Abonament RTV 2027. Jest decyzja - będzie drożej

W 2027 r. wzrosną opłaty abonamentowe za radio i telewizję. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała w Dzienniku Ustaw rozporządzenie określające nowe stawki abonamentu RTV. Podwyżka obejmie zarówno posiadaczy samych odbiorników radiowych, jak i telewizorów.

Nowe stawki abonamentu RTV od 2027 r.

Zgodnie z rozporządzeniem KRRiT z 13 maja 2026 r., (opublikowanym 21 maja w Dzienniku Ustaw), od 1 stycznia 2027 r. abonament RTV wyniesie:

10,80 zł miesięcznie za używanie radia,

34,50 zł miesięcznie za używanie odbiornika telewizyjnego albo zestawu rtv (radiowego i telewizyjnego).

Ile zapłacimy więcej za abonament RTV w 2027 r.? Znamy różnice

Nowe stawki będą wyższe niż obecnie obowiązujące w 2026 r. Dziś abonament wynosi 9,50 zł miesięcznie za radio oraz 30,50 zł za telewizor lub zestaw RTV. Od 2027 r. opłata wzrośnie więc o 1,30 zł miesięcznie w przypadku radia i o 4 zł w przypadku odbiornika telewizyjnego.

Nowe stawki będzie można opłacać jeszcze w 2026 r.

Rozporządzenie przewiduje także, że opłaty na poczet 2027 r. mogą być przyjmowane jeszcze w 2026 r. według nowych stawek. To oznacza, że osoby opłacające abonament z góry będą mogły wcześniej wnosić należności już według kwot obowiązujących od stycznia 2027 r.

Można zapłacić z góry i skorzystać ze zniżki

KRRiT utrzymała również system zniżek dla osób, które opłacą abonament RTV z góry za dłuższy okres. Im dłuższa przedpłata, tym wyższy rabat.

W przypadku abonamentu radiowego zniżka wyniesie: 3 proc. przy płatności za 2 miesiące, 4 proc. za 3 miesiące, 5 proc. za 6 miesięcy, 10 proc. przy opłacie za cały rok z góry. Takie same zasady będą obowiązywały przy abonamencie za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny.

Ile wyniesie abonament RTV po uwzględnieniu zniżek w 2027 r.?

Po zastosowaniu rabatów opłaty za radio w 2027 r. mają wynosić:

21 zł za 2 miesiące,

31,10 zł za 3 miesiące,

61,60 zł za pół roku,

116,70 zł za cały rok z góry.

Z kolei w przypadku odbiornika telewizyjnego albo radiowo-telewizyjnego abonament wyniesie:

67 zł za 2 miesiące,

99,40 zł za 3 miesiące,

196,70 zł za 6 miesięcy,

372,60 zł za cały rok z góry.

Największa zniżka obejmie osoby, które zdecydują się opłacić abonament za cały 2027 r. jednorazowo. Dzięki temu można będzie obniżyć roczny koszt abonamentu o 10 proc.

Kto zapłaci abonament RTV w 2027 r., a kto może skorzystać ze zwolnienia?

Abonament RTV nadal pozostaje obowiązkowy dla osób posiadających zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny. Opłatę pobiera Poczta Polska, a środki trafiają do mediów publicznych. Część osób może jednak korzystać ze zwolnienia z abonamentu. Dotyczy to m.in. seniorów po ukończeniu 75. roku życia oraz wybranych grup emerytów, rencistów i osób z niepełnosprawnościami spełniających ustawowe warunki.

Zwolnienie z abonamentu RTV przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę nieprzekraczającą 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Z opłat zwolnione są także osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej oraz weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

W większości przypadków, aby skorzystać ze zwolnienia, trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie i dokumenty potwierdzające uprawnienie. Wyjątek dotyczy seniorów po ukończeniu 75. roku życia. W ich przypadku zwolnienie przyznawane jest automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Obowiązuje ono od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym abonent skończył 75 lat.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Same nowe stawki abonamentu będą jednak obowiązywać od 1 stycznia 2027 r.

Likwidacja abonamentu RTV? Na razie to tylko projekt

Warto przypomnieć, że Ministerstwo Kultury przygotowało projekt ustawy oznaczony numerem UC130, który zakłada uchylenie ustawy o opłatach abonamentowych i docelowe finansowanie mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa. Projekt przewiduje likwidację obowiązku opłacania abonamentu przez gospodarstwa domowe oraz inne podmioty zobowiązane dziś do jego uiszczania. Zgodnie z obecnymi założeniami nowe przepisy miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2027 r.

Na razie są to jednak wyłącznie planowane zmiany legislacyjne. Dopóki nowe przepisy nie zostaną uchwalone i nie wejdą w życie, obowiązuje obecny system abonamentowy. Oznacza to, że posiadacze zarejestrowanych odbiorników radiowych i telewizyjnych nadal mają obowiązek opłacania abonamentu RTV zgodnie z aktualnymi stawkami.

Ile wyniesie abonament RTV w 2027 r.? Od 1 stycznia 2027 r. abonament za radio ma wynosić 10,80 zł miesięcznie, a za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny 34,50 zł miesięcznie. Czy abonament RTV wzrośnie w porównaniu z 2026 r.? Tak. Obecnie abonament wynosi 9,50 zł za radio i 30,50 zł za telewizor. Oznacza to podwyżkę o 1,30 zł miesięcznie za radio i 4 zł za telewizor. Czy nowe stawki abonamentu RTV są już oficjalne? Tak. KRRiT opublikowała rozporządzenie z nowymi stawkami w Dzienniku Ustaw 21 maja 2026 r. Od kiedy będą obowiązywać nowe opłaty RTV? Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 r. Czy można zapłacić abonament RTV z góry i dostać zniżkę? Tak. Osoby opłacające abonament z góry za kilka miesięcy lub cały rok mogą skorzystać ze zniżek sięgających nawet 10 proc. Ile wyniesie abonament RTV za cały rok z góry w 2027 r.? Po uwzględnieniu zniżki roczna opłata ma wynieść 116,70 zł za radio oraz 372,60 zł za telewizor lub zestaw RTV. Czy abonament RTV zostanie zlikwidowany od 2027 r.? Na razie nie. Trwają prace nad projektem ustawy UC130 zakładającym likwidację abonamentu RTV, ale nowe przepisy nie zostały jeszcze uchwalone. Dopóki to się nie stanie, abonament nadal obowiązuje.