Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 1 na 2 sierpnia 2024 r. w remizie OSP w Białym Dunajcu.

Prokuratura stawia zarzuty po śmierci strażaka z Białego Dunajca

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu prok. Justyna Rataj-Mykietyn poinformowała, że prokurator przedstawił zarzuty Władysławowi M. i zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze.

- Są to zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci oraz spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu. Władysław M. jest jedyną osobą, która usłyszała zarzuty w tej sprawie. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień – przekazała rzeczniczka.

Jak dodała, po przesłuchaniu prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 10 tys. zł.

Według ustaleń śledczych w nocy z 1 na 2 sierpnia 2024 r. w remizie OSP w Białym Dunajcu doszło do bójki, po której 25-letni strażak Paweł Ziętkowicz trafił w ciężkim stanie do szpitala w Nowym Targu. Mimo wysiłków lekarzy zmarł kilka dni później. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci był krwiak podtwardówkowy.