Sprawa dotyczy czterech prawników, którzy zostali wybrani 13 marca br., ale do tej pory nie pozwolono im objąć stanowisk. Decyzja ETPC o zabezpieczeniu zapadła w sprawie skierowanej przez: Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę i Annę Korwin-Piotrowską. Prezydent Karol Nawrocki nie zaprosił ich do złożenia wobec niego ślubowania, złożyli je w Sejmie używając sformułowania „wobec prezydenta”, a później dokumenty przekazali do KPRP.

W podjętej we wtorek decyzji, ETPC „w interesie stron i w celu należytego prowadzenia postępowania” nakazał władzom polskim, by zapewniły, „aby odpowiednie władze powstrzymały się od utrudniania podjęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich” w charakterze sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez osoby składające wniosek, do czasu wszelkiej nowej decyzji w jego sprawie.

W komunikacie przekazano, że sędziowie, wybrani przez Sejm 13 marca br., złożyli wniosek o zastosowanie środków tymczasowych 30 kwietnia br. i mają czas do 2 czerwca br. na złożenie pełnej skargi na podstawie art. 34 europejskiej konwencji praw człowieka dotyczącego skargi indywidualnej.

Trybunał postanowił również niezwłocznie powiadomić o podjętym środku Komitet Ministrów Rady Europy. (PAP)