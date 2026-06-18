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Zdrowie

Do tych lekarzy zarejestrujesz się bez wizyty u rodzinnego. Lista NFZ 2026

Lekarze w kitlach
lekarz, szpital, rezydentShutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaZ wykształcenia prawniczka, z zamiłowania redaktorka. Zaczynała w „Pulsie Biznesu”, a dziś współtworzy redakcję serwisu GazetaPrawna.pl, gdzie pisze głównie o prawie, społeczeństwie i biznesie. Lubi opowiadać o ludziach stojących za sukcesem firm i o tym, jak pasja spotyka się z profesjonalizmem. Z zainteresowaniem śledzi rozwój polskich marek modowych oraz to, jak prawo i gospodarka wpływają na branże kreatywne. Fanka dobrej kawy i pudelków. W wolnym czasie podróżuje, słucha muzyki i sięga po reportaże.
dzisiaj, 11:41
aktualizacja dzisiaj, 12:36

Wizyta u lekarza rodzinnego tylko po to, żeby dostać skierowanie do innego specjalisty? W 2026 roku to już przeszłość. Narodowy Fundusz Zdrowia otworzył drzwi do gabinetów lekarzy i specjalistów, do których zarejestrujesz się bezpośrednio - bez skierowania. Sprawdź, jak zacząć darmowe leczenie od zaraz.

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Koniec z kolejkami do rodzinnego. Nowe zawody medyczne bez żadnych dokumentów

Dobra wiadomość dla pacjentów – droga do wybranych gabinetów lekarskich i specjalistycznych w ramach publicznej służby zdrowia stała się znacznie krótsza. Dzięki wprowadzonym zmianom, diagnostykę i leczenie u wielu specjalistów można rozpocząć natychmiast, bez konieczności wcześniejszego umawiania się w przychodni rejonowej.

Największe zaskoczenie przyniosły decyzje podjęte przez NFZ pod koniec ubiegłego roku. Wówczas do dotychczasowej listy lekarzy i specjalistów przyjmujących bez skierowania dołączyły trzy niezwykle profesje. Od teraz bez skierowania od rodzinnego przyjmą:

  • Psycholog – zapewnia natychmiastowe wsparcie w kryzysach emocjonalnych i psychicznych, co ma kluczowe znaczenie także w przypadku dzieci i młodzieży.
  • Optometrysta – zbada jakość wzroku i precyzyjnie dobierze szkła lub soczewki. Jeśli zauważy poważniejsze problemy chorobowe, ma uprawnienia, żeby skierować pacjenta bezpośrednio do okulisty.
  • Lekarz medycyny sportowej – idealna opcja dla osób aktywnych fizycznie oraz zawodowych sportowców potrzebujących szybkich orzeczeń i badań kondycji zdrowotnej.
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Do tych lekarzy zarejestrujesz się dziś bez skierowania. Lista 2026

Lista lekarzy i specjalistów, do których nie potrzeba żadnych skierowań, pozostaje bez zmian. Obejmuje ona kluczowe obszary zdrowia:

Zobacz, czy Twój lekarz jest na liście. Do tych gabinetów wejdziesz bez pytania [TABELA]

Specjalista

Zakres pomocy w ramach NFZ

Ginekolog i położnik

Rutynowa kontrola, antykoncepcja oraz prowadzenie ciąży.

Psychiatra

Konsultacje, diagnoza oraz leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych.

Onkolog

Szybka ścieżka diagnostyczna i terapia chorób nowotworowych.

Stomatolog

Pełen zakres świadczeń dentystycznych refundowanych przez Fundusz.

Wenerolog

Profilaktyka oraz leczenie schorzeń przenoszonych drogą płciową.

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Przepustka do każdego lekarza i specjalisty w Polsce. Ta grupa nie potrzebuje skierowania

Istnieje grupa pacjentów, którzy nie potrzebują skierowania. Mogą oni zapisać się do dowolnego specjalisty na NFZ bez konieczności posiadania skierowania. Te szczególne uprawnienia przysługują m.in.:

  • Osobom z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.
  • Chorym na gruźlicę oraz pacjentom zakażonym wirusem HIV.
  • Inwalidom wojennym, kombatantom, weteranom oraz osobom represjonowanym.
  • Osobom zmagającym się z uzależnieniami (w ramach leczenia odwykowego).
  • Dzieciom i młodzieży wymagającym opieki psychologicznej lub psychoterapeutycznej.
  • Niepełnoletnim pacjentom z ciężkimi wadami wrodzonymi lub schorzeniami okołoporodowymi.
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Uwaga na pułapkę w przepisach. NFZ nie zniósł skierowań do tych kluczowych medyków

Mimo ułatwień, system publicznej ochrony zdrowia nadal wymaga skierowania od lekarza pierwszego kontaktu do większości lekarzy i specjalistów. Skierowanie z POZ jest bezwzględnie potrzebne, jeśli chcesz zapisać się m.in. do kardiologa, neurologa, dermatologa czy wspomnianego wcześniej okulisty.

Łączenie pracy w NFZ i prywatnie. Lekarze są za przejrzystością, ale nie zakazami

Źródło: gazetaprawna.pl

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