Ministerstwo Spraw Zagranicznych finalizuje odpowiedź dla Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie zostali dopuszczeni do wykonywania obowiązków. Dokument ma zostać przekazany do ETPCz do końca dnia – poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
Wewiór przypomniał, że na początku maja ETPCz wydał zarządzenie tymczasowe dotyczące czworga sędziów, którzy nie zostali do dzisiaj dopuszczeni do obowiązków sędziowskich w TK i wyznaczył wówczas termin dla polskiego rządu na przekazanie informacji w sprawie tych sędziów właśnie do 20 maja.
- Trybunał wnosi, by odpowiednie organy RP powstrzymały się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez te osoby do czasu podjęcia dalszych decyzji w sprawie. Prosi także o przekazanie informacji na temat aktualnego stanu - przypomniał rzecznik MSZ. Jak dodał, „Polska ma czas do dzisiaj, do 20 maja, na przekazanie do Trybunału odpowiedzi, i jeszcze finalizujemy jej ostatnią wersję i oczywiście dzisiaj ją przekażemy”.
Wewiór zaznaczył, że nadano bieg tej sprawie zgodnie ze standardową procedurą postępowania przy takich sytuacjach - czyli przy środkach tymczasowych.
- To znaczy przekazaliśmy informację na temat zarządzenia ETPCz do organów takich jak TK, Kancelaria TK, Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Sejmu i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Planujemy przekazać odpowiedź (do ETPCz - przyp. PAP) zgodnie z terminem, czyli dzisiaj do końca dnia. Informacja jest przygotowywana na podstawie informacji zebranych od tych organów. Obowiązek respektowania zarządzeń tymczasowych Trybunału wynika z faktu związania się przez Polskę Europejską Konwencją Praw Człowieka - dodał rzecznik MSZ.
Na początku maja ETPCz wydał decyzję o zabezpieczeniu, nakazującą Polsce zaprzestanie utrudnień w objęciu i wykonywaniu obowiązków sędziowskich przez wybranych w marcu sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz wyznaczył rządowi termin do 20 maja na przekazanie informacji o sytuacji sędziów. Decyzja zapadła w sprawie zainicjowanej w ETPCz przez: Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę i Annę Korwin-Piotrowską. To czworo z sześciorga wybranych 13 marca przez Sejm sędziów TK.
TK i prezydent w sporze o ślubowanie sędziów
Prezydent Karol Nawrocki nie zaprosił ich do złożenia wobec niego ślubowania, złożyli je w Sejmie, używając sformułowania „wobec prezydenta”, a później przekazali dokumenty do KPRP. Nawrocki odebrał ślubowania tylko od dwojga sędziów: Dariusza Szostka i Magdaleny Bentkowskiej. Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział później, że Markiewicz, Taborowski, Dziurda i Korwin-Piotrowska nie objęli urzędów, bo nie może uznać wydarzenia w Sejmie z ich udziałem za ślubowanie „wobec prezydenta”. Czworo sędziów zwróciło się zatem do ETPC z wnioskiem o zabezpieczenie. Na złożenie właściwej skargi mają czas do 2 czerwca br.
W poniedziałek Trybunał Konstytucyjny poinformował w komunikacie o przekazaniu na prośbę MSZ stanowiska w sprawie informacji przygotowywanej przez MSZ dla ETPCz. Datowane na miniony piątek pismo było skierowane do pełnomocnika ministra spraw zagranicznych ds. postępowań przed Trybunałem w Strasburgu.
Prezes TK Bogdan Święczkowski stwierdził w nim, że nie utrudnia on objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez skarżących, albowiem „nie są oni sędziami TK”. Jak wskazał, osoby te zostały wybrane na sędziów Trybunału, jednak w jego ocenie „nie nawiązali stosunku służbowego i nie podjęli obowiązków z uwagi na fakt, że nie złożyli ślubowania wobec Prezydenta RP, jak tego wymaga ustawa o statusie sędziów TK”. Przypomniał też o wydanym w minionym tygodniu wyroku TK, zgodnie z którym przepis ustawy o statusie sędziów Trybunału „rozumiany w ten sposób, że wyznacza Prezydentowi RP obowiązek odebrania ślubowania” od osoby wybranej przez Sejm na sędziego TK, jest niekonstytucyjny.
Święczkowski przypomniał też, że przed Trybunałem toczy się postępowanie z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego dotyczące sporu kompetencyjnego z Sejmem w sprawie ślubowania sędziów TK – w tym złożenia przez nich ślubowania w kwietniu w Sali Kolumnowej w Sejmie. Dodał, że postępowanie to ma m.in. „rozstrzygnąć, czy wygłoszenie przez skarżących roty ślubowania bez udziału Prezydenta RP może wywoływać skutki prawne w postaci objęcia urzędu sędziego TK”.
Wniosek prezydenta Nawrockiego ws. sporu kompetencyjnego dotyczący ślubowania sędziów TK był zapowiadany przez szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego jeszcze w początkach kwietnia, tuż po uroczystości w Sejmie z 9 kwietnia. We wniosku podkreślono m.in., że czynności dokonane w Sejmie „nie wywołały jakichkolwiek skutków prawnych w sferze objęcia urzędu sędziego TK”.
Z kolei w przyjętej jeszcze w marcu 2024 r. uchwale Sejm podkreślił, że „uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy”. Sejm uznał też m.in., że dwaj obecnie orzekający w TK - Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak - nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Od czasu podjęcia tamtej uchwały przez Sejm wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw. (PAP)
