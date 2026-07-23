Kiedy Pol’and’Rock Festival?

Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 30 lipca – 1 sierpnia 2026 roku.

Gdzie Pol’and’Rock Festival?

Pol’and’Rock Festival organizowany jest na lotnisku Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim.

Poczta Polska ponownie na Pol’and’Rock Festival

Poczta Polska po raz kolejny będzie obecna na Pol’and’Rock Festival. Tym razem na uczestników będzie czekać największa jak dotąd strefa pocztowa, a za bezpieczeństwo transakcji gotówkowych będzie odpowiadać Ochrona Poczty Polskiej.

Czy Poczta Polska jeszcze działa?

Tak, Poczta Polska zdecydowanie jeszcze działa. Poczta Polska to jedna z najstarszych firm nie tylko w naszym kraju, ale i całej Europie. Powstała 18 października 1558 r., w czasach panowania króla Zygmunta II Augusta. To instytucja od początku nierozerwalnie związana z Polską. Poczta zawsze pełniła ważną rolę państwowotwórczą. Kluczową rolę odegrała w okresie zaborów, gdy często była jedynym bezpiecznym kanałem komunikacji pomiędzy rozproszonymi w różnych państwach obywatelami a działaczami niepodległościowymi. Sieć ponad 7,5 tysiąca placówek i ogromne zaufanie społeczne do Pocztowców to ogromny kapitał, w oparciu o który Spółka chce budować przyszłość. Obecnie Poczta Polska przechodzi proces transformacji. Jej celem jest stworzenie firmy łączącej tradycyjne usługi pocztowe, takie jak przesyłka listów i paczek czy usługi kurierskie, a jednocześnie wdrażającej innowacyjne rozwiązania, takie jak np. e-Doręczenia.

Ważne Poczta Polska świadczy usługi nieprzerwanie – dostarcza listy, przesyłki, paczki, emerytury czy przekazy pieniężne do mieszkańców w każdym zakątku kraju. Jest narodowym operatorem pocztowym oraz jednym z polskich liderów usług komunikacyjnych, paczkowo-kurierskich i logistycznych. Z usług Poczty korzysta ponad 90% Polaków. Pracownicy Poczty, zwłaszcza listonosze, pełnią ważną rolę w społecznościach lokalnych. Wykonują swoje zadania z prawdziwą misją i zaangażowaniem.

Komunikat z 23 lipca: Poczta Polska zapewni obsługę gotówki, chodzi o wypłaty i wpłaty. Jakie pocztowe atrakcje czekają na Festiwalowiczów?

Centralnym punktem pocztowej strefy podczas 32. Festiwalu rozpoczynającego się już za tydzień, będzie nowoczesny, przeszklony kontener sprzedażowy z ekspozycją produktów oraz komfortową klimatyzowaną przestrzenią. Uczestnicy wydarzenia znajdą również specjalnie przygotowaną strefę do pisania pocztówek oraz interaktywne stoliki z inspiracjami do tworzenia wiadomości. W strefie Akademii Sztuk Przepięknych pojawi się natomiast specjalna skrzynka na listy, a dla zaproszonych gości przygotowane zostaną wyjątkowe pamiątki, w tym festiwalowe znaczki i upominki związane z Pocztą Polską.

W strefie Poczty Polskiej dostępne będą specjalne festiwalowe pocztówki przygotowane we współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, dedykowane znaczki z logo Pol’and’Rock Festival 2026 oraz wybrane emisje znaczków o tematyce muzycznej, związanej z WOŚP i innymi popularnymi motywami. Spółka zapewni również dostęp do ofert promocyjnych oraz kodów rabatowych na wybrane produkty i usługi Poczty Polskiej. Oczywiście Festiwalowicze będą mogli również od razu wysłać kartkę, a także ostemplować przesyłkę specjalnym festiwalowym datownikiem.

Komunikat z 23 lipca: nie tylko atrakcje – Poczta Polska zapewni obsługę gotówki

Jako jeden z największych operatorów logistyki gotówki w kraju, Poczta Polska będzie odpowiadać za realizację wpłat i wypłat gotówkowych prowadzonych na terenie Festiwalu. Spółka świadczy profesjonalne usługi w zakresie obsługi wartości pieniężnych, obejmujących konwojowanie, liczenie, sortowanie, przechowywanie oraz zasilanie wskazanego rachunku bankowego. Poczta Polska realizuje te usługi dla ponad 1600 klientów, w tym banków i instytucji finansowych, sieci handlowych i administracji publicznej.

Źródło: Poczta Polska