Marco Rubio przyznał podczas konferencji prasowej, że Donald Trump jest głęboko rozczarowany postawą sojuszników wobec wojny na Bliskich Wschodzie.



– To jednak nie jest dyskusja na dziś – stwierdził podczas konferencji prasowej.

Sekretarz Stanu USA podkreślił, że kwestia ulokowania amerykańskich żołnierzy na terenie Polski to element globalnego zobowiązania. Jak dodał, „to nie jest kwestia kra, tylko działań, które odzwierciedlają wcześniejsze raporty i napięcia”.



– Tak jak w przypadku każdego sojuszu, musimy mieć jasne zrozumienie wzajemnych oczekiwań – zaznaczył.

Trump złożył deklarację ws. żołnierzy USA

W nocy w czwartku na piątek prezydent USA Donald Trump umieści w mediach społecznościowych wpis, którym rozwiał pojawiające się od ubiegłego tygodnia wątpliwości dotyczące obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Pojawiały się bowiem przecieki, że Pentagon zrezygnuje z planów rotacyjnego wysyłania do Polski 4 tys. żołnierzy.

Trump podkreślił, że ze względu na wygraną Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, którego sam poparł, i dobre z nim relacje, zdecyduje się wysłać do Polski dodatkowych 5 tys. żołnierzy.

Niemal natychmiast prezydent USA doczekał się w mediach społecznościowych podziękowań od Karola Nawrockiego. W ocenie naszej głowy państwa, decyzja Trumpa pokazuje, jak ważne są "dobre sojusze". Nawrocki podkreślił jednocześnie, że stoi i nadal będzie stać na straży tegoż sojuszu.

Stała obecność wojsk USA w Polsce?

To jednak nie koniec rewelacji. Jak informuje Onet, polskie władze miały dostać od Amerykanów gwarancję, że w najbliższej przyszłości liczba amerykańskich wojsk w naszym kraju nie spadnie, ale wręcz wzrośnie. Jednocześnie miały też ruszyć rozmowy o stałej obecności sił USA na terenie naszego kraju.

Według rozmówcy Onetu jest szansa, że rotacyjna obecność Amerykanów w Polsce może wzrosnąć nawet do 11 tys. żołnierzy. Obecnie to ok. 10 tys. Sprawa, według rozmówcy Onetu ma się rozstrzygnąć do miesiąca. Tyle czasu potrzebuje bowiem głównodowodzący wojsk USA w Europie gen. Alexus Grynickich, by zdecydować, ilu amerykańskich żołnierzy i z jakich jednostek ma rotacyjnie stacjonować w Polsce.