Koniec z kolejkami do rodzinnego. Nowe zawody medyczne bez żadnych dokumentów

Dobra wiadomość dla pacjentów – droga do wybranych gabinetów lekarskich i specjalistycznych w ramach publicznej służby zdrowia stała się znacznie krótsza. Dzięki wprowadzonym zmianom, diagnostykę i leczenie u wielu specjalistów można rozpocząć natychmiast, bez konieczności wcześniejszego umawiania się w przychodni rejonowej.

Największe zaskoczenie przyniosły decyzje podjęte przez NFZ pod koniec ubiegłego roku. Wówczas do dotychczasowej listy lekarzy i specjalistów przyjmujących bez skierowania dołączyły trzy niezwykle profesje. Od teraz bez skierowania od rodzinnego przyjmą:

Psycholog – zapewnia natychmiastowe wsparcie w kryzysach emocjonalnych i psychicznych, co ma kluczowe znaczenie także w przypadku dzieci i młodzieży.

– zapewnia natychmiastowe wsparcie w kryzysach emocjonalnych i psychicznych, co ma kluczowe znaczenie także w przypadku dzieci i młodzieży. Optometrysta – zbada jakość wzroku i precyzyjnie dobierze szkła lub soczewki. Jeśli zauważy poważniejsze problemy chorobowe, ma uprawnienia, żeby skierować pacjenta bezpośrednio do okulisty.

– zbada jakość wzroku i precyzyjnie dobierze szkła lub soczewki. Jeśli zauważy poważniejsze problemy chorobowe, ma uprawnienia, żeby skierować pacjenta bezpośrednio do okulisty. Lekarz medycyny sportowej – idealna opcja dla osób aktywnych fizycznie oraz zawodowych sportowców potrzebujących szybkich orzeczeń i badań kondycji zdrowotnej.

Do tych lekarzy zarejestrujesz się dziś bez skierowania. Lista 2026

Lista lekarzy i specjalistów, do których nie potrzeba żadnych skierowań, pozostaje bez zmian. Obejmuje ona kluczowe obszary zdrowia:

Zobacz, czy Twój lekarz jest na liście. Do tych gabinetów wejdziesz bez pytania [TABELA]

Specjalista Zakres pomocy w ramach NFZ Ginekolog i położnik Rutynowa kontrola, antykoncepcja oraz prowadzenie ciąży. Psychiatra Konsultacje, diagnoza oraz leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych. Onkolog Szybka ścieżka diagnostyczna i terapia chorób nowotworowych. Stomatolog Pełen zakres świadczeń dentystycznych refundowanych przez Fundusz. Wenerolog Profilaktyka oraz leczenie schorzeń przenoszonych drogą płciową.

Przepustka do każdego lekarza i specjalisty w Polsce. Ta grupa nie potrzebuje skierowania

Istnieje grupa pacjentów, którzy nie potrzebują skierowania. Mogą oni zapisać się do dowolnego specjalisty na NFZ bez konieczności posiadania skierowania. Te szczególne uprawnienia przysługują m.in.:

Osobom z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności .

. Chorym na gruźlicę oraz pacjentom zakażonym wirusem HIV .

. Inwalidom wojennym, kombatantom, weteranom oraz osobom represjonowanym.

oraz osobom represjonowanym. Osobom zmagającym się z uzależnieniami (w ramach leczenia odwykowego ).

). Dzieciom i młodzieży wymagającym opieki psychologicznej lub psychoterapeutycznej .

. Niepełnoletnim pacjentom z ciężkimi wadami wrodzonymi lub schorzeniami okołoporodowymi.

Uwaga na pułapkę w przepisach. NFZ nie zniósł skierowań do tych kluczowych medyków

Mimo ułatwień, system publicznej ochrony zdrowia nadal wymaga skierowania od lekarza pierwszego kontaktu do większości lekarzy i specjalistów. Skierowanie z POZ jest bezwzględnie potrzebne, jeśli chcesz zapisać się m.in. do kardiologa, neurologa, dermatologa czy wspomnianego wcześniej okulisty.

Łączenie pracy w NFZ i prywatnie. Lekarze są za przejrzystością, ale nie zakazami