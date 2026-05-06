Europejski Trybunał Praw Człowieka przekazał w środowym komunikacie, że zwrócił się do polskich władz o przedstawienie – do 20 maja – informacji dotyczących sytuacji czterech z sześciu sędziów wybranych 13 marca przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego.
Sprawa dotyczy czterech prawników, którzy zostali wybrani 13 marca br., ale do tej pory nie pozwolono im objąć stanowisk. Decyzja ETPC o zabezpieczeniu zapadła w sprawie skierowanej przez: Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę i Annę Korwin-Piotrowską. Prezydent Karol Nawrocki nie zaprosił ich do złożenia wobec niego ślubowania, złożyli je w Sejmie używając sformułowania „wobec prezydenta”, a później dokumenty przekazali do KPRP.
W podjętej we wtorek decyzji, ETPC „w interesie stron i w celu należytego prowadzenia postępowania” nakazał władzom polskim, by zapewniły, „aby odpowiednie władze powstrzymały się od utrudniania podjęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich” w charakterze sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez osoby składające wniosek, do czasu wszelkiej nowej decyzji w jego sprawie.
W komunikacie przekazano, że sędziowie, wybrani przez Sejm 13 marca br., złożyli wniosek o zastosowanie środków tymczasowych 30 kwietnia br. i mają czas do 2 czerwca br. na złożenie pełnej skargi na podstawie art. 34 europejskiej konwencji praw człowieka dotyczącego skargi indywidualnej.
Trybunał postanowił również niezwłocznie powiadomić o podjętym środku Komitet Ministrów Rady Europy. (PAP)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu