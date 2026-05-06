Gazeta Prawna
Prawnik

ETPCz nakazuje Polsce dopuścić sędziów TK do orzekania

TK Trybunał Konstytucyjny
ETPCz wydał zabezpieczenie nakazujące dopuszczenie do orzekania czwórki sędziów TK wybranych przez SejmDGP / Wojtek Górski
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 14:35
aktualizacja dzisiaj, 15:39

We wtorek Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał postanowienie zabezpieczające, w którym zobowiązał Polskę do zaprzestania działań utrudniających objęcie stanowisk oraz wykonywanie obowiązków przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm 13 marca br. Informację tę przekazał w środę na platformie X europoseł Michał Wawrykiewicz z Koalicja Obywatelska.

Skrót artykułu

Decyzja, która zapadła 5 maja br., nastąpiła w odpowiedzi na wniosek sędziów do ETPCz o takie zabezpieczenie.

Sędziowie Trybunału podjęli ją jednomyślnie. „W interesie stron i w celu należytego prowadzenia postępowania” ETPCz nakazał władzom polskim, by zapewniły, „aby odpowiednie władze powstrzymały się od utrudniania podjęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich” w charakterze sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez osoby składające wniosek, do czasu wszelkiej nowej decyzji w jego sprawie - czytamy w treści decyzji przekazanej PAP.

Zatem, decyzja nakazuje natychmiastowe dopuszczenie do orzekania czwórki sędziów TK: Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Anny Korwin-Piotrowskiej i Marcina Dziurdy.

ETPCz wydał decyzję ws. funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego

ETPCz zobowiązał Trybunał do niezwłocznego wykonania obowiązków wynikających z ustawy o statusie sędziego TK. Trybunał zwrócił się też do władz polskich o przedstawienie „informacji dotyczących sytuacji” wnioskodawców. Decyzja została podjęta w świetle wyroku ETPCz z 2021 r. w sprawie Xero Flor sp. z o.o. przeciwko Polsce oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania TK.

13 marca br. Sejm wybrał łącznie sześcioro sędziów TK. Następnie prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowania od dwojga z nich: Dariusza Szostka i Magdaleny Bentkowskiej. Pozostałych czworo sędziów zaprosiło prezydenta Nawrockiego do Sejmu, gdzie 9 kwietnia złożyli ślubowanie „w celu podjęcia obowiązków sędziego TK”. Prezydent nie był obecny na tym wydarzeniu.

Anna Wróbel (PAP)

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381148mega.png
Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

Trybunał Konstytucyjnysędziowie TKETPCz

Powiązane

Bogdan Święczkowski Trybunal Konstytucyjny Prezes
Zawody prawniczeGorąco w Trybunale Konstytucyjnym. Prezes zapowiada zawiadomienie do prokuratury na sędziów
Trybunał Konstytucyjny
PrawnikTrybunał Konstytucyjny o egzekucji komorniczej. Wyrok ws. prawa do sądu
Wrak zestrzelonego nad Donieckiem samolotu MH17
Prawo europejskieEuropejski trybunał o katastrofie lotu MH17. Holandia nie musi ujawniać dokumentów
Zbigniew Bogucki
PrawnikPat w Trybunale. Bogucki: Wygląda na to, że czwórka sędziów zrezygnowała z urzędu