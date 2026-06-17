Realizacja e-recepty w różnych aptekach. Na czym polega nowa funkcja?

Obecnie pacjent, który rozpoczął realizację e-recepty obejmującej kilka opakowań leku, musi odbierać kolejne części zamówienia w tej samej aptece. Dotyczy to przede wszystkim recept wystawianych na dłuższy okres leczenia, w tym popularnych recept rocznych.

Po uruchomieniu nowej funkcjonalności kolejne opakowania będzie można wykupić również w innej aptece. Warunkiem jest to, aby obie placówki korzystały z nowego systemu.

E-recepta w dowolnej aptece. Co zmieni się dla pacjentów od 1 lipca?

Nowe rozwiązanie ma pomóc osobom, które wyjechały na urlop lub przebywają czasowo w innej miejscowości, nie mogą kupić kolejnego opakowania leku w dotychczasowej aptece, straciły dostęp do apteki, która została zamknięta lub przechodzi remont, nie chcą od razu wykupywać wszystkich opakowań przepisanych na recepcie.

E-recepta dzielona 2026. Dlaczego farmaceuci chcieli przesunięcia terminu?

15 czerwca 2026 r. Naczelna Rada Aptekarska zwróciła się do Minister Zdrowia z wnioskiem o przesunięcie terminu uruchomienia systemu. Samorząd farmaceutyczny podkreślił, że popiera ideę e-recept dzielonych, szczególnie w sytuacjach, gdy pełna realizacja recepty w jednej aptece nie jest możliwa. Jednocześnie wskazał na skalę przedsięwzięcia.

Nowy system ma objąć około 12 tys. aptek. Każdego dnia korzystać z niego będzie kilkadziesiąt tysięcy osób uprawnionych, w tym około 27 tys. farmaceutów. Dodatkowo w Polsce wystawianych jest średnio około 1,5 mln e-recept dziennie.

Zdaniem Naczelnej Rady Aptekarskiej tak duża liczba operacji wymaga odpowiedniego przygotowania technicznego i organizacyjnego, aby uniknąć problemów po uruchomieniu systemu.

MZ zmienia harmonogram. Od kiedy e-receptę będzie można realizować w różnych aptekach?

Po konsultacjach ze środowiskiem aptecznym Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o przesunięciu terminu wdrożenia funkcjonalności. Apteki mogą już składać deklaracje przystąpienia do usługi w Centrum e-Zdrowia, natomiast uruchomienie systemu zostało wyznaczone na 1 lipca 2026 r. Początkowo rozwiązanie miało wejść w życie 18 czerwca.

Resort podkreśla, że dodatkowy czas pozwoli lepiej przygotować apteki do korzystania z nowego rozwiązania. Dzięki temu więcej placówek będzie mogło uruchomić usługę od pierwszego dnia jej obowiązywania.

Jakie korzyści dla aptek przyniesie e-recepta dzielona?

Nowa funkcjonalność ma przynieść korzyści również aptekom, które zyskają większą swobodę w zarządzaniu zapasami leków i planowaniu zamówień. Ponadto nie będą musiały zapewniać pacjentowi kolejnych opakowań przez cały okres realizacji recepty.

Ministerstwo wskazuje również na potencjalne korzyści dla całego systemu ochrony zdrowia. Wśród nich wymienia mniejszą liczbę wizyt u lekarzy wyłącznie po nową receptę, ograniczenie liczby niezrealizowanych recept oraz poprawę dostępności leków na rynku.

Jak działa e-recepta dzielona i wykup leków w kilku aptekach?

Po uruchomieniu nowej funkcjonalności farmaceuta będzie widział w systemie informacje o e-recepcie, której realizacja została rozpoczęta w innej aptece uczestniczącej w programie. Dzięki temu będzie mógł wydać kolejną część leków zgodnie z zasadami obowiązującymi dla danej recepty. Pacjent zachowa ciągłość leczenia, a miejsce realizacji recepty nie będzie już ograniczone do jednej apteki. Informacje o aptekach wdrażających nową funkcję będą dostępne na stronie pacjent.gov.pl.