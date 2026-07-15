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Świadczenia

Seniorzy nie pobierają tego świadczenia, mimo iż wielu się ono należy. To dodatkowe pieniądze bez względu na wysokość emerytury

Senior trzyma w dłoniach pieniądze
Seniorzy nie wiedzą, że mogą ubiegać się o świadczenie wspierające.Shutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 12:16

Ponad milion polskich emerytów z ograniczeniami zdrowotnymi może zyskać potężny zastrzyk gotówki. Kryteria ubiegania się o świadczenie wspierające uległy znacznemu złagodzeniu. Próg uprawniający obniżono do zaledwie 70 punktów. Sprawdź, jak bez wychodzenia z domu ubiegać się o dodatkowe pieniądze.

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Ponad milion seniorów może zyskać dodatkowe pieniądze. Jak otrzymać wsparcie?

Świadczenie wspierające wciąż kojarzy się głównie z osobami w wieku produkcyjnym. Tymczasem najnowsze analizy wskazują, że aż 1,2 mln emerytów w Polsce mierzy się z barierami ruchowymi, chorobami przewlekłymi czy utratą samodzielności i może posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dla tej grupy seniorów otwiera się właśnie szansa na realną poprawę jakości życia i większą niezależność. Dlaczego powinni ubiegać się o świadczenie wspierające?

  • Brak limitu dochodów – można dorabiać lub pobierać wysoką emeryturę, a i tak otrzymywać pieniądze.
  • Możliwość łączenia świadczeń – bez problemu łączy się je z emeryturą czy rentą socjalną.
  • Bezpośrednio na konto – pieniądze trafiają prosto do osoby z niepełnosprawnością, a nie do jej opiekuna.
  • Coroczna waloryzacja – przyznana kwota rośnie co roku automatycznie wraz ze wzrostem renty socjalnej.
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Rewolucja dla emerytów. Nowy, niższy próg punktowy

O przyznaniu pieniędzy decyduje tzw. poziom potrzeby wsparcia, wyrażany w punktach od 0 do 100. Aktualne przepisy gwarantują dostęp do pieniędzy znacznie szerszej grupie seniorów. Teraz minimalny próg uprawniający do wypłaty wynosi jedynie 70 punktów. To doskonała wiadomość dla tych, którzy wcześniej nie spełniali restrykcyjnych wymogów punktowych i otrzymywali decyzję odmowną.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 roku? [TABELA]

Wysokość wsparcia jest bezpośrednio powiązana z rentą socjalną, która od 1 marca 2026 r. wzrosła po waloryzacji do kwoty 1978,49 zł brutto. W zależności od przyznanej liczby punktów, emeryt otrzyma określony procent tej kwoty (od 40% do aż 220%).

Liczba punktów (PPW)

Procent renty socjalnej

Wysokość świadczenia (na rękę)

95 – 100 pkt

220%

4352,70 zł

90 – 94 pkt

180%

3561,30 zł

85 – 89 pkt

120%

2374,20 zł

80 – 84 pkt

80%

1582,80 zł

75 – 79 pkt

60%

1187,10 zł

70 – 74 pkt

40%

791,40 zł

Co to oznacza w praktyce? Seniorzy mogą liczyć na dodatkowe wpływy w przedziale od niespełna 800 zł do ponad 4350 zł miesięcznie.

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Jak dostać pieniądze z ZUS? Instrukcja krok po kroku

Droga do otrzymania pieniędzy z ZUS składa się z dwóch obowiązkowych etapów. Żadnego z nich nie można pominąć:

Krok 1: Wniosek do WZON o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia

Najpierw trzeba złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Na tym etapie lekarze orzecznicy ocenią stan zdrowia wnioskodawcy i przyznają mu punkty. Aby w ogóle ubiegać się o tę decyzję, należy posiadać już jedno z orzeczeń:

  • o niepełnosprawności (lub jej stopniu),
  • o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji,
  • o inwalidztwie (wydane przed 1997 rokiem).

Krok 2: Wniosek do ZUS o wypłatę pieniędzy

Dopiero w momencie, gdy wnioskodawca otrzyma z WZON decyzję przyznającą minimum 70 punktów, składa drugi wniosek – tym razem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który zajmuje się bezpośrednią wypłatą świadczenia wspierającego.

WAŻNE:ZUS nie przeleje pieniędzy, jeśli wnioskodawca złoży wniosek o wypłatę bez wcześniejszej, pozytywnej decyzji o punktach z WZON.

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Wniosek online bez wychodzenia z domu

ZUS przyjmuje dokumenty wyłącznie drogą elektroniczną. Seniorzy (samodzielnie lub z pomocą członków rodziny) mają do wyboru trzy niezwykle proste i wygodne kanały:

  • Platformę Usług Elektronicznych eZUS (dawne PUE ZUS),
  • Rządowy portal Emp@tia,
  • Bankowość internetową większości popularnych polskich banków.
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Źródło: gazetaprawna.pl
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