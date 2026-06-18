Wizyta u lekarza rodzinnego tylko po to, żeby dostać skierowanie do innego specjalisty? W 2026 roku to już przeszłość. Narodowy Fundusz Zdrowia otworzył drzwi do gabinetów lekarzy i specjalistów, do których zarejestrujesz się bezpośrednio - bez skierowania. Sprawdź, jak zacząć darmowe leczenie od zaraz.
Koniec z kolejkami do rodzinnego. Nowe zawody medyczne bez żadnych dokumentów
Dobra wiadomość dla pacjentów – droga do wybranych gabinetów lekarskich i specjalistycznych w ramach publicznej służby zdrowia stała się znacznie krótsza. Dzięki wprowadzonym zmianom, diagnostykę i leczenie u wielu specjalistów można rozpocząć natychmiast, bez konieczności wcześniejszego umawiania się w przychodni rejonowej.
Największe zaskoczenie przyniosły decyzje podjęte przez NFZ pod koniec ubiegłego roku. Wówczas do dotychczasowej listy lekarzy i specjalistów przyjmujących bez skierowania dołączyły trzy niezwykle profesje. Od teraz bez skierowania od rodzinnego przyjmą:
- Psycholog – zapewnia natychmiastowe wsparcie w kryzysach emocjonalnych i psychicznych, co ma kluczowe znaczenie także w przypadku dzieci i młodzieży.
- Optometrysta – zbada jakość wzroku i precyzyjnie dobierze szkła lub soczewki. Jeśli zauważy poważniejsze problemy chorobowe, ma uprawnienia, żeby skierować pacjenta bezpośrednio do okulisty.
- Lekarz medycyny sportowej – idealna opcja dla osób aktywnych fizycznie oraz zawodowych sportowców potrzebujących szybkich orzeczeń i badań kondycji zdrowotnej.
Do tych lekarzy zarejestrujesz się dziś bez skierowania. Lista 2026
Lista lekarzy i specjalistów, do których nie potrzeba żadnych skierowań, pozostaje bez zmian. Obejmuje ona kluczowe obszary zdrowia:
Zobacz, czy Twój lekarz jest na liście. Do tych gabinetów wejdziesz bez pytania [TABELA]
Specjalista
Zakres pomocy w ramach NFZ
Ginekolog i położnik
Rutynowa kontrola, antykoncepcja oraz prowadzenie ciąży.
Psychiatra
Konsultacje, diagnoza oraz leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych.
Onkolog
Szybka ścieżka diagnostyczna i terapia chorób nowotworowych.
Stomatolog
Pełen zakres świadczeń dentystycznych refundowanych przez Fundusz.
Wenerolog
Profilaktyka oraz leczenie schorzeń przenoszonych drogą płciową.
Przepustka do każdego lekarza i specjalisty w Polsce. Ta grupa nie potrzebuje skierowania
Istnieje grupa pacjentów, którzy nie potrzebują skierowania. Mogą oni zapisać się do dowolnego specjalisty na NFZ bez konieczności posiadania skierowania. Te szczególne uprawnienia przysługują m.in.:
- Osobom z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.
- Chorym na gruźlicę oraz pacjentom zakażonym wirusem HIV.
- Inwalidom wojennym, kombatantom, weteranom oraz osobom represjonowanym.
- Osobom zmagającym się z uzależnieniami (w ramach leczenia odwykowego).
- Dzieciom i młodzieży wymagającym opieki psychologicznej lub psychoterapeutycznej.
- Niepełnoletnim pacjentom z ciężkimi wadami wrodzonymi lub schorzeniami okołoporodowymi.
Uwaga na pułapkę w przepisach. NFZ nie zniósł skierowań do tych kluczowych medyków
Mimo ułatwień, system publicznej ochrony zdrowia nadal wymaga skierowania od lekarza pierwszego kontaktu do większości lekarzy i specjalistów. Skierowanie z POZ jest bezwzględnie potrzebne, jeśli chcesz zapisać się m.in. do kardiologa, neurologa, dermatologa czy wspomnianego wcześniej okulisty.
Łączenie pracy w NFZ i prywatnie. Lekarze są za przejrzystością, ale nie zakazami
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