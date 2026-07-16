Lekarz bez kolejki dla seniora. Te orzeczenia dają pierwszeństwo w NFZ

Prawo do pierwszeństwa mają osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, jeżeli w orzeczeniu wskazano konieczność stałej lub długotrwałej opieki albo potrzebę stałego udziału opiekuna w leczeniu i rehabilitacji. Takie samo prawo mają osoby posiadające niektóre równoważne orzeczenia, m.in.:

orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

orzeczenie KRUS o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998 r., jeżeli osoba ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego,

orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez właściwe komisje lekarskie.

Prawo „bez kolejki” nie oznacza tylko szybszego terminu. Osoba uprawniona nie musi czekać w zwykłej kolejce pacjentów - placówka powinna udzielić jej świadczenia poza standardową listą oczekujących.

Gdzie senior z orzeczeniem ma pierwszeństwo w NFZ? Lista świadczeń poza kolejnością

Senior spełniający warunki może skorzystać z pierwszeństwa m.in. przy wizytach u lekarza rodzinnego, poradach lekarzy specjalistów, leczeniu szpitalnym, rehabilitacji leczniczej, realizacji usług farmaceutycznych w aptekach.

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń poza kolejnością powinny zostać przyjęte w dniu zgłoszenia. Jeżeli placówka nie ma takiej możliwości, musi wyznaczyć najbliższy możliwy termin poza zwykłą kolejką oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej termin ten nie może przypadać później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Masz odpowiednie orzeczenie? Tak zgłosisz wizytę poza kolejnością

Podczas pierwszej wizyty należy okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz ważne orzeczenie albo legitymację osoby niepełnosprawnej z wpisanym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Pacjent zgłasza chęć skorzystania z przysługującego mu pierwszeństwa już podczas rejestracji - osobiście lub telefonicznie. Osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń poza kolejnością, zgodnie z informacją ZUS, może zgłosić się do specjalisty bez skierowania. Skierowanie może być jednak potrzebne w przypadku niektórych bardziej zaawansowanych i kosztownych badań diagnostycznych.

Przychodnia nie chce przyjąć seniora poza kolejką? Jest sposób na interwencję

Jeżeli placówka medyczna lub apteka nie respektuje prawa do pierwszeństwa, pacjent może złożyć skargę do kierownictwa placówki albo do właściwego oddziału NFZ. Pomoc można uzyskać również u Rzecznika Praw Pacjenta.

Masz 60, 65 albo 70 lat? To nie daje automatycznie prawa do wizyty poza kolejką

Warto pamiętać, że ukończenie 60. czy 65. roku życia nie daje automatycznie prawa do korzystania z wizyt poza kolejnością. Decydujące znaczenie ma posiadanie odpowiedniego orzeczenia. Seniorzy, którzy spełniają te warunki, często nie wiedzą, że mogą skorzystać z szybszego dostępu do świadczeń finansowanych przez NFZ.

Uprawnienie obowiązuje w placówkach, które mają umowę z NFZ. Nie obowiązuje rejonizacja - pacjent może zgłosić się do dowolnego świadczeniodawcy realizującego świadczenia finansowane ze środków publicznych.

Kobiety w ciąży, kombatanci, dawcy krwi. Lista osób z pierwszeństwem u lekarza

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych w aptekach przysługuje również m.in.:

kobietom w ciąży,

osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności spełniającym ustawowe warunki oraz osobom z równoważnymi orzeczeniami,

zasłużonym honorowym dawcom krwi (którzy co najmniej 3 razy oddali krew lub jej składniki),

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,

inwalidom wojennym i wojskowym,

żołnierzom zastępczej służby wojskowej,

cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

kombatantom,

działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych,

osobom deportowanym do pracy przymusowej,

uprawnionym żołnierzom i pracownikom, u których stwierdzono co najmniej 30-procentowy uszczerbek na zdrowiu,

weteranom poszkodowanym z co najmniej 30-procentowym uszczerbkiem na zdrowiu,

niektórym żołnierzom zawodowym i żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej korzystającym z placówek medycznych podległych Ministrowi Obrony Narodowej,

osobom posiadającym zaświadczenie wydane na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tzw. osoby, wobec których wydano zaświadczenie potwierdzające szczególne uprawnienie przez określony czas).

Rodziny mundurowych też mogą zyskać szybszy dostęp do lekarza. Na razie to projekt

Na dodatkowe ułatwienia w dostępie do opieki zdrowotnej mogą w przyszłości liczyć także rodziny związane ze służbami mundurowymi. W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej, który przewiduje m.in. możliwość korzystania ze świadczeń medycznych poza kolejnością w placówkach podległych Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z proponowanych rozwiązań mieliby skorzystać m.in. żołnierze zawodowi, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i aktywnej rezerwy, funkcjonariusze służb podległych MSWiA, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Uprawnienie miałoby objąć również emerytów i rencistów mundurowych, weteranów oraz rodziny funkcjonariuszy, którzy zginęli podczas służby. Na tym etapie są to jednak planowane zmiany - projekt po pierwszym czytaniu został skierowany do dalszych prac parlamentarnych.