Sześć ustaw z podpisem prezydenta. Nawrocki wyjawił, jakie ustawy zyskują jego aprobatę

Prezydent Karol Nawrocki umieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym pochwalił się podpisaniem kolejnych ustaw. Głowa państwa przekazała, że podpisanych zostało sześć kolejnych przyjętych przez polski parlament.

Jakie ustawy zyskały podpis prezydenta?

- Właśnie podpisałem 6 ustaw, które za chwilę staną się elementem systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaakceptowałem:

1. Uproszczenia w rozliczaniu podatków.

2. Nowelizację integrującą interpretacje podatkowe w jednym serwisie.

3. Ustawę dopasowującą zarządzanie kryzysowe do współczesnych zagrożeń.

4. Utworzenie służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej.

5. Powołanie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

6. Ustawę chroniącą Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej.

- Konsekwentnie podpisuję te ustawy, które stanowią dobre prawo i odmawiam wyrażenia zgody na te szkodliwe dla Polski i Polaków - napisał na platformie X Nawrocki.

Prezydent wyliczył także, ile podpisów pod ustawami podczas swojej kadencji już złożył, a ile ustaw zawetował. Liczny mogą nieco zaskoczyć.

Dzień dobry, Polsko 🇵🇱



Właśnie podpisałem 6 ustaw, które za chwilę staną się elementem systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.



Zaakceptowałem:



1. Uproszczenia w rozliczaniu podatków.

2. Nowelizację integrującą interpretacje podatkowe w jednym serwisie.

3. Ustawę… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) June 19, 2026 Rozwiń

Głowa państwa zwróciła uwagę, że 85 proc. ustaw, które ląduje na jego biurku zyskuje akceptację. Nawrocki wyliczył, że podpisał aż 229 ustaw, a zawetował 37.

Na koniec prezydent zapewnił, że zabiera się do dalszej pracy.