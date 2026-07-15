Ponad milion seniorów może zyskać dodatkowe pieniądze. Jak otrzymać wsparcie?

Świadczenie wspierające wciąż kojarzy się głównie z osobami w wieku produkcyjnym. Tymczasem najnowsze analizy wskazują, że aż 1,2 mln emerytów w Polsce mierzy się z barierami ruchowymi, chorobami przewlekłymi czy utratą samodzielności i może posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dla tej grupy seniorów otwiera się właśnie szansa na realną poprawę jakości życia i większą niezależność. Dlaczego powinni ubiegać się o świadczenie wspierające?

Brak limitu dochodów – można dorabiać lub pobierać wysoką emeryturę, a i tak otrzymywać pieniądze.

– można dorabiać lub pobierać wysoką emeryturę, a i tak otrzymywać pieniądze. Możliwość łączenia świadczeń – bez problemu łączy się je z emeryturą czy rentą socjalną .

– bez problemu łączy się je z czy . Bezpośrednio na konto – pieniądze trafiają prosto do osoby z niepełnosprawnością, a nie do jej opiekuna.

– pieniądze trafiają prosto do osoby z niepełnosprawnością, a nie do jej opiekuna. Coroczna waloryzacja – przyznana kwota rośnie co roku automatycznie wraz ze wzrostem renty socjalnej.

Rewolucja dla emerytów. Nowy, niższy próg punktowy

O przyznaniu pieniędzy decyduje tzw. poziom potrzeby wsparcia, wyrażany w punktach od 0 do 100. Aktualne przepisy gwarantują dostęp do pieniędzy znacznie szerszej grupie seniorów. Teraz minimalny próg uprawniający do wypłaty wynosi jedynie 70 punktów. To doskonała wiadomość dla tych, którzy wcześniej nie spełniali restrykcyjnych wymogów punktowych i otrzymywali decyzję odmowną.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 roku? [TABELA]

Wysokość wsparcia jest bezpośrednio powiązana z rentą socjalną, która od 1 marca 2026 r. wzrosła po waloryzacji do kwoty 1978,49 zł brutto. W zależności od przyznanej liczby punktów, emeryt otrzyma określony procent tej kwoty (od 40% do aż 220%).

Liczba punktów (PPW) Procent renty socjalnej Wysokość świadczenia (na rękę) 95 – 100 pkt 220% 4352,70 zł 90 – 94 pkt 180% 3561,30 zł 85 – 89 pkt 120% 2374,20 zł 80 – 84 pkt 80% 1582,80 zł 75 – 79 pkt 60% 1187,10 zł 70 – 74 pkt 40% 791,40 zł

Co to oznacza w praktyce? Seniorzy mogą liczyć na dodatkowe wpływy w przedziale od niespełna 800 zł do ponad 4350 zł miesięcznie.

Jak dostać pieniądze z ZUS? Instrukcja krok po kroku

Droga do otrzymania pieniędzy z ZUS składa się z dwóch obowiązkowych etapów. Żadnego z nich nie można pominąć:

Krok 1: Wniosek do WZON o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia

Najpierw trzeba złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Na tym etapie lekarze orzecznicy ocenią stan zdrowia wnioskodawcy i przyznają mu punkty. Aby w ogóle ubiegać się o tę decyzję, należy posiadać już jedno z orzeczeń:

o niepełnosprawności (lub jej stopniu),

(lub jej stopniu), o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji ,

lub , o inwalidztwie (wydane przed 1997 rokiem).

Krok 2: Wniosek do ZUS o wypłatę pieniędzy

Dopiero w momencie, gdy wnioskodawca otrzyma z WZON decyzję przyznającą minimum 70 punktów, składa drugi wniosek – tym razem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który zajmuje się bezpośrednią wypłatą świadczenia wspierającego.

WAŻNE:ZUS nie przeleje pieniędzy, jeśli wnioskodawca złoży wniosek o wypłatę bez wcześniejszej, pozytywnej decyzji o punktach z WZON.

Wniosek online bez wychodzenia z domu

ZUS przyjmuje dokumenty wyłącznie drogą elektroniczną. Seniorzy (samodzielnie lub z pomocą członków rodziny) mają do wyboru trzy niezwykle proste i wygodne kanały: