Nowy dodatek do emerytury po 65. roku życia 2026. Dla kogo i od kiedy? Jakie warunki trzeba spełnić?

Bon senioralny ma być przeznaczony dla osób, które ukończyły 65 lat i potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Nie wystarczy więc sam wiek. Gmina będzie musiała ocenić, czy senior rzeczywiście potrzebuje pomocy przy podstawowych czynnościach życiowych i jak długo ta pomoc będzie potrzebna.

Chodzi m.in. o sytuacje, gdy osoba starsza ma trudność z przygotowywaniem posiłku, poruszaniem się, utrzymywaniem porządku, dbaniem o higienę, załatwianiem spraw zdrowotnych albo utrzymywaniem kontaktu z otoczeniem. Bon ma pomagać seniorowi jak najdłużej funkcjonować w swoim domu.

Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać bon senioralny?

Jednym z najważniejszych warunków będzie dochód. Prawo do bonu mają mieć osoby, których średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekroczy 3410 zł. Kryterium dochodowe ma być co roku waloryzowane.

Ile będzie wynosił bon senioralny 2026?

Jak już wspomnieliśmy, bon senioralny nie będzie wypłacany seniorowi w gotówce. Nie będzie to więc dodatek do emerytury w takim sensie jak trzynastka, czternastka czy dodatek pielęgnacyjny. To świadczenie niepieniężne. Jego wartość będzie odpowiadała wartości usług, które zostaną przyznane seniorowi. We wcześniejszych założeniach projektu pojawiała się kwota do 2150 zł miesięcznie.

Gdzie starać się o bon senioralny?

Realizacja bonu senioralnego ma odbywać się przez gminę. To właśnie gmina będzie zawierała z seniorem umowę określającą zakres wsparcia. Oznacza to, że samorząd będzie organizował usługi, sprawdzał potrzeby seniora i ustalał, jaka pomoc jest potrzebna.

Bon ma być w pierwszej kolejności kierowany do gmin, w których brakuje publicznych usług opiekuńczych, albo są one dostępne w bardzo ograniczonym zakresie. Później wsparcie ma trafiać także do miejsc, gdzie przewidywany jest szybki wzrost liczby osób starszych.

Według danych przytoczonych przez rząd w 2024 roku w Polsce żyło blisko 10 milionów osób po 60. roku życia. W tej grupie aż 62% zmagało się z długotrwałymi problemami zdrowotnymi albo chorobami przewlekłymi. Prognozy pokazują, że do 2050 roku liczba osób w wieku 85 lat i więcej może wzrosnąć z około 840 tys. do nawet 1,7 mln.

Jak ustawa ma ułatwić seniorom dostęp do pomocy?

Nowa ustawa ma uprościć seniorom i ich rodzinom drogę do uzyskania wsparcia. Rząd zapowiada rozwiązania, które mają pomóc osobom starszym szybciej znaleźć odpowiednią pomoc i łatwiej poruszać się w systemie opieki długoterminowej.

Jednym z nich ma być powiatowy koordynator opieki długoterminowej. Taka osoba pomoże seniorowi lub jego bliskim ustalić, jakie wsparcie będzie najlepsze, gdzie można je uzyskać i jakie formalności trzeba spełnić.

Samorządy będą też realizowały usługi opiekuńcze i szukały osób, które będą pomagały seniorom w codziennym funkcjonowaniu. Projekt zakłada, że pomoc będą mogły świadczyć m.in.

pracownicy usług opiekuńczych,

organizacje społeczne,

lokalni opiekunowie współpracujący z gminą.

Rząd przyznaje jednocześnie, że dziś w Polsce brakuje osób pracujących przy opiece nad seniorami. Dlatego w projekcie przewidziano uproszczony system przygotowania nowych opiekunów. Osoby chcące świadczyć usługi w ramach bonu senioralnego mają przejść min. 30 godzin szkolenia obejmującego m.in. opiekę nad osobą starszą i podstawy pierwszej pomocy.

Według założeń program ma pomóc stworzyć lokalną sieć opiekunów, szczególnie w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich. Rząd liczy też na ograniczenie "szarej strefy" w prywatnych usługach opiekuńczych.

Kto nie dostanie bonu senioralnego?

Bon senioralny nie będzie przysługiwał każdemu seniorowi po 65. roku życia. Świadczenia mogą nie dostać osoby:

które przekroczą kryterium dochodowe,

nie będą wymagały pomocy w codziennym funkcjonowaniu po ocenie koordynatora,

korzystają z całodobowej opieki instytucjonalnej,

przez dłuższy czas mają zapewnioną stałą opiekę w placówce.

Start programu planowany jest na 2026 rok, najprawdopodobniej w ostatnim kwartale. Media wskazują, że program ma wystartować już 1 września, jednak na ten moment rząd nie opublikował jeszcze ostatecznego harmonogramu wejścia programu w życie.

Rząd zakłada, że pierwszy etap programu obejmie lata 2026–2028. Na jego realizację ma zostać przeznaczone łącznie około miliarda złotych:

100 mln zł w 2026 roku,

400 mln zł w 2027 roku,

500 mln zł w 2028 roku.

Podstawa prawna: Projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych - nr UD326