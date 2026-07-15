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Jest porozumienie między Brukselą a Kijowem. Szefowa KE ogłosiła dobre wieści

Bastille Day military parade in Paris
Ursula von der Leyen i Wołodymyr ZełenskiPAP/EPA / BENOIT TESSIER / POOL
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 13:58

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła w środę w Kijowie porozumienie dronowe między UE a Ukrainą. Jak podkreśliła, każda ze stron wniesie do umowy swoje mocne strony: Ukraina - pomysłowość i doświadczenie, a UE - bezpieczne zakłady, które pomogą zwiększyć skalę produkcji.

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Von der Leyen odebrała w środę z rąk prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Order Europy - nowe ukraińskie odznaczenie przyznawane osobom wspierającym obronę niepodległości kraju oraz jego akcesję do UE.

Ukraina przekaże swoje technologie dronowe

W swoim przemówieniu podczas ceremonii szefowa KE podkreśliła, że UE może się wiele nauczyć od Ukrainy, jeśli chodzi o pomysłowość przemysłu obronnego, o szybkość, z jaką innowacje przechodzą z linii frontu do produkcji, o zdolność do adaptacji, innowacji i budowania zdolności, jakich wymaga współczesna walka, nawet w najtrudniejszych okolicznościach.

- Ukraina pod wieloma względami przeszła drogę od nabywcy do dostawcy netto bezpieczeństwa dla Europy. A to pociąga za sobą nowy sposób współpracy. Dlatego z przyjemnością ogłaszam partnerstwo przemysłowo-obronne między UE a Ukrainą - ogłosiła.

Nowe umowy na wykorzystanie dronów

- Dzisiaj podpisujemy naszą własną umowę dotyczącą dronów. W ostatnich miesiącach Ukraina podpisała podobne umowy dotyczące dronów z kilkoma krajami od Europy po Bliski Wschód - dowodziła szefowa KE. W jej ocenie jest to wyraz uznania dla zainteresowania ukraińskim doświadczeniem na polu walki. Jak dodała, wiedza, którą Ukraina zdobyła na temat obsługi dronów i systemów antydronowych, jest cenna dla reszty Europy, która mierzy się z wtargnięciami bezzałogowców w swoją przestrzeń powietrzną.

- My mamy bezpieczne zakłady produkcyjne, które mogą pomóc w zwiększeniu skali (produkcji - PAP). Nie posiadamy jednak sprawdzonej w boju wiedzy i doświadczenia, jakie zdobyła Ukraina. Dlatego musimy połączyć nasze mocne strony - podkreśliła von der Leyen.

- Ta umowa połączy ukraińską pomysłowość z europejską skalą przemysłową - dodała.

Szefowa KE otrzymała Order Europy „za wybitne osobiste zasługi we wspieraniu strategicznego kursu Ukrainy na rzecz uzyskania pełnoprawnego członkostwa w UE, znaczący wkład w pomoc Ukrainie na rzecz wzmocnienia odporności w obronie jej niepodległości oraz bezpieczeństwa całej Europy oraz umacnianie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji, pokoju i dobrego sąsiedztwa, a także przyjaznych i wszechstronnych stosunków między narodami”.

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Źródło: PAP
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