zgody na te szkodliwe dla Polski i Polaków - napisał na platformie X Nawrocki.

Prezydent wyliczył także, ile podpisów pod ustawami podczas swojej kadencji już złożył, a ile ustaw zawetował. Liczny mogą nieco zaskoczyć.

Głowa państwa zwróciła uwagę, że 85 proc. ustaw, które ląduje na jego biurku zyskuje akceptację. Nawrocki wyliczył, że podpisał aż 229 ustaw, a zawetował 37.

Na koniec prezydent zapewnił, że zabiera się do dalszej pracy.

Źródło: gazetaprawna.pl

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