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Masz ponad 1 ha ziemi? Musisz mieć OC, nawet jeśli działka rolna zarasta chwastami

Działka rolna, za którą rosną drzewa
Posiadasz powyżej 1 ha działki rolnej? Musisz mieć OC.Shutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 08:44

Tysiące Polaków żyje w nieświadomości, posiadając odziedziczoną lub kupioną pod inwestycję działkę rolną. Przekonanie, że brak upraw zwalnia z jakichkolwiek obowiązków, w tym ubezpieczenia OC, to kosztowny błąd. Przepisy są bezwzględne: wystarczy sam fakt władania gruntem.

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Masz działkę? Musisz płacić ubezpieczenie OC

Wielu właścicieli działek uważa, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dotyczy wyłącznie aktywnych rolników, czyli tych, którzy codziennie wsiadają na ciągnik, sieją zboże czy hodują zwierzęta. Nic bardziej mylnego. Polskie prawo wiąże obowiązek ubezpieczeniowy bezpośrednio z powierzchnią posiadanego gruntu, a nie z aktywnym prowadzeniem produkcji rolnej.

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Kiedy trzeba kupić ubezpieczenie OC? Wystarczy tylko ten jeden szczegół dotyczący działki

W praktyce oznacza to, że obowiązek posiadania OC rolnika dotyczy samego faktu posiadania gospodarstwa o powierzchni ponad 1 ha użytków rolnych. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy ziemia leży całkowicie odłogiem, zarasta chwastami, została odziedziczona po dziadkach i od lat nikt na nią nie zaglądał, bądź stanowi jedynie długoterminową lokatę kapitału na przyszłość. Obowiązek ten powstaje dokładnie w dniu wejścia w posiadanie takiego gospodarstwa.

UFG rusza z kontrolami. Kary za brak OC już lecą

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) coraz skuteczniej weryfikuje bazy danych i nakłada kary za brak ciągłości ochrony. Brak wiedzy o statusie prawnym działki nie zwalnia z odpowiedzialności finansowej.

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Dzika działka, realne kłopoty. Przed czym naprawdę chroni ubezpieczenie OC rolnika?

Zadaniem polisy OC jest pokrycie kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z posiadaniem i prowadzeniem gospodarstwa. Choć brzmi to abstrakcyjnie w kontekście pustego pola, potencjalne zagrożenia są bardzo realne. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje m.in.:

  • Szkody na zdrowiu i życiu: Wypadki osób trzecich przebywających na terenie gospodarstwa (np. potknięcie, nieszczęśliwe zdarzenie podczas spaceru czy zbierania grzybów).
  • Zniszczenie mienia osób trzecich: Np. gdy drzewo z niezagospodarowanej działki przewróci się na płot sąsiada lub zaparkowany samochód.
  • Zdarzenia losowe i zaniedbania: Przeniesienie się pożaru z działki na sąsiednie zabudowania lub uprawy.
  • Użytkowanie pojazdów: Zdarzenia drogowe z udziałem maszyn rolniczych bądź pojazdów wolnobieżnych przypisanych do gruntu.
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Stawka jest gigantyczna. Gigantyczne sumy gwarancyjne

W razie jakiegokolwiek wypadku, koszty odszkodowań pokrywane przez ubezpieczyciela mogą być astronomiczne. Przepisy określają wysokie sumy gwarancyjne, które mają chronić poszkodowanych:

  • 5 000 000 euro przy szkodach osobowych (uszczerbek na zdrowiu, śmierć).
  • 1 000 000 euro przy szkodach w mieniu.

W przypadku braku ważnej polisy, wszelkie roszczenia poszkodowanych (np. dożywotnie renty powypadkowe, koszty leczenia i odbudowy zniszczonych budynków) UFG wypłaci poszkodowanym, a następnie skieruje regres bezpośrednio do Ciebie. Oznacza to konieczność spłaty gigantycznego długu z własnej kieszeni.

Podstawa prawna:

Obowiązek ten reguluje bezpośrednio art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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