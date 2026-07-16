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Prawo pracy

Choroba na urlopie? Tysiące Polaków popełnia ten błąd. Jak nie stracić wakacji przez L4?

Kobieta w kapeluszu siedzi przed domu z walizką
Choroba na wakacjach nie oznacza straconego urlopu. Pracownik musi dostarczyć szefowi L4.Shutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 13:30

Zatrucie w kurorcie, grypa żołądkowa albo bolesna kontuzja na szlaku – dla wielu z nas to scenariusz, który oznacza jedno: zmarnowany urlop. Tymczasem tysiące Polaków wciąż nie ma pojęcia o kluczowym przepisie Kodeksu pracy i bezwolnie godzi się ze stratą wolnych dni. To błąd, który kosztuje pracownika utratę wypoczynku. Sprawdź, co zrobić, żeby odebrać każdy stracony dzień.

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Zatrucie lub kontuzja na wyjeździe? Nie musisz godzić się ze stratą urlopu

Miesiącami planowany wyjazd na urlop to dla wielu Polaków jedyna w roku okazja do dłuższego odpoczynku i ucieczki od codziennych obowiązków. Niestety, rzeczywistość bywa nieprzewidywalna i potrafi brutalnie zweryfikować nawet najbardziej dopracowane plany. Ostre zatrucie pokarmowe w kurorcie, bolesna kontuzja podczas górskiej wędrówki czy nagła infekcja wirusowa potrafią w ciągu kilku godzin zamienić rajski wyjazd w męczącą fizycznie i psychicznie chorobę.

Większość pracowników w takiej sytuacji po prostu poddaje się losowi i godzi się ze stratą wolnego czasu. Całą swoją uwagę ograniczają oni wówczas wyłącznie do jak najszybszego pozbycia się występujących dolegliwości zdrowotnych, zapominając o przysługujących im prawach. To błąd.

Ratunek dla wakacji. Przepis, którego pracodawcy nie mogą ignorować

Urlop wypoczynkowy, który w założeniu ma służyć pełnej rekonwalescencji psychofizycznej oraz odbudowie sił witalnych, z przyczyn niezależnych od człowieka staje się czasem trudnej walki o powrót do zdrowia. Chorowanie nie może być zatem utożsamiane z wypoczynkiem. Wynika to z art. 166 Kodeksu pracy. To właśnie ten przepis nakłada na każdego zatrudniającego prawny obowiązek zwrotu pracownikowi tych dni wolnych, które zostały bezpowrotnie zniszczone przez nagłą niedyspozycję zdrowotną.

Z analizy wspomnianych przepisów wynika, że część urlopu wypoczynkowego, która nie została pomyślnie wykorzystana z powodu czasowej niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub koniecznością odbycia odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, musi zostać obligatoryjnie udzielona w znacznie późniejszym terminie. Pracodawca nie ma w tym zakresie żadnej decyzyjności ani możliwości odmowy – prawo stoi w tym miejscu twardo po stronie osoby zatrudnionej.

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Oznacza to, że w momencie, gdy uprawniony lekarz wystawia zaświadczenie lekarskie, dotychczasowy urlop wypoczynkowy ulega natychmiastowemu, automatycznemu przerwaniu z mocy samego prawa. Taka konstrukcja przepisów wynika bezpośrednio z samej definicji urlopu. Ma to być czas przeznaczony na regenerację sił utraconych w trakcie wykonywania codziennych obowiązków zawodowych. Skoro pracownik zamiast relaksować się i odpoczywać musi leżeć w łóżku, przyjmować leki czy poddawać się hospitalizacji, nadrzędny cel urlopu nie zostaje osiągnięty.

W takiej kryzysowej sytuacji nieobecność zatrudnionego w strukturach firmy nadal pozostaje w pełni usprawiedliwiona, jednak zmienia się jej przyczyna. Pracownik przestaje przebywać na urlopie wypoczynkowym, a przechodzi w tryb zwolnienia lekarskiego, którego jedynym i kluczowym celem jest odzyskanie pełnej sprawności do pracy. Wolne dni, które zostały w ten sposób zakłócone przez chorobę, nie przepadają w próżni. Firma ma obowiązek prawny przełożyć je na inny okres, który zostanie wspólnie i polubownie uzgodniony między stronami stosunku pracy, na co regularnie zwracają uwagę niezależni eksperci oraz prawnicy zajmujący się prawem pracy.

Kiedy L4 anuluje urlop, a kiedy nie? Przykłady

Choć ogólna zasada wydaje się przejrzysta, to jej praktyczne zastosowanie w codziennym życiu generuje wiele pytań i wątpliwości. Jak to wygląda w praktyce?

Scenariusz A: Nagła infekcja w połowie wyjazdu

Anna zaplanowała standardowy, dwutygodniowy urlop obejmujący dokładnie 10 dni roboczych, od poniedziałku do piątku przez dwa kolejne tygodnie. Wypoczynek rozpoczął się zgodnie z planem w poniedziałek, a pierwsze dwa dni minęły spokojnie na rekreacji. Niestety w środę rano Anna źle się poczuła, co zmusiło ją do wizyty u lekarza. Medyk zdiagnozował silną anginę i wystawił zwolnienie lekarskie na okres od tejże środy do kolejnego wtorku włącznie, co dało łącznie 5 dni roboczych niezdolności do pracy (środa, czwartek, piątek, poniedziałek, wtorek).

W tej sytuacji początkowy poniedziałek oraz wtorek są traktowane przez dział kadr jako urlop w pełni i prawidłowo wykorzystany. Od środy urlop zostaje oficjalnie przerwany. Okres pięciu dni roboczych staje się czasem zwolnienia lekarskiego, za który Annie przysługuje ustawowe wynagrodzenie chorobowe. Od kolejnej środy do piątku Anna wraca do pierwotnego planu i kontynuuje pozostałe 3 dni zaplanowanego wcześniej urlopu.

Z łącznej puli 10 zaplanowanych dni roboczych Anna faktycznie wykorzystała na wypoczynek tylko 5 dni (dwa pierwsze oraz trzy ostatnie). Pozostałe 5 dni roboczych automatycznie powraca na jej indywidualne konto urlopowe i może zostać zagospodarowane w zupełnie innym terminie.

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Scenariusz B: Kontuzja tuż przed spakowaniem walizek

Tomasz podpisał i zatwierdził wniosek urlopowy na okres od 1 do 15 lipca. Niestety, pod koniec czerwca podczas weekendowej aktywności fizycznej doznał skręcenia stawu skokowego. Lekarz ortopeda po zbadaniu pacjenta wystawił mu zwolnienie e-ZLA trwające od 29 czerwca do 10 lipca włącznie.

Ponieważ pełna niezdolność do wykonywania pracy powstała jeszcze przed oficjalnym, planowanym momentem rozpoczęcia urlopu, Tomasz 1 lipca w ogóle nie przechodzi w tryb wypoczynku. Cały ten czas, aż do 10 lipca, jest traktowany jako okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu choroby. Pracownik nie ma obowiązku pisania żadnych dodatkowych podań czy pism o anulowanie zaplanowanych wakacji – proces ten zachodzi automatycznie na mocy obowiązujących przepisów prawa pracy.

Zaplanowane wolne zostaje przesunięte w całości. Po sfinalizowaniu okresu L4 (czyli od 11 do 15 lipca) Tomasz może legalnie wykorzystać pozostałe, pierwotnie zaplanowane dni wolne, natomiast cała pula dni przypadająca na okres od 1 do 10 lipca zasila jego konto urlopowe do ponownego wykorzystania w przyszłości.

Scenariusz C: Samowolne wydłużenie pobytu na wczasach (Najkrótsza droga do zwolnienia)

Karolina złożyła wniosek o urlop trwający od poniedziałku do piątku (5 dni roboczych). W środę rano rozchorowała się i otrzymała od lekarza zwolnienie lekarskie na 3 dni, czyli do piątku włącznie. Karolina uznała, że skoro z powodu choroby straciła 3 dni zaplanowanych wakacji, to przysługuje jej prawo do automatycznego przedłużenia pobytu w domu o kolejne 3 dni w nowym tygodniu, przez co postanowiła wrócić do biura dopiero w czwartek.

To błąd, który może skutkować nawet natychmiastowym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Urlop wypoczynkowy nie przedłuża się automatycznie o czas trwania zwolnienia lekarskiego. Z chwilą zakończenia ważności dokumentu L4 (czyli w poniedziałek rano) Karolina miała bezwzględny, prawny obowiązek stawić się na swoim stanowisku pracy.

Cztery żelazne kroki do odzyskania wolnego. Jak nie dać się złapać w pułapkę?

Aby skutecznie odzyskać utracone dni wolne, należy bezwzględnie wdrożyć w życie cztery kluczowe kroki proceduralne.

  • Wizyta u uprawnionego lekarza i wygenerowanie dokumentu e-ZLA w systemie.
  • Osobiste zawiadomienie pracodawcy o chorobie w nieprzekraczalnym terminie 48 godzin.
  • Powrót do firmy i stawienie się na stanowisku natychmiast po wygaśnięciu L4.
  • Złożenie nowego, oficjalnego wniosku urlopowego na odzyskane dni robocze.
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Pułapki zagranicznych kurortów. Co zrobić, gdy choroba dopadnie pracownika poza granicami kraju?

Co jeśli do nieszczęśliwego zdarzenia dojdzie podczas pobytu poza granicami Polski? Zagraniczni lekarze nie wystawią cyfrowego dokumentu, który natychmiast wyświetli się w dziale kadr w Polsce. W takim przypadku uratowanie urlopu wymaga od pracownika znacznie większej determinacji i skrupulatności.

  • Kluczowe znaczenie tradycyjnej dokumentacji: Podstawowym zadaniem pracownika jest uzyskanie od lokalnego lekarza oficjalnego, papierowego zaświadczenia potwierdzającego czasową niezdolność do pracy. Należy dopilnować, aby na dokumencie znalazły się precyzyjne daty trwania choroby, pełne dane osobowe pacjenta, a także czytelny podpis oraz oficjalna pieczątka placówki medycznej lub lekarza prowadzącego.
  • Obowiązek samodzielnej wysyłki zaświadczenia: Pracownik musi osobiście dostarczyć pozyskany dokument zarówno do swojego pracodawcy, jak i do właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Najbezpieczniejszą metodą jest niezwłoczne wykonanie czytelnego zdjęcia lub skanu dokumentu i przesłanie go drogą mailową, natomiast oryginalny papierowy dokument należy bezpiecznie przechować i dostarczyć do działu kadr natychmiast po powrocie do kraju.
  • Bariera językowa i kosztowne tłumaczenia: Pracodawca w Polsce ma pełne prawo oczekiwać, że dostarczone zagraniczne zaświadczenie lekarskie zostanie przedłożone wraz z oficjalnym tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Jak nie tracić dni wolnych? Spokojna głowa na urlopie dzięki znajomości przepisów

Nagła utrata zdrowia w trakcie wyczekiwanego wypoczynku to bez wątpienia ogromne źródło stresu, które potrafi całkowicie zepsuć wspomnienia z wyjazdu. Warto jednak zachować zimną krew i mieć świadomość, że polskie ustawodawstwo w pełni zabezpiecza interes pracownika w takich momentach, gwarantując mu pełne prawo do odebrania należnego czasu na regenerację w innym terminie.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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