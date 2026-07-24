Najważniejsze informacje w skrócie: Koncepcja urlopu stażowego zakłada wydłużenie wypoczynku wraz ze stażem pracy : np. po 10 latach – 30 dni urlopu, a nie 26 jak jest teraz, po 15 latach – 35 dni, a po 20 latach – aż 40 dni w pełni płatnego urlopu. Pracownicy ze stażem poniżej 10 lat zachowaliby dotychczasowe 20 dni.

: np. po 10 latach – 30 dni urlopu, a nie 26 jak jest teraz, po 15 latach – 35 dni, a po 20 latach – aż 40 dni w pełni płatnego urlopu. Pracownicy ze stażem poniżej 10 lat zachowaliby dotychczasowe 20 dni. Środowisko związkowców pozytywnie ocenia pomysł , wskazując na jego logiczne, społeczne i prawne uzasadnienie – prawo do odpoczynku ma przecież rangę konstytucyjną i stanowi element ochrony zdrowia, a nawet życia pracownika.

, wskazując na jego logiczne, społeczne i prawne uzasadnienie – prawo do odpoczynku ma przecież rangę konstytucyjną i stanowi element ochrony zdrowia, a nawet życia pracownika. Dziś przywileje mają tylko wybrane grupy zawodowe – nauczyciele akademiccy (36 dni), sędziowie, prokuratorzy, strażacy, policjanci czy urzędnicy służby cywilnej. Ludzie pracy domagają się wyrównania szans i wydłużenia urlopu, celem likwidacji społecznej nierówności a wręcz dyskryminacji, jak podkreślają.

Czym jest urlop stażowy?

Urlop stażowy to koncepcja dodatkowego lub zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego uzależnionego od liczby przepracowanych lat. To rozwiązanie nie zostało jeszcze wpisane do Kodeksu pracy, ale zyskuje poparcie w petycjach, postulatach związkowych i debacie publicznej. Jego podstawą jest przekonanie, że prawo do wypoczynku może być rozwijane i dostosowywane do zmieniających się realiów rynku pracy.

Czy w 2027 wejdzie dłuższy urlop wypoczynkowy - stażowy? Po 20 latach pracy 40 dni urlopu, po 15 latach - 35 dni, po 10 latach - 30 dni

Koncepcja urlopu stażowego od dłuższego czasu wraca w dyskusjach o zmianach w prawie pracy. Uszczegóławiając, chodzi o rozwiązanie, które premiowałoby wieloletnią aktywność zawodową dodatkowymi dniami wypoczynku. Obecnie pracownik z krótszym stażem pracy (do 10 lat) ma prawo do 20 dni urlopu, a po osiągnięciu 10-letniego stażu — do 26 dni. Proponowane zmiany miałyby ten model wyraźnie rozszerzyć.

Ważne W jednej z omawianych koncepcji po 10 latach pracy pracownik zyskiwałby 30 dni urlopu wypoczynkowego, po 15 latach — 35 dni, a po 20 latach — 40 dni. Każdy z tych urlopów miałby pozostać w pełni płatny, tak jak obecnie.

Czy w 2027 wejdzie dłuższy urlop wypoczynkowy - stażowy? Dlaczego temat jest tak ważny?

Prawo do wypoczynku należy do podstawowych praw pracownika i ma rangę konstytucyjną. Nie chodzi wyłącznie o komfort zatrudnionych, ale również o ochronę ich zdrowia, a pośrednio także życia. Dłuższy urlop to większa szansa na regenerację organizmu, ograniczenie przemęczenia i poprawę dobrostanu psychicznego.

Art. 14 [Prawo do wypoczynku] Kodeksy pracy wskazuje, że: Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych.

Urlop stażowy a prawo UE: dyrektywa 2003/88/WE czas pracy określa w kategorii bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia pracowników

Czy urlop stażowy byłby zgodny z prawem Unii Europejskiej? Tak. Unijne przepisy określają jedynie minimalny poziom ochrony, a nie górną granicę uprawnień urlopowych. Oznacza to, że państwa członkowskie mogą przyznawać pracownikom korzystniejsze warunki niż wymagane minimum. Prawo UE gwarantuje co najmniej cztery tygodnie płatnego urlopu rocznie, ale nie blokuje wprowadzania dłuższych urlopów. Z tego punktu widzenia urlop stażowy nie stałby w sprzeczności z przepisami unijnymi. Przeciwnie — byłby dopuszczalnym rozszerzeniem ochrony pracowniczej.

Jak czytamy w preambule dyrektywy: wszystkim pracownikom powinny przysługiwać odpowiednie okresy odpoczynku. Koncepcja "odpoczynku" musi być wyrażona w jednostkach czasu, tzn. w dniach, godzinach i/lub ich częściach. Pracownikom wspólnotowym należy przyznać minimalne dobowe, tygodniowe i roczne okresy odpoczynku oraz odpowiednie przerwy. W tym kontekście niezbędne jest również ustanowienie maksymalnego limitu tygodniowego wymiaru czasu pracy.

Przepis artykuł 15 dyrektywy wskazuje na bardziej korzystne przepisy: niniejsza dyrektywa nie wpływa na prawo Państwa Członkowskiego do stosowania lub wprowadzenia bardziej korzystnych przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych w odniesieniu do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników lub na prawo do ułatwiania lub zezwalania na stosowanie układów zbiorowych lub porozumień zawartych między partnerami społecznymi, które są bardziej korzystne dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Zwolennicy zmian podkreślają, że wydłużenie urlopu mogłoby przynieść korzyści nie tylko samym pracownikom, ale też pracodawcom i całemu systemowi. Bardziej wypoczęty pracownik to zazwyczaj większa efektywność, mniejsze ryzyko wypalenia zawodowego i niższe koszty związane z absencjami czy problemami zdrowotnymi.

Dodatkowy urlop za staż pracy — skąd ten pomysł?

Idea jest stosunkowo prosta: skoro w polskim systemie funkcjonują już rozwiązania premiujące długoletnią pracę, takie jak nagrody jubileuszowe, to podobny mechanizm można byłoby zastosować również wobec czasu wolnego. W tym ujęciu długi staż zawodowy dawałby nie tylko gratyfikację finansową, ale także realną możliwość dłuższego odpoczynku. Według zwolenników takiego rozwiązania dodatkowy urlop za lata pracy byłby uzasadnioną formą docenienia osób, które przez wiele lat pozostają aktywne zawodowo i ponoszą koszty intensywnej pracy — fizycznej lub psychicznej. Choć o urlopie stażowym mówi się coraz więcej, nadal nie wiadomo, kiedy takie rozwiązanie mogłoby wejść w życie. Na dziś brak jednoznacznej deklaracji, czy nowe przepisy mogłyby obowiązywać już wcześniej, czy dopiero od 2027, 2028 itd. roku.

Współczesny rynek pracy coraz mocniej domaga się zmian

Debata o urlopie stażowym wpisuje się w szerszą rozmowę o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym. Coraz częściej podkreśla się, że wieloletnia praca powinna wiązać się z większą ochroną zdrowia i lepszymi warunkami regeneracji. Dla wielu pracowników obecne 26 dni urlopu to za mało, zwłaszcza w realiach rosnącej presji zawodowej, przeciążenia obowiązkami i problemów ze zdrowiem psychicznym. Stąd oczekiwanie, by ustawodawca spojrzał na urlop nie tylko jako standardowe uprawnienie, ale również jako element polityki zdrowotnej i społecznej.

Urlop stażowy: przykładowy model: 30, 35 i 40 dni urlopu

Jedna z proponowanych wersji zakłada następujący mechanizm:

po 10 latach pracy — 30 dni urlopu wypoczynkowego,

po 15 latach pracy — 35 dni urlopu,

po 20 latach pracy — 40 dni urlopu.

Taki model miałby obejmować wszystkich pracowników, niezależnie od branży czy rodzaju wykonywanej pracy. Zwolennicy podkreślają, że właśnie uniwersalność byłaby jego największym atutem.

Problem nierówności: jedni mają więcej, inni wciąż tylko 26 dni

Jednym z najczęściej podnoszonych argumentów za urlopem stażowym jest nierówność istniejąca już dziś w systemie. Wiele grup zawodowych korzysta z dodatkowych urlopów albo korzystniejszych zasad ich naliczania, podczas gdy pracownicy zatrudnieni na podstawie standardowych przepisów kodeksowych nie mają podobnych uprawnień. To właśnie rodzi pytania o równość praw w zatrudnieniu. Skoro dodatkowe dni wolne przysługują wybranym grupom, to dlaczego nie rozszerzyć podobnego rozwiązania na wszystkich pracowników, szczególnie tych z wieloletnim stażem?

Przykład Korzystniejsze regulacje urlopowe funkcjonują już w wielu zawodach. Dotyczą m.in. nauczycieli akademickich, pracowników służby cywilnej, sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy służb mundurowych, strażaków, policjantów, pracowników służby więziennej czy kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli.

Przykłady są bardzo różne:

nauczyciele akademiccy mają prawo do 36 dni roboczych urlopu rocznie,

funkcjonariusze służby więziennej mogą uzyskać dodatkowy płatny urlop zależny od stażu,

strażacy i policjanci mają przewidziane dodatkowe dni wolne za szczególne warunki służby, wiek lub długoletni staż

sędziowie i prokuratorzy otrzymują dodatkowe 6 lub 12 dn, zależnie od stażu,

w służbie cywilnej dodatkowy urlop narasta stopniowo wraz z kolejnymi latami pracy.

To pokazuje, że sam mechanizm wydłużania urlopu nie jest niczym nowym. Nowością byłoby jedynie jego rozszerzenie na wszystkich zatrudnionych.

Czy zróżnicowanie uprawnień jest dopuszczalne?

Prawo pracy dopuszcza różnicowanie sytuacji poszczególnych grup zawodowych, jeśli wynika to ze szczególnych przepisów. Nie każda odmienność oznacza dyskryminację. W praktyce jednak coraz więcej osób pyta, czy obecna skala tych różnic nadal jest uzasadniona. Szczególne traktowanie niektórych grup można tłumaczyć charakterem ich pracy, odpowiedzialnością czy warunkami wykonywania obowiązków. Z drugiej strony także wiele innych zawodów wiąże się dziś z dużym stresem, przeciążeniem i ryzykiem zdrowotnym. Dlatego presja na ujednolicenie pewnych uprawnień może z czasem rosnąć.

Czy urlop stażowy mógłby objąć także sektor prywatny?

Jedna z obaw dotyczy tego, czy takie rozwiązanie nie pogłębiłoby różnic między sektorem publicznym a prywatnym. Jednocześnie możliwy jest też inny wariant — jeśli urlop stażowy zostałby wprowadzony ustawowo, miałby charakter powszechny i obowiązywałby także prywatnych pracodawców. To właśnie powszechność przepisów mogłaby przesądzić o ich społecznym odbiorze. Im bardziej uniwersalne byłyby nowe zasady, tym mniejsze ryzyko sporów o nierówne traktowanie poszczególnych grup zawodowych.

Urlop stażowy a przyszłe reformy prawa pracy

Dyskusja o dodatkowym urlopie za lata pracy zbiegła się z szerszymi oczekiwaniami zmian w prawie pracy. Mówi się nie tylko o urlopach, ale również o bardziej elastycznym czasie pracy, nowych zasadach organizacji zatrudnienia i lepszym dostosowaniu prawa do współczesnych warunków życia, np. 4 dniowy tydzień pracy. W tym kontekście urlop stażowy staje się symbolem większej reformy — takiej, która miałaby przesunąć środek ciężkości z samej wydajności na trwałość zatrudnienia, zdrowie pracownika i jakość życia.

Podsumowując, urlop stażowy pozostaje jedną z najgłośniej komentowanych propozycji zmian w prawie pracy. Zakłada, że wraz z długością zatrudnienia rosłaby liczba dni płatnego urlopu — przykładowo do 30 dni po 10 latach pracy, 35 dni po 15 latach i 40 dni po 20 latach. Zwolennicy wskazują, że byłby to krok w stronę lepszej ochrony zdrowia pracowników, większej regeneracji i bardziej sprawiedliwego systemu zatrudnienia. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy takie rozwiązanie mogłoby wejść w życie. Nadal brakuje konkretnych przepisów i dat. Niewykluczone więc, że jeśli temat zostanie doprowadzony do etapu projektu i procesu legislacyjnego, realny termin wdrożenia mógłby przypaść dopiero na 2027 rok. Jedno jest jednak pewne: debata o urlopie stażowym nie dotyczy już wyłącznie liczby dni wolnych. To rozmowa o tym, jak powinno wyglądać nowoczesne prawo pracy i czy po latach intensywnej pracy każdy zatrudniony powinien mieć prawo do dłuższego odpoczynku.