We wtorek Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał postanowienie zabezpieczające, w którym zobowiązał Polskę do zaprzestania działań utrudniających objęcie stanowisk oraz wykonywanie obowiązków przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm 13 marca br. Informację tę przekazał w środę na platformie X europoseł Michał Wawrykiewicz z Koalicja Obywatelska.
Decyzja, która zapadła 5 maja br., nastąpiła w odpowiedzi na wniosek sędziów do ETPCz o takie zabezpieczenie.
Sędziowie Trybunału podjęli ją jednomyślnie. „W interesie stron i w celu należytego prowadzenia postępowania” ETPCz nakazał władzom polskim, by zapewniły, „aby odpowiednie władze powstrzymały się od utrudniania podjęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich” w charakterze sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez osoby składające wniosek, do czasu wszelkiej nowej decyzji w jego sprawie - czytamy w treści decyzji przekazanej PAP.
Zatem, decyzja nakazuje natychmiastowe dopuszczenie do orzekania czwórki sędziów TK: Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Anny Korwin-Piotrowskiej i Marcina Dziurdy.
ETPCz wydał decyzję ws. funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego
ETPCz zobowiązał Trybunał do niezwłocznego wykonania obowiązków wynikających z ustawy o statusie sędziego TK. Trybunał zwrócił się też do władz polskich o przedstawienie „informacji dotyczących sytuacji” wnioskodawców. Decyzja została podjęta w świetle wyroku ETPCz z 2021 r. w sprawie Xero Flor sp. z o.o. przeciwko Polsce oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania TK.
13 marca br. Sejm wybrał łącznie sześcioro sędziów TK. Następnie prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowania od dwojga z nich: Dariusza Szostka i Magdaleny Bentkowskiej. Pozostałych czworo sędziów zaprosiło prezydenta Nawrockiego do Sejmu, gdzie 9 kwietnia złożyli ślubowanie „w celu podjęcia obowiązków sędziego TK”. Prezydent nie był obecny na tym wydarzeniu.
Anna Wróbel (PAP)
