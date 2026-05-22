To już pewne. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji określające nowe stawki abonamentu RTV na 2027 r. Od 1 stycznia wzrosną opłaty zarówno za radio, jak i telewizor. Wiadomo już również, ile wyniosą zniżki dla osób opłacających abonament z góry za cały rok.
Abonament RTV 2027. Jest decyzja - będzie drożej
Nowe stawki abonamentu RTV od 2027 r.
Zgodnie z rozporządzeniem KRRiT z 13 maja 2026 r., (opublikowanym 21 maja w Dzienniku Ustaw), od 1 stycznia 2027 r. abonament RTV wyniesie:
- 10,80 zł miesięcznie za używanie radia,
- 34,50 zł miesięcznie za używanie odbiornika telewizyjnego albo zestawu rtv (radiowego i telewizyjnego).
Ile zapłacimy więcej za abonament RTV w 2027 r.? Znamy różnice
Nowe stawki będą wyższe niż obecnie obowiązujące w 2026 r. Dziś abonament wynosi 9,50 zł miesięcznie za radio oraz 30,50 zł za telewizor lub zestaw RTV. Od 2027 r. opłata wzrośnie więc o 1,30 zł miesięcznie w przypadku radia i o 4 zł w przypadku odbiornika telewizyjnego.
Nowe stawki będzie można opłacać jeszcze w 2026 r.
Rozporządzenie przewiduje także, że opłaty na poczet 2027 r. mogą być przyjmowane jeszcze w 2026 r. według nowych stawek. To oznacza, że osoby opłacające abonament z góry będą mogły wcześniej wnosić należności już według kwot obowiązujących od stycznia 2027 r.
Można zapłacić z góry i skorzystać ze zniżki
KRRiT utrzymała również system zniżek dla osób, które opłacą abonament RTV z góry za dłuższy okres. Im dłuższa przedpłata, tym wyższy rabat.
W przypadku abonamentu radiowego zniżka wyniesie: 3 proc. przy płatności za 2 miesiące, 4 proc. za 3 miesiące, 5 proc. za 6 miesięcy, 10 proc. przy opłacie za cały rok z góry. Takie same zasady będą obowiązywały przy abonamencie za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny.
Ile wyniesie abonament RTV po uwzględnieniu zniżek w 2027 r.?
Po zastosowaniu rabatów opłaty za radio w 2027 r. mają wynosić:
- 21 zł za 2 miesiące,
- 31,10 zł za 3 miesiące,
- 61,60 zł za pół roku,
- 116,70 zł za cały rok z góry.
Z kolei w przypadku odbiornika telewizyjnego albo radiowo-telewizyjnego abonament wyniesie:
- 67 zł za 2 miesiące,
- 99,40 zł za 3 miesiące,
- 196,70 zł za 6 miesięcy,
- 372,60 zł za cały rok z góry.
Największa zniżka obejmie osoby, które zdecydują się opłacić abonament za cały 2027 r. jednorazowo. Dzięki temu można będzie obniżyć roczny koszt abonamentu o 10 proc.
Kto zapłaci abonament RTV w 2027 r., a kto może skorzystać ze zwolnienia?
Abonament RTV nadal pozostaje obowiązkowy dla osób posiadających zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny. Opłatę pobiera Poczta Polska, a środki trafiają do mediów publicznych. Część osób może jednak korzystać ze zwolnienia z abonamentu. Dotyczy to m.in. seniorów po ukończeniu 75. roku życia oraz wybranych grup emerytów, rencistów i osób z niepełnosprawnościami spełniających ustawowe warunki.
Zwolnienie z abonamentu RTV przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę nieprzekraczającą 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Z opłat zwolnione są także osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej oraz weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.
W większości przypadków, aby skorzystać ze zwolnienia, trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie i dokumenty potwierdzające uprawnienie. Wyjątek dotyczy seniorów po ukończeniu 75. roku życia. W ich przypadku zwolnienie przyznawane jest automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Obowiązuje ono od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym abonent skończył 75 lat.
Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Same nowe stawki abonamentu będą jednak obowiązywać od 1 stycznia 2027 r.
Likwidacja abonamentu RTV? Na razie to tylko projekt
Warto przypomnieć, że Ministerstwo Kultury przygotowało projekt ustawy oznaczony numerem UC130, który zakłada uchylenie ustawy o opłatach abonamentowych i docelowe finansowanie mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa. Projekt przewiduje likwidację obowiązku opłacania abonamentu przez gospodarstwa domowe oraz inne podmioty zobowiązane dziś do jego uiszczania. Zgodnie z obecnymi założeniami nowe przepisy miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2027 r.
Na razie są to jednak wyłącznie planowane zmiany legislacyjne. Dopóki nowe przepisy nie zostaną uchwalone i nie wejdą w życie, obowiązuje obecny system abonamentowy. Oznacza to, że posiadacze zarejestrowanych odbiorników radiowych i telewizyjnych nadal mają obowiązek opłacania abonamentu RTV zgodnie z aktualnymi stawkami.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 maja 2026 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2027 r. (Dziennik Ustaw 2026 r. poz. 664)
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 maja 2026 r. w sprawie zniżek za uiszczanie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2027 r. (Dziennik Ustaw 2026 r. poz. 665)
Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw (UC130)
